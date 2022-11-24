Retrolar döneminde hayatımızın akışı normal akışından daha da bir zor çalışabilir. Retro döneminde retro yapan gezegen yönettiği alanlarda yavaşlamaya başlar. Bundan dolayı retro dönemlerinin tıpkı gezegenler gibi dinlenme, kendine dönme zamanları olduğu da bilinir. (Astrolojide retro nedir başlıklı yazımıza da bakabilirsiniz)

Satürn retrosu nedir?

Satürn, güneş sisteminin altıncı gezegenidir. Bu, Satürn'ün kendi ekseni üzerinde hızlı hareket ettiği ancak Dünya'dan daha uzun bir yörüngeye sahip olduğu anlamına gelir. Bu nedenle geriye dönük hareket bir yanılsamadır. Gezegen aslında yavaşlamıyor. Zaten astrolojide genel olarak retronun anlamı bir gezegenin Dünya'daki bakış açımızdan gökyüzünde geriye doğru hareket ediyormuş gibi görünmesidir. Aslında gerçekte gezegenler geriye doğru hareket etmezler. Bu, Dünya'nın dönüş hızından kaynaklanan bir optik illüzyondur. Satürn retrosu her yıl yaklaşık dört buçuk ay sürer. Başka bir deyişle, dönemin sonu Satürn'ün normal hareketine döndüğünü görüyor.

Satürn gerilemesinde neler olur?

Satürn kuralları, sorumlulukları, hükümetleri ve karmayı yönetir. Satürn bizden biraz daha uzun oturmamızı, sözlerimizi hatırlamamızı ve hayatımızın sahipliğini üstlenmemizi istiyor. Satürn, başımızın derde girmesine yetecek kadar bize izin veren sorumlu bir ebeveyn gibidir. Satürn bize eylemlerimizin her zaman hem iyi hem de kötü yansımaları olduğunu hatırlatır. Seçimlerimizi yapmak ve ardından gelenleri zarafetle kabul etmek bize kalmıştır. Satürn retrosu da işleri biraz yavaşlatır, böylece karmamız da dahil olmak üzere hayatımızı yeniden değerlendirebiliriz. Aynı durumu neden tekrar tekrar çekebileceğimizin daha derin anlamını anlamamız için bize zaman verir. Satürn Retrosu sırasında geçmiş karmamızın geri geldiğini görebiliriz, böylece onu enerjimizden temizlemek için anlayabiliriz.

Satürn gerilemesi sırasında nelere dikkat edilmelidir?

Satürn retrosu sizin için en önemli olana odaklanmak için harika bir zamandır. Taahhütlerinizi yeniden değerlendirmenin ve hangilerinin enerjinize değer olduğuna karar vermenin zamanı geldi. Bağlılık, yapmak istediğimizi hissettikten sonra uzun süre bağlı kaldığımız bir şeydir. Motive olmadığımızda bizi yolda tutmak için harikalar ve dikkat dağıtıcı şeyler ortaya çıktığında önceliklerimizi hatırlamamıza yardımcı olabilirler.

ASTROLOG GÖZÜYLE SATÜRN RETROSU

Astrolog Duygu Demir, Elele Dergisi için 2020 yılında hazırladığı 'Dilek Kitabı'nda Satürn Retrosu ile ilgili şu bilgileri paylaşmıştı:

Satürn: Disiplin, limitlerimizi ve görevlerimizi bilmek, istikrarla sorumluluk alarak çalıştığımız alanlar, kendi kanunlarımızı yaratmaya çalıştığımız alan, uzmanlaşma, olgunlaşma, disiplin, karma, zorlu dersler, dayanma gücü, statüko, sağlam yapılar, derin bilgelik.

Retro olduğunda: Yıl boyunca emek verdiğimiz konularda geriye çekilip tekrar değerlendirme şansı elde ederiz. ‘Gerçekten istediğim bu mu?’ diye kendimize sorma şansımız olur.

BU KONULAR DA İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

Elele astroloji sayfalarında ayrıca günlük, haftalık, aylık burç yorumlarını, burç uyumunu, burç özelliklerini, yükselen burç hesaplama modülü ve tarot falı bakmayı; Çin astrolojisini bulabilirsiniz...