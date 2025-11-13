Ruh eşinizin sırrı burada: Astroloji'de 'Juno' nasıl hesaplanır? Evlilik, adalet ve partner seçimi...

Astroloji haritanızda sadece Güneş, Ay ve gezegenler değil; aynı zamanda ilişkileriniz ve hayatınızın dönüm noktaları üzerinde büyük etkisi olan asteroidler de bulunur. Bu asteroidlerin en önemlilerinden biri ise, adını Roma mitolojisindeki evlilik ve kadınların koruyucusu tanrıça Juno'dan alan Juno Asteroidi'dir.

Peki, evlilik, uzun süreli partnerlik ve ruh eşi arayışınızı temsil eden Juno burcunuzu nasıl bulabilirsiniz?

ASTROLOJİDE JUNO NEDİR VE NEDEN ÖNEMLİDİR?

Juno (Asteroit 3), doğum haritanızda taahhüt, eşitlik, bağlılık ve uzun süreli ortaklıklar (özellikle evlilik) konularında ne aradığınızı gösterir.

Evlilik Tipi: Juno'nun konumu, bir partnerden ne beklediğinizi, evliliğinizde karşınıza çıkabilecek zorlukları ve evlilikteki "adil" tanımınızı belirler.

Ruh Eşi Enerjisi: Astrologlar, Juno'nun yerleştiği burcun ve evin, bilinçaltında aradığınız "ideal eşin" temel niteliklerini taşıdığını söyler.

Adalet ve Eşitlik: Juno, ilişkilerinizde gördüğünüz adalet ve hakkaniyet duygusunu da yönetir. Bir ilişkide denge bozulduğunda yaşanan krizler, genellikle Juno ile ilişkilendirilir.

JUNO BURCU NASIL HESAPLANIR?

Juno, klasik bir gezegen olmadığı için, burcunu ve ev konumunu bulmak için mutlaka doğru doğum bilgileriyle hazırlanmış bir Natal Harita (Doğum Haritası) hesaplaması yapmanız gerekir.

Adım Adım Hesaplama Yöntemi:

Gerekli Bilgileri Toplayın: Juno'nun haritanızdaki konumunu bulmak için şu bilgilere ihtiyacınız vardır:

Tam Doğum Tarihi (Gün, Ay, Yıl)

Tam Doğum Saati (Dakika dahil)

Tam Doğum Yeri (Şehir ve Ülke)

Online Hesaplayıcı Kullanın: Juno'nun konumu, basit bir Güneş burcu gibi tek bir tarihe bağlı değildir; o anki gökyüzü konumuna göre değişir. Bu nedenle hesaplamayı bir astroloji yazılımı veya güvenilir online harita çıkarıcılar aracılığıyla yapmanız gerekir.

Harita Çıkarın ve Sonuçları Okuyun: Haritanızı çıkardığınızda, listenin veya haritanın üzerinde "JUNO" sembolünü (bir asanın üzerinde yıldız işareti) arayın. Bu sembolün hangi burcun ve hangi evin içinde yer aldığını not edin.

ÖNEMLİ NOT: Juno'nun burcunu hesaplamak için doğum saati büyük önem taşır. Doğum saatini bilmeden yapılan harita hesaplamalarında, Juno'nun ev konumu yanlış çıkabilir.

BURÇLARDA JUNO NE ANLAMA GELİR?

Juno'nun yerleştiği burç, ideal eşinizin karakter özelliklerine dair ipuçları verir:

Juno Koç/Aslan: Partnerinizde cesaret, liderlik ve yüksek enerji ararsınız.

Juno Boğa/Başak: Güvenlik, pratik zeka ve maddi/duygusal istikrar beklersiniz.

Juno İkizler/Terazi: İletişim, zeka, sosyal uyum ve eşitlik temel kriterlerinizdir.

Juno Yengeç/Akrep: Derin duygusal bağ, tutku, sadakat ve ruhsal derinlik beklentisi içindesinizdir.

Juno Yay/Kova: Özgürlük, entelektüel uyum, maceracı ruh ve bağımsızlık sizin için önemlidir.

Juno Oğlak/Balık: Ciddiyet, sorumluluk, maneviyat ve fedakârlık içeren bir ilişki ararsınız.