Hadise, Maldivler tatilinden yeni pozlarını paylaştı
Ünlü şarkıcı Hadise, yaz sezonunu erken açmıştı. Ünlü isim şimdi de tatil cenneti Maldivler'e uçtu. Tatil karelerini takipçileriyle paylaşan ünlü şarkıcıya çok sayıda beğeni ve yorum geldi.
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Maldivler sevilen tatil destinasyonlarından biri. Ünlü şarkıcı Hadise de deniz ve kumun tadını çıkarmak için burayı tercih etti.
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Maldivler tatilinden karelerini sosyal medya hesabından "Plaj, lütfen" notuyla paylaştı.
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Şarkıcının cesur ve doğal halleri dikkat çekerken, takipçilerinden birçok beğeni ve yorum geldi.
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Öte yandan bir dönem yakın arkadaş olan Hadise ve Seda Bakan’ın arası açıldı. Hadise’nin son hamlesinden sonra ikili arasında kılıçlar çekildi. Bakan, arkadaş grubundan da dışlandığını görünce peş peşe imalı paylaşımlar yaptı.