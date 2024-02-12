Çin zodyak fal tahminleri: Ejderha Yılı'nı neler bekliyor?

Bu yıl 10 Şubat'a denk gelen Yeni Ay Yılı, birçok kişi için yıldızlara danışmanın ve önümüzdeki aylarda neler olacağını öğrenme zamanı. 12 yıllık Çin burç takvimi döngüsü şu sırayla 12 farklı hayvanla temsil edilir: Sıçan, Öküz, Kaplan, Tavşan, Ejderha, Yılan, At, Keçi, Maymun, Horoz, Köpek ve Domuz.

Zodyak hayvanınız doğum yılınıza göre belirlenir, bu da 2024'te doğanların Ejderha burcuna gireceği anlamına gelir. 2025'te doğanlar Yılan vb. olacak.

2024 EJDERHA YILI

Her yıl göksel bir gövde (yin veya yang kategorisine giren beş elementten biri) dünyevi bir dalla (Çin zodyakındaki 12 hayvandan biri) eşleştirilir.

Bu yıl, yang ağacını temsil eden göksel kök “Jia” ile Ejderhayı temsil eden dünyevi dal “Chen”i birleştiriyor. Bu da 2024'ü Orman Ejderhası Yılı yapıyor.

Takipçiler, öğelerin neyi temsil ettiğine ve birbirleriyle nasıl etkileşime girdiklerine bağlı olarak önümüzdeki ayların neler getirebileceğine dair fikir edinilebileceğine inanıyor.

Geleneksel Çin coğrafyasını modern tasarım öğeleriyle harmanlayan Hong Kong merkezli danışman Thierry Chow, "Jia ahşabı simgeliyor ve Ejderha çok dünyevi bir yaratıktır" diyor.

“İki unsur arasındaki ilişki bize yıl hakkında çok şey anlatıyor. Beş elementte ahşabın toprağı kısıtladığını söylüyoruz. Bu, 2024'te ahşap kategorisindeki endüstrilerin büyük olasılıkla toprak kategorisindeki endüstrileri bastıracağı anlamına geliyor. Chow, kültür, yayıncılık ve çiçekçilik de dahil olmak üzere güçlü bir ahşap varlığına sahip endüstrilerin, emlak geliştirme ve madencilik gibi toprak endüstrilerinden daha başarılı olacağını söylüyor.

KADINLAR BİRÇOK ALANDA KONTROLÜ ELE ALACAK

"Bu yıl aynı zamanda önemli olacak çünkü dünyanın Xuan Kong uçan yıldızının sekizinci döneminden dokuzuncu dönemine kadar yeni bir bölüme girdiği yıl."

Dünyanın feng shui'sini etkileyen dokuz Xuan Kong uçan yıldızının olduğunu açıklıyor. Her biri meşaleyi bir sonraki yıldıza geçirmeden önce yirmi yıl boyunca üzerimize hakim oldu.

2024 yılı, dokuzuncu uçan yıldızın yönetimindeki bir sonraki 20 yıllık saltanatın başlangıcını işaret ediyor.

“Dokuz numara yıldız kadınsı enerjiyi temsil ediyor; bu nedenle kadınlar birçok alanda kontrolü ele alacak. Aynı zamanda teknoloji, sanat ve tasarımın yanı sıra maneviyatı da temsil ediyor” diyor Chow.

Dokuz yıldız aynı zamanda önümüzdeki aylarda hangi yöne seyahat etmeniz gerektiğine karar vermenize de yardımcı olabilir.

'Jüpiter'in Büyük Dükü' şansınıza hükmediyor

Bireysel şansa gelince, takipçileri, zodyak hayvanlarının servetinin, Jüpiter'e paralel ve ters yönde döndüğü düşünülen yıldız tanrıları Tai Shui'nin konumlarına bağlı olduğuna inanıyor.

Her bir kişinin belirli bir yılda nasıl etkileneceğini hesaplamak için Çinli bir coğrafya danışmanı, kişinin doğum günü ve saatindeki farklı yıldızların konumlarına dayanan çok çeşitli unsurlardan oluşan doğum haritasına bakacak ve şunları görecektir: öğelerinin yılla nasıl etkileşime girdiği.

Bu kombinasyonlar, onları takip edenler için önemli bir rol oynuyor ve onların önümüzdeki yıl için evlenmeleri mi yoksa iş kurmaları mı gerektiği gibi hayatlarıyla ilgili büyük kararlar almalarına yardımcı oluyor.

Her birey elbette yıldızlarla farklı şekilde etkileşime girecek olsa da çoğu kişi, Tai Sui'nin her burç üzerindeki konumunu analiz etmenin önümüzdeki yılın genel bir görüntüsünü sunduğu konusunda hemfikir.

Uzmanlar, o yıl burcunuz Tai Sui'nin (diğer adıyla Jüpiter'in Büyük Dükü) lehine değilse, kendinizi normalden daha fazla aksama ve değişiklikle karşı karşıya bulabileceğinizi söylüyor.

Chow, etkilenenlerin takvimin dönen bir döngü olduğunu hatırlaması gerektiğini söylüyor.

“Her yang için her zaman bir yin de olduğuna inanıyorum. Bu yüzden çok fazla endişelenmeyin ve dünyanın nasıl değişebileceğine dikkat edin; bu, yaptığınız işte size yine de yardımcı olacaktır," diyor Chow.

Çatışmaları çözmek için bir Çin tapınağına gidebilir ve Tai Sui'nin temsillerine adaklar sunulabilir.

Chow herkesin olumlu düşünceler getirmesi için bir tapınağı ziyaret etmesini tavsiye ederken, özellikle Ejderha, Öküz, Keçi, Maymun, Horoz, Köpek ve At Yılı'nda doğan insanları bu yıl bazı ekstra kutsamalara sahip olmaya teşvik ediyor.