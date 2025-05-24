Kuvars hangi burcun taşıdır? Faydaları nelerdir?

Kuvars, doğada çok yaygın bulunan bir mineraldir ve birçok değerli ve yarı değerli taşın temelini oluşturur. Silikon dioksit (SiO₂) yapısına sahiptir ve hem saydam hem de opak türleri bulunur. Farklı renk ve içeriklerine göre çeşitli isimler alır. Genellikle kuvars kristali, ametist, sitrin, pembe kuvars, dumanlı kuvars, yeşil kuvars gibi çeşitleri vardır.

KUVARS TAŞI ÇEŞİTLERİ

Berrak Kuvars: Arındırıcı, enerji dengeleyici

Ametist: Sakinleştirici, stres azaltıcı, sezgi güçlendirici

Pembe Kuvars: Aşk, şefkat, kalp çakrasını dengeler

Sitrin: Bereket, neşe, özgüven getirici

Dumanlı Kuvars: Negatif enerjiyi uzaklaştırır, topraklama yapar

Yeşil Kuvars: Şifa verici, duygusal denge sağlar

Rutil Kuvars: Sezgi ve yaratıcılığı artırır, spiritüel farkındalık

KUVARS TAŞI FAYDALARI

Zihinsel netlik sağlar.

Enerji alanını temizler.

Meditasyon ve ruhsal çalışmalar için uygundur.

Elektronik cihazların yaydığı radyasyonu azaltabilir (özellikle berrak kuvars).

Spiritüel olarak “uyumlandırıcı” taş olarak bilinir.

KUVARS HANGİ BURCUN TAŞIDIR?

Kuvars taşı, farklı türlerine göre birçok burçla uyumlu olsa da, genel olarak kuvars kristali (berrak kuvars) tüm burçlarla uyumlu kabul edilir. Fakat kuvarsın renk ve enerji farklılıklarına göre bazı türleri belirli burçlarla daha fazla ilişkilendirilmiştir:

Berrak Kuvars: Tüm burçlar



Ametist: Balık, Kova, Yay



Pembe Kuvars: Boğa, Terazi



Sitrin: İkizler, Aslan, Başak



Dumanlı Kuvars: Oğlak, Akrep



Yeşil Kuvars: Terazi, Başak

Rutil Kuvars: Koç, Kova