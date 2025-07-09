Gerçeklerle yüzleşme zamanı: Oğlak dolunayının burçlara etkileri...

10 Temmuz 2025’te toprak elementinin lideri Oğlak burcunda gerçekleşecek dolunay, hayatımızda kontrol, sorumluluk ve hedef odaklılık temalarını ön plana çıkarıyor. Bu dolunay, yılın en yapılandırıcı gökyüzü anlarından biri olabilir. Duygusal dünyamızla mantıklı tarafımız arasında bir denge kurmak kolay olmayabilir; ancak bu süreç, gerçeklerle yüzleşmek ve uzun vadeli planlarımızı yeniden gözden geçirmek için güçlü bir fırsat sunuyor. Özellikle kariyer, statü, toplumsal rol ve ailevi sorumluluklar bu dönemde daha görünür hale gelebilir. Duygusal yükleri bırakmak ve daha sağlam bir zemin oluşturmak isteyenler için bu dolunay, dönüştürücü bir eşik niteliğinde. Astrolog Dilara Yıldızhan, Oğlak dolunayının etkilerini Elele okuyucuları için yazdı.

Astrolog Dilara Yıldızhan

OĞLAK BURCUNDA DOLUNAY

10 Temmuz’da İstanbul saatiyle 23:36’da Oğlak burcunda bir dolunay gerçekleşecek. Bu dolunay, Dheneb sabit yıldızında meydana geliyor. Dheneb, kamu ve devlet işlerinde başarıyı simgeler. Aynı zamanda Zeta Aquilae olarak da bilinir; Aquila (Kartal) takım yıldızının bir parçası olan yeşil renkli çift bir yıldızdır. Mars ve Jüpiter doğasındaki bu yıldız, komuta etmek, liberallik, savaşta başarı, bilim, teknoloji, genetik mühendisliği ve kuantum mekaniği gibi konularla ilişkilendirilir. Aynı zamanda iyi itibar ve siyasette başarı getirir. Amerika Birleşik Devletleri ile de sembolik bağlantıları vardır.

Mars’ın bu hatta yaptığı olumlu açı, kamu kurumları, belediyeler ve sağlık alanlarında beklenen gelişmelerin yaşanabileceğini gösteriyor. Aynı zamanda çok çalışmak ve çaba harcamakla ilgili temaları da destekliyor. Bazı zorluklar yaşansa da, devletle ilgili işler ve kariyer alanında başarı ve itibar mümkün olabilir.

Bu dolunay, Yengeç-Oğlak aksı üzerinde gerçekleştiğinden, aile, ev ve köklerle ilgili temalarla; iş, kariyer ve sorumluluklar arasında denge kurmak önem kazanıyor. Bu dengeyi sağlamak; fedakârlık, mücadele ve gündelik yaşama özen göstermekle mümkün olacaktır.

Kolektif düzeyde, topluluklar, dernekler, yöneticiler, valiler ve kadınlarla ilgili konularda belirsizlikler netleşebilir. Kadın figürleri bu süreçte daha fazla ön plana çıkabilir.

Ülkemiz açısından; ortaklar, müttefik ülkelerle ilgili yeni kararlar ortaya çıkabilir. eğitim, ulaşım, sosyal medyada ise değişim gerçekleşebilir. Finansta ise yeni yatırımcılar ortaya çıkabilir.

BURÇ YORUMLARI

KOÇ

Bu dolunay, kariyer ve toplumsal konum alanınızda gerçekleşiyor. İş hayatınızda uzun süredir devam eden bir belirsizlik sona erebilir. Beklediğiniz bir terfi, pozisyon değişikliği ya da resmi bir sonuç gündeme gelebilir. Aynı zamanda, kariyerle ilgili aldığınız sorumluluklar size yük gibi görünse de bu süreçte çabanızın karşılığını alacaksınız. Aile ile iş arasında bir denge kurmanız gerekebilir. Üstlerinizle olan iletişimde daha temkinli olun. Kendinizi göstermek için uygun bir dönem.

BOĞA

Dolunay sizin eğitim, uzak seyahatler, hukuk, yurt dışı bağlantılı işler alanınızı etkiliyor. Özellikle akademik, hukuki ya da vize, göçmenlik gibi resmi konularınız varsa bu dolunayla birlikte netleşmeler yaşayabilirsiniz. Uzak akrabalar ya da yurt dışı bağlantılı kişilerle görüşmeler artabilir. Felsefi düşünceler, hayat amacınızı gözden geçirmek gibi temalar da gündemde. Aynı zamanda aşk hayatınızda veya çocuklarla ilgili bazı karışıklıklar da çözülebilir. Tatil planları da netleşebilir.

İKİZLER

Bu dolunay, sizin dönüşüm, finansal destekler, kredi, borç ve miras gibi konuları aydınlatıyor. Uzun süredir devam eden maddi belirsizlikler bu dönemde çözüm bulabilir. Ortaklı paralar, banka işlemleri, kredi başvuruları gibi meselelerde sonuç alabilirsiniz. Aynı zamanda, ruhsal bir dönüşüm sürecine girebilir, bazı içsel bağlarınızı koparma ya da yeni bir psikolojik farkındalık kazanma fırsatı yakalayabilirsiniz. Aileden ya da partnerden maddi-manevi destek görmeniz mümkün.

YENGEÇ

İlişkiler ve ortaklıklar alanınızda yaşanacak bu dolunay, özel ya da iş birliklerinizi ön plana çıkarıyor. Mevcut ilişkinizde bir dönüm noktasına gelebilirsiniz. Bekâr olanlar için bu süreç ciddi bir ilişkiye başlama kararı getirebilir. Evlilik, boşanma, sözleşme, ortaklık gibi konularda net kararlar alma zamanı. Karşı tarafla olan ilişkinizde denge kurmak önem kazanıyor. Bu süreçte aile içi konularla partner arasında kalabilirsiniz. Duygusal hassasiyetlerinizi dengelemeye özen gösterin.

ASLAN

Gündelik yaşamınız, iş temponuz, sağlık ve hizmet alanınız bu dolunayla aydınlanıyor. Günlük rutininizi düzenlemek, sağlığınızla ilgili ihmal ettiğiniz konulara eğilmek için uygun bir dönem. Bir iş arkadaşınızla olan ilişkiniz netlik kazanabilir ya da iş ortamında değişiklik olabilir. Diyet, egzersiz, uyku düzeni gibi konularda yeni alışkanlıklar kazanmak için destekleyici bir zaman. Aynı zamanda diz, eklem, kemik ya da deriyle ilgili sağlık sorunlarına karşı dikkatli olmalısınız.

BAŞAK

Aşk hayatınız, çocuklarla ilgili konular ve yaratıcı projeler bu dolunayın odak noktası. Süregelen bir ilişkinin geleceği hakkında karar verebilir veya aşk hayatınızda yeni bir yön belirleyebilirsiniz. Yalnız Başaklar için yeni biriyle tanışmak söz konusu olabilir. Çocuk sahibi olmayı düşünüyorsanız bu konuda haberler alabilirsiniz. Hobilerinize daha fazla zaman ayırmak, sanatsal bir projeye başlamak ya da kendinizi ifade etmenin yeni yollarını keşfetmek için uygun bir dönem.

TERAZİ

Bu dolunay sizin ev, aile, kökler ve içsel güvenlik alanınızı etkiliyor. Taşınma, ev satın alma, ailevi meselelerin çözülmesi gibi temalar ön planda olabilir. Aile büyükleriyle ilgili gelişmeler yaşanabilir. Geçmişle yüzleşme, bazı duygusal yükleri bırakma ve içsel huzuru sağlama açısından destekleyici bir dönem. İş ve ev hayatı arasındaki dengeyi iyi kurmanız gerekebilir. Sağlık konularında gizli kalan bir sorun ortaya çıkabilir, dikkatli olmalısınız.

AKREP

Dolunay, iletişim, yakın çevre, kardeşler ve kısa yolculuklar alanınızda gerçekleşiyor. Beklediğiniz bir haber, teklif ya da yazılı bir evrak nihayet netlik kazanabilir. Kardeşlerinizle olan ilişkilerde çözülmemiş konular gündeme gelebilir. Eğitim, kurs, seminer gibi planlar yapabilir veya sosyal medya, yazı, sunum alanında başarılı işler ortaya koyabilirsiniz. Seyahat planları ya da bir sözleşme imzası da bu dönem gelebilir. Sosyal çevre ve dostlarınızdan destek alacaksınız.

YAY

Maddi kaynaklar, gelir-gider dengesi, öz değer alanınız bu dolunayın etkisi altında. İşinizden elde ettiğiniz kazançlarda artış ya da netleşme olabilir. Parayla ilgili daha gerçekçi ve sağlam adımlar atmanız gerekebilir. Aynı zamanda kendi değerinizi sorgulayabilir, size zarar veren maddi-manevi ilişkileri sonlandırabilirsiniz. İlişkilerde dengeyi korumak için özsaygınıza dikkat etmelisiniz. İş ve para kaynaklı bir teklif alabilir, yeni bir yatırım kararı verebilirsiniz.

OĞLAK

Dolunay sizin burcunuzda gerçekleşiyor, yani bu süreçte tamamen kendinize odaklanıyorsunuz. Fiziksel görünümünüz, hayat hedefleriniz ve kişisel duruşunuzla ilgili net kararlar alabilirsiniz. Uzun süredir bastırdığınız duygular açığa çıkabilir. Kendinizi ifade etme, görünür olma, bir konuda liderlik üstlenme zamanı. İkili ilişkilerde denge kurmanız önemli. Aynı zamanda seyahat, dış dünya ve vizyon genişleten faaliyetler açısından da aktif bir dönem olabilir.

KOVA

Bu dolunay, bilinçaltınız, gizli düşmanlar, sağlık ve kapanışlarla ilgili alanınızda gerçekleşiyor. Kendinizi içsel olarak daha hassas ve geri çekilmiş hissedebilirsiniz. Ruhsal olarak size zarar veren kişi veya alışkanlıklardan uzaklaşma zamanı. Gizli düşmanlıklar ya da perde arkasında dönen olaylar açığa çıkabilir. Aynı zamanda sağlıkla ilgili bir konuda farkındalık kazanabilir, bir tedavi sürecine başlayabilirsiniz. Meditasyon, terapi, inziva gibi çalışmalar size iyi gelebilir.

BALIK

Sosyal çevre, arkadaş grupları, hedefler ve gelecek planları bu dolunayın etkilediği alanlar. Bir arkadaşlığınız net bir şekilde sona erebilir ya da çevrenizde kimlerin sizinle gerçekten aynı yolda yürüdüğünü görebilirsiniz. Dernek, grup ya da topluluk faaliyetleri içinde aktif olabilir, bir projeyi sonlandırabilirsiniz. Aynı zamanda partnerinizin desteğini daha fazla hissedebilirsiniz. Geleceğe dair idealleriniz netleşirken, bazı hayallerinizde revizyona gidebilirsiniz.