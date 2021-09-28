Ocak Hangi Burç? Ocak Ayında Doğanların Burcu Ve Özellikleri

Astrolojiyle yeni mi ilgilenmeye başladınız? Burcum ne? mi diyorsunuz? Bir kişinin burcunun belirlenmesi için hangi ayda, ayın kaçında ve hangi saatte doğduğu bilgileri önemli. Mesela Ocak ayı hangi burç? Ocak ayında doğanların burcu ne, özellikleri? Gelin bu iki soruyla başlayalım. Bu arada önemli bir not... Farklı kaynaklarda burç tarihleriyle ilgili farklılıklar görebilirsiniz. Çünkü burçlar yıla göre, saate göre, ekinoksa göre değişkenlik gösterebilir. Özellikle ayın 21'i ve 22'sinde doğanlar, aynı gün içinde iki farklı burca sahip olabilirler. Örneğin; bu yıl 22 eylül saat 21.50'ye kadar doğanlar başak burcu, 22.22'de doğanlar terazi burcuna aittir. Bu yüzden doğru burcunuzu öğrenmek için doğum haritasına baktırmanız gerekir.

OCAK AYINDA DOĞANLARIN BURÇLARI

Zodyak’ın ilk burcu 21 Mart başlangıç tarihi ile Koç burcunu temsil eder. Onun ardından bütün burçlar her bir mevsime üçer bölünme sağlayarak sırayla Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık olmak üzere 12’ye ayrılır. Peki Ocak hangi burç? Burç sıralamasına göre Ocak ayında doğanlar Oğlak Burcu veya Kova Burcu olabilir. 1 Ocak ve 19 Ocak tarihleri arasında doğanların burcu Toprak grubundan olan Oğlaktır'dır. Oğlak burcu 22 Aralık'ta başlamaktadır.

20 Ocak'tan itibaren doğanların burcu ise Hava grubundan Kova burcudur. Kova burcu 20 Ocak -18 Şubat tarihleri arasında doğanları kapsamaktadır.



OĞLAK BURCU: 22 Aralık-19 Ocak

22 Aralık-19 Ocak KOVA BURCU: 20 Ocak-18 Şubat



BURÇLARIN SIRALAMASI

KOÇ BURCU: 21 Mart-19 Nisan

21 Mart-19 Nisan BOĞA BURCU: 20 Nisan-20 Mayıs

20 Nisan-20 Mayıs İKİZLER BURCU: 21 Mayıs-20 Haziran

21 Mayıs-20 Haziran YENGEÇ BURCU: 21 Haziran-22 Temmuz

21 Haziran-22 Temmuz ASLAN BURCU: 23 Temmuz-22 Ağustos

23 Temmuz-22 Ağustos BAŞAK BURCU: 23 Ağustos-22 Eylül (Eylül hangi burç)

23 Ağustos-22 Eylül (Eylül hangi burç) TERAZİ BURCU: 23 Eylül-22 Ekim (Eylül hangi burç)

23 Eylül-22 Ekim (Eylül hangi burç) AKREP BURCU: 23 Ekim-21 Kasım

23 Ekim-21 Kasım YAY BURCU: 22 Kasım-21 Aralık

22 Kasım-21 Aralık OĞLAK BURCU: 22 Aralık-19 Ocak

22 Aralık-19 Ocak KOVA BURCU: 20 Ocak-18 Şubat

20 Ocak-18 Şubat BALIK BURCU: 19 Şubat-20 Mart





OCAK AYINDA DOĞANLARIN BURÇ ÖZELLİKLERİ

OĞLAK BURCU ÖZELLİKLERİ

22 Aralık-19 Ocak tarihleri arasında doğan Oğlak burcu mensuplarının özelikleri şöyledir:

Oğlak Burcu Erkeği Özellikleri

Oğlak burcu erkeği realisttir. Oğlak burcu erkeği elinde olan verilerle hareket etmeyi sever. Kendini her zaman sağlama almak ister.

Oğlak burcu erkeği kuralcıdır. Kendi kuralları vardır ve insanlardan bu kurala uymalarını bekler. Eğer uymayan olursa onları hayatlarından çıkarmaktan hiç çekinmezler.

Hırslı bir burç olan oğlak burcu erkeği idealisttir. Kendi idealleri için yapmayacağı hiçbir şey yoktur.

Oğlak burcu erkeği her şeyi mantıkla yönetir. Mantığına uymayan hiçbir şeyi ona yaptıramazsınız.

Oğlak burcu erkeği dürüst bir burçtur. Düşündüklerini size doğrudan söyler bu bazen size eleştiri gibi görünse de aslında doğruları söylemek istediği içindir. Size karşı ne düşünüyorsa bunu açıkça dile getirecektir.



Oğlak Burcu Kadını Özellikleri

Oğlak burcu kadını çalışkan bir burçtur. Eğer oğlak burcu kadını yapmak istediği şeyi aklına koyduysa bunu kesin en iyi şekilde yapacaktır.

Oğlak burcu kadının ayakları her zaman yere sağlam basar bu yüzden ilişkilerinde de gelip geçici hevesler yerine uzun soluklu ilişkileri tercih eder.

Oğlak burcu kadını etrafındaki insanlara en sadık burçlardan biridir. Alışkanlıklarının dışına pek çıkmaz istemezler.

Oğlak burcu kadını her zaman en iyi dinleyicidir. Kafa karıştırıcı bir sorunla ilgili yardıma ihtiyacınız varsa veya siz dinleyecek birine ihtiyacınız varsa, bunu yapacak kişi kesinlikle oğlak burcudur.

Soğuk olma eğilimlerine rağmen, verdikleri sevgi o kadar güçlüdür ki her kalbi eritebilir. Oğlak burcu birini sevince ideal bir eş olurlar.



OĞLAK BURCU HANGİ BURÇLARLA UYUMLU?

Oğlak Burcu- Başak Burcu

Oğlak Burcu- Boğa Burcu

Oğlak Burcu-Yengeç Burcu

KOVA BURCU ÖZELLİKLERİ

20 Ocak-18 Şubat arasında doğan Kova burcu özellikleri ise şöyledir:

Kova Burcu Erkeği Özellikleri

Kova burcu erkeği tam bir arkadaş canlısıdır. Girdiği ortamda direk gözleri üzerine çekebilir ve her zaman ortamın aranan isimi olur.

Kova burcu erkeğinin harika bir hayal gücü vardır, zekidir ve fikirlerini her zaman eyleme geçirmek ister.

Yenilikçi ve öncüdür. Bir projeyi kova burcu erkeği ile hemen hayata geçirebilirsin.

Kova burcu erkeğini tahmin etmen genellikle zordur. Nasıl davranacakları veya bir sonraki adımda ne yapacakları konusunda asla sabit bir duruş sergilemezler.

Kova burcu erkeği her şeye sezgisel yaklaşır ve geleceği her zaman planlar. Ancak gelecekle çok meşgul oldukları için şimdiki zamanda anı yaşamayı unuturlar.

Kova Burcu Kadını Özellikleri

Kova burcu kadını hayatında karşısına çıkan tüm yeni şeyleri, insanları ve yerleri keşfetmeyi sever.

Kova burcu kadını sanata oldukça düşkündür. O yüzden ele aldığı her işe bir sanatçı gözüyle bakar.

Ne zaman ne yapacağı belli olmayan kova kadını tahmin etmek imkansız olabilir. Genelde düşünce yapıları veya davranış şekillerinden onları tahmin etmek imkansızdır. Bu da aslında onları cezbedici kılar.

Bir kova burcu kadını herhangi bir standarda uymayı tercih etmez. Sınırlarda yaşamayı tercih etmeyen kova burcu kadını ve her zaman farklı düşünce kalıplarına sahiptir.

Kova kadınları çok akıllı ve mantıklıdır. Başkalarının ne düşündüğünü umursamazlar. Özgürlüğü severler ve peşinden giderler. Onları kontrol etmek imkansızdır.





KOVA BURCU HANGİ BURÇLARLA UYUMLU?

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