Galler Prensesi Kate Middleton, denizci stilinden ilham alıyor
Kate Middleton, HMS Glasgow’un isim verme töreninde denizci stilinden ilham aldı. Galler Prensesi, etkinlikte giydiği Suzannah London ceket elbisesini Gianvito Rossi süet stilettolar ve Philip Treacy şapkayla tamamladı.
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Galler Prensesi Catherine ve Prens William, geçtiğimiz gün BAE Systems tersanesinde düzenlenen HMS Glasgow’un adlandırma törenine katıldı.
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Galler Prensesi, 2021’de bu son teknoloji denizaltısavar fırkateynin resmi destekçisi olarak atanmıştı. HMS Glasgow, İngiltere’nin nükleer caydırıcılığına ve uçak gemilerine koruma sağlayacak.
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Kate Middleton, etkinlikte giydiği Suzannah London ceket elbisesini Gianvito Rossi süet stilettolar ve Philip Treacy şapkayla tamamladı.
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Galler Prensesi, geçmişe bir gönderme de yaptı. Şerit detaylı manto elbisesi, 1993’te Prenses Diana’nın Atlantik Muharebesi anmasında giydiği ikonik Catherine Walker takımını anımsatıyordu.