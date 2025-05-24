Kuvars hangi burcun taşıdır? Faydaları nelerdir?
Kuvars, hem takılarda hem de metafizik çalışmalarda en çok kullanılan taşlardan biridir. Peki, kuvars hangi burcun taşıdır? Faydaları nelerdir? Kaç çeşit kuvars vardır? İşte yanıtı...
Kuvars, doğada çok yaygın bulunan bir mineraldir ve birçok değerli ve yarı değerli taşın temelini oluşturur. Silikon dioksit (SiO₂) yapısına sahiptir ve hem saydam hem de opak türleri bulunur. Farklı renk ve içeriklerine göre çeşitli isimler alır. Genellikle kuvars kristali, ametist, sitrin, pembe kuvars, dumanlı kuvars, yeşil kuvars gibi çeşitleri vardır.
KUVARS TAŞI ÇEŞİTLERİ
Berrak Kuvars: Arındırıcı, enerji dengeleyici
Ametist: Sakinleştirici, stres azaltıcı, sezgi güçlendirici
Pembe Kuvars: Aşk, şefkat, kalp çakrasını dengeler
Sitrin: Bereket, neşe, özgüven getirici
Dumanlı Kuvars: Negatif enerjiyi uzaklaştırır, topraklama yapar
Yeşil Kuvars: Şifa verici, duygusal denge sağlar
Rutil Kuvars: Sezgi ve yaratıcılığı artırır, spiritüel farkındalık
KUVARS TAŞI FAYDALARI
- Zihinsel netlik sağlar.
- Enerji alanını temizler.
- Meditasyon ve ruhsal çalışmalar için uygundur.
- Elektronik cihazların yaydığı radyasyonu azaltabilir (özellikle berrak kuvars).
- Spiritüel olarak “uyumlandırıcı” taş olarak bilinir.
KUVARS HANGİ BURCUN TAŞIDIR?
Kuvars taşı, farklı türlerine göre birçok burçla uyumlu olsa da, genel olarak kuvars kristali (berrak kuvars) tüm burçlarla uyumlu kabul edilir. Fakat kuvarsın renk ve enerji farklılıklarına göre bazı türleri belirli burçlarla daha fazla ilişkilendirilmiştir:
Berrak Kuvars: Tüm burçlar
Ametist: Balık, Kova, Yay
Pembe Kuvars: Boğa, Terazi
Sitrin: İkizler, Aslan, Başak
Dumanlı Kuvars: Oğlak, Akrep
Yeşil Kuvars: Terazi, Başak
Rutil Kuvars: Koç, Kova