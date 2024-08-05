Astrolojiye göre düğün planlaması! Hangi burç ne zaman, nasıl evlenmeli?

Düğün yapmaya karar vermek önceden birçok planlama yapmanızı gerektirebilir: Etkinliğin ne zaman ve nerede yapılacağı, kimi davet edeceğiniz, ne giyeceğiniz ve çok daha fazlası. Günlük hayatınızda astrolojiyle ilgileniyorsanız, bu uygulamanın düğünle ilgili bazı seçimlerde yardımcı olup olamayacağını merak etmiş olabilirsiniz. İyi haber: Profesyonellere göre, astroloji size yardımcı olabilir! Astrologların astroloji ve düğün planlaması hakkında neler söylediklerini öğrenmek için okumaya devam edin; bir tarih seçmek için nasıl kullanılacağından, burçların olası parti temaları hakkında neler önerebileceğine kadar...

ASTROLOJİYE GÖRE DÜĞÜN YAPARKEN KAÇINMANIZ GEREKEN TARİHLER

Merkür'ün gerilediği günler



Merkür'ün gerilemesinin normal hayatınızda sorunlara yol açabileceğini ve düğününüzde de aynısını yapacağını zaten biliyorsunuz.

Astrologlar, "Misafirlerinizin geç bir uçuşla, bagajsız ve tartışan eşle dolu bir şekilde gelmesini istemiyorsanız, Merkür'ün gerilemesinden uzak dururdum," diyor.

Ayrıca ses sistemleri, video montajları ve mekanınızdaki mutfak aletlerinin bozulması gibi elektrik sorunlarına da yol açabilir.

Venüs'ün gerilediği günler

Venüs aşk ve ilişkilerin gezegenidir, bu yüzden düğün gününüzde kötü bir olayın olmasını istemezsiniz. Yani, eski erkek arkadaşınızı düğüne davet etmeye kalkmayın, yoksa onunla Jamaika'ya gidebilirsiniz!"

Mars'ın geri harekette olduğu günler

Bu, yeni başlangıçlar için pek de iyi değil. "Mars geri hareketi, evlilik birliğinin başlangıcı da dahil olmak üzere yeni projeler için mevcut enerjiyi azaltabileceğinden uzak durulması gereken bir başka dönem olabilir," diyor astrolog Letao Wang.

Ayın boşlukta olduğu günler

Profesyonel astrolog Constance Stellas'a göre, düğün tarihinizi planlarken dikkate almanız gereken en önemli şey budur.

Ayın boşlukta olduğu günler, kalıcı bir evlilik için iyi değildir. Evlilik, kira sözleşmeleri, büyük ameliyatlar ve benzeri şeyler gibi kalıcılık gerektiren ciddi girişimler için de iyi değildir." Bir çift, ayın güvenli bir şekilde bir burçta olduğu bir tarih aramalıdır; en iyi ihtimalle, gelin ve damadın haritalarıyla uyumlu bir burçta olduğunda...

Tutulma olan günler

Kulakğınıza romantik gelebilir ama Astrolog Hanna Shahun buna karşı uyarıyor. Tutulmalar duygusal istikrarsızlığa ve öngörülemeyen davranışlara neden olabilir ki bu da böylesine önemli bir günde isteyeceğiniz bir şey değildir.

ASTROLOGLAR DÜĞÜN YAPARKEN BU ÖZEL TARİHLERİ İŞARET EDİYOR

Yeni ay

Düğününüzü yeni ayda veya yeni aya yakın bir zamanda planlamak yeni başlangıçları temsil edebilir; istediğiniz hayatı tezahür ettirmek, yeni aşkınızı ve sizi o tatlı evde o küçük melek bebekle hayal etmek için mükemmel bir zamandır. Bu ay evresi umut enerjisi yayar, bu yüzden evrenin sizi hayallerinize doğru itmesine izin verin.

Venüs ve Jüpiter'in uyumlu olduğu günler

Yine, Venüs düğünler için önemlidir çünkü aşk gezegenidir; Jüpiter de oradadır çünkü büyüme ve iyi şans gezegenidir.

Wang, "Şans ve genişleme gezegeni Venüs ve Jüpiter'in kavuşum, altmışlık veya üçgen gibi uyumlu açılarda olduğu bir düğün tarihi, çifte bereket, mutluluk ve refah getirebilir" diyor.

BURÇLARA GÖRE DÜĞÜN TEMANIZ

Cunningham, potansiyel düğün temanızı belirlemek için astrolojiyi kullanmanızı öneriyor:

Koç: Bir destinasyon düğünü planlıyorsanız, bunu Koç burcu mevsiminde yapın. Cunningham, "Bu tarihler macera ve heyecanla dolu!" diyor.

Boğa: Bu burç müthiş bir zevkle ilişkilendirilir.Bu yüzden smokin giyin. Cunningham, "Belki klasik müzik ve şamdanlardan aşağı dökülen beyaz güllerle çevrili bir masa ve kır yemeği!" diyor.

İkizler: Sahil kenarında bir parti için kumsala gidin. Cunningham, "Hafta sonu misafirlerin keşfedebileceği çok çeşitli aktiviteler bile olabilir." diyor. "Çok fazla sosyalleşme, dans edebileceğiniz büyük bir pist ve misafirlerin hareket etmesini ve eğlenmesini sağlayacak bir büfe!"

Yengeç: "En yakın arkadaşlarınızın her biriyle akşam yemeği sırasında aşklarını ve hayat hikayelerini paylaşacak küçük ve samimi bir tören düzenleyin," diyor Cunningham. "Bir çiftlik ortamı veya ev düğünü, düşünebileceğiniz en rahat ve samimi yerdir."

Aslan: Aslan burçları ya şatafatlı büyük bir düğününün olmasını ya da hiç düğün yapılmamasını tercih eder. Aslan burcuna göre her şey en iyisi olmalı. En lüksü ve en gösterişlisi.

Başak: Bu düğün en ince ayrıntısına kadar planlandı. Cunningham, "Hiçbir fiyonk bağlanmamış bırakılmayacak, servis titiz olacak ve süslemeler telaşsız, düşünceli olacak," diyor.

Terazi: Bu sezon yapacağınız düğün tamamen dengeli güzellikte olmalı. Cunningham, "Düğün için romantizm ve aşk girdabı, en açık pembeler ve en yumuşak krem ​​tonları seçmelisiniz," diyor. "Göl kenarı bu zarafet dolu gün için en uygun yerlerden biri...

Akrep: Tutku ve gizem onları anlatır. Bu yüzden Cunningham, "Kırmızı güller, kadifeler ve tarihi bir şato,"önerisinde bulunuyor.

Yay: Bu sene düğününüz anlık bir karar sonucu olabilir. Cunningham, "En yakın arkadaşlarınızdan 50'sini bir Şükran Günü partisine davet edin... ve SÜRPRİZ! Hadi bunu deneyin!" diyor.

Oğlak: Düğününüz titiz bir şekilde itinayla hazırlanmalı. Cunningham oğlak burcu için, "Bunu bir yıldan uzun süredir planlanıyorsunuz. Bu yüzden kendinizden emin ve dengeli bir şekilde düğününüzü tamamlamalısınız," diyor.

Kova: Siz diğer çiftlere benzemiyorsunuz! Cunningham, "Bu etkinlikler ruhunuz kadar eşsiz," diyor. "Kişiliğiniz bu gecede parlayabilir ve iyi bir düğünle kendi potansiyelinizin farkına varabilirsiniz.

Balık: Balık burcuna göre bundan daha büyülü bir şey olamaz. Cunningham, "Rüya gibi, damlayan süslemeler, titrek ışıklarla süslü tuhaf dallar ve ay ışığı altında dans" sizin düğününüz böyle olmalı diyor. Ah, romantizm!