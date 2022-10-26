Astrolojide retro nedir? Retroda ne oluyor?

Astroloji özellikle koronavirüs pandemisiyle beraber ilginin daha da arttığı bir alan. New York Post, astroloji için "Dünya'daki yaşamın nasıl gelişeceği hakkında tahminler yapmak için gezegenlerin yerleşimini kullanan bir sanat biçimidir" yorumu yapar. Ve bu anlamda astroloji binlerce yıldır var olmuştur. Bu tanımdan da anlaşılacağı gibi gezegenlerin yerleşimi, hareketleri önemlidir. Astrolojide muhtemelen sık duyduğunuz terimler arasında 'retro' da vardır.

ASTROLOJİDE RETRO NEDİR?

TDK'ya göre retro "Latince geriye doğru anlamına gelen ön ektir". Retrograde kelimesi ise Britannica'ya göre 2 anlam taşır: 1-Daha ve genellikle daha kötü bir duruma veya duruma dönüş, 2- Geriye doğru hareket etmek

Astrolojide retronun anlamı en özet anlatımla bir gezegenin Dünya'daki bakış açımızdan gökyüzünde geriye doğru hareket ediyormuş gibi görünmesidir. Aslında gerçekte gezegenler geriye doğru hareket etmezler. Bu, Dünya'nın dönüş hızından kaynaklanan bir optik illüzyondur. Eski dönemden bugüne ise bir gezegen yön değiştirdiğinde veya hızı değiştiğinde, yönettiği şeyin belirli zaman boyunca yaşamlarımızı etkilemiş olduğu düşüncesi vardır. Yani astrolojide bir gezegenin yönettiği yaşam alanları gerileme evresinde bir değişim görecektir.

ASTROLOJİYE GÖRE RETRO OLUNCA NE OLUR?

Peki, astrolojiye göre retro olunca ne olur? Astrolog Duygu Demir, Elele Dergisi için 2020 yılında hazırladığı 'Dilek Kitabı'nda retro ile ilgili şu bilgileri paylaşmıştı:

Retro kelime olarak geri, geride, geçmişten demek. Peki retro gezegen dediğimizde

gayet güzel yörüngesinde hareket ediyorken bir anda geriye gitmeye karar vermiş bir

firariden mi bahsediyoruz? Elbette hayır.

Astrolojide her zaman dünya merkezli bir gökyüzü resmini baz alırız. Esas olan lokal gökyüzüdür. Yorumlama biçimimizde önemli olan bizim dünyadan gezegenleri nasıl gözlemlediğimizdir, onların birebir hareketi değil. Şayet bir gün insanoğlu olarak Mars’a koloni kurmaya karar verir de Mars’ta çocuklar doğurursak eğer, işte o zaman Dünya merkezli değil Mars merkezli haritalar çıkaracağız örneğin. Ve o zaman, Mars’tan diğer gezegenleri nasıl gözlemlediğimiz önemli olacak. Dünya’yı da astrolojik haritalarda gösterge olarak kullanacağız. Öte yandan gezegenlerin yörüngeleri birer yuvarlak değil, genelde eliptik şekillerde. Bu nedenle yörüngelerin belli yerlerindeyken, Güneş’e karşı konumda olduklarında, hızları yavaşlamakta. Biz bu süreçte gezegenlerimizi durağan halde veya geri gidiyormuş gibi gözlemliyoruz. Ve diyoruz ki, “aa gezegen retro yapmış!”

Retro harekette olan yani geri giden gezegenler direkt hareket eden gezegenlere göre farklı güç alanları oluştururlar. Direkt hareket eden gezegenler enerjisini kolaylıkla ifade ederken retro gezegenler o esnada dışarıya ifade etmekte zorlandığımız pek çok konuyu ve davranışı temsil ederler. Bu nedenle ve hatta bu sayede ilgili gezegenin temasıyla bağlantılı mecburi bir içe dönüş, eskiden yarım kalan konuları tamamlama, kapanışlar yapma ve yeni çözüm yolları üretme şansımız olur.

Astrolojiye göre ağır hareket eden gezegenler yani Jüpiter, Satürn, Uranüs, Neptün ve Plüton her yıl retro hareket yapar ve uzun süre bu konumda kalırlar. Özellikle retro ve direkt harekete döndükleri gün devasa bir enerjileri olur. Hayatlarımızı dönüştürecek büyük farkındalıklar yaşayabiliriz. Bu enerjilerden kesinlikle faydalanalım! Gezegenlerin temsil ettiği konuları ve retro takvimini bu sayfada paylaşıyorum. Enerjilerini aktive etmek için özel çalışmaları ise aylık takvimlerde bulabilirsiniz.

JÜPİTER RETROSU

Jüpiter: Bolluk, bereket, şans, talih, kazanç, Sağduyu, cömertlik, İlerleme isteği, yenilenmek, büyüme ve genişleme, dinler, inanç sistemleri, spiritüel konular, hayat

felsefesi, uluslararası işler, hukuk sistemi, ticaret, eğitim hayatı ve akademik konular, basın yayın

Retro olduğunda: Kurduğumuz hayallerin ne kadar gerçekçi olduğunu fark eder, inançlarımızı sorgularız. Yaptığımız genişleme planlarını revize etme şansımız olur.

SATÜRN RETROSU

Satürn: Disiplin, limitlerimizi ve görevlerimizi bilmek, istikrarla sorumluluk alarak çalıştığımız alanlar, kendi kanunlarımızı yaratmaya çalıştığımız alan, uzmanlaşma, olgunlaşma, disiplin, karma, zorlu dersler, dayanma gücü, statüko, sağlam yapılar, derin bilgelik.

Retro olduğunda: Yıl boyunca emek verdiğimiz konularda geriye çekilip tekrar değerlendirme şansı elde ederiz. ‘Gerçekten istediğim bu mu?’ diye kendimize sorma şansımız olur.

URANÜS RETROSU

Uranüs: Özgürlük, sınırları aşmak, ani olaylar, aniden gelişen durumlar, asilik, isyanlar, sistem yıkan durumlar, anarşi, idealizm, devrim, darbeler, grevler

Retro olduğunda: Hayatımızda değiştirmek istediğimiz, özgürleşmeye niyet ettiğimiz

koşulları tekrardan gözden geçirir ve bu değişim için doğru adımları tespit etme şansına erişiriz. Hayatımızda yapmaya çalıştığımız değişim için gerekli içsel uyarlamaları

tamamlarız.

NEPTÜN RETROSU

Neptün: Ruhsal boyutun farkındalığı, evrensel sevgiyi taşımak, bir olma isteği ve arzusu, hayaller, idealler, kendimizi adadığımız durumlar ve olaylar, psişik güçler,

mistik olaylar

Retro olduğunda: Kurduğumuz hayallerin ne kadarı gerçekçi bununla yüzleşiriz. Bazen zor bir geçiş olabilir. Görmekten kaçındığımız gerçekleri fark ederiz. İçsel spiritüel gücümüzle bağ kurma imkanımız olur, rüyalar habercidir.

PLÜTON RETROSU

Plüton: Ölüm ve yeniden doğum, değişim ve dönüşüm, köklü yıkımlar, tutkular, arzular, hırslar, ya hep ya hiç şeklinde harekete geçme, kayıplar, ölümler, iflaslar, güç

savaşları.

Retro olduğunda: Plüton tekamülde ilerlememiz için en büyük değişimleri yaratan gezegendir. Direkt seyrinde hareket ederken oldukça yıkıcı bir enerjiye sahip olabilir, hayatımız içinde birçok kayba neden olabilir. Retro seyirdeyken en derindeki

duygularımızı ve korkularımızı bulup çözümleme imkanı sunar. Terapiler, şamanik çalışmalar, regresyon terapileri için birebirdir.

CHIRON RETROSU

Chiron: Şifa bulmak durumunda kaldığımız niteliklerimiz ve yaralarımız, çözümsüz gördüğümüz sorunlar ve buna yönelik çabalarımız, yaşadığımız acılar ve sıkıntılar

sonucunda edindiğimiz manevi ve ruhsal kazanımlarımız

Retro olduğunda: Yaşam deneyimlerimizin ve olayların bizi ne kadar sıktığı, yorduğu, üzdüğüne takılmayı biraz daha kenara bırakıp; bütün bu durumlara kendi içimizdeki hangi inanç kalıplarının yol açtığını anlamaya daha açık oluruz. Kendimizi şifalandırma

zamanıdır.

MERKÜR RETROLARINDA NELER YAPMAYALIM?

İletişim, ifade ve anlaşmayı temsil eden Merkür çok hızlı hareket eder ve her yıl 3 defa, hep aynı elemente ait burçlarda retro hareket yapar. Ve bu hareketi 21 gün kadar sürer.

• Retroda aldığımız kararlardan vazgeçebilir, fikirlerimizi değiştirebiliriz. Önemli

karar almayalım, yeni işlere başlamayalım.

• Sözleşmeler imzalamayalım, anlaşmalara ve ortaklıklara girmeyim.

• Yeni bir ilişkiye başlamayalım, evlenmek, sözlenmek ve nişanlanmak da yok!

• Eski partnerlerden dönüş olabilir, hemen kanmayalım.

• Teknolojik aletler almayalım.

• Basın yayınla ilgili işler, sosyal medya hesapları veya web sitesi açmayalım, ürün lansmanları yapmayalım.

• El becerisi gerektiren işlerde büyük riskler almayalım. Saç değiştirmek de estetik işlem

yaptırmak da buna dahil.

MERKÜR RETROLARINDA NELER YAPALIM?

• Yarım kalan işlerimizi tamamlayalım.

• Eski dostlarla bir araya gelelim, geçmişi yad edelim.

• Daha önceden elimizden kaçan çeşitli fırsatları değerlendirmek için çevremizle iletişime geçelim.

• İçe dönme zamanı olduğu için bolca yazı yazalım, kendimiz ve duygularımızla temasta olalım.

• Geçmiş duygulardan arınmak için her türlü çalışmaya uygun; terapiler, regresyonlar, aile dizimleri, şifa çalışmaları yapalım.

VENÜS RETROLARINDA NELER YAPMAYALIM?

Venüs ilişkiler ve arzu gezegenidir. İlişkileri en temelde bir enerji değiş tokuşu gibi

düşünürsek eğer Venüs’ün aslında sadece aşk hayatından değil, tüm çevremizle olan ilişkilerimizden sorumlu olduğunu görürüz. Aşk hayatımız bunun bir parçasıdır ancak sosyal ilişkilerimiz, ailemizle paylaşımlarımız, itibarımız, parayla olan ilişkimiz ve hatta kendimizle olan ilişkimizi dahi temsil eder!

• Yeni bir ilişkiye başlamayalım.

• Eski bir partnere dönüş yapmayalım.

• Gereksiz kurallar koymayalım, ilişkiyi ciddiyete taşımak için ısrarcı olmayalım.

• Nikah, nişan, düğün, söz için uygun değildir.

• Finansal anlamda yeniden bir yapılandırma içine girmeyelim.

• Yeni bir iş açıp risk almayalım.

• Kredi çekmek gibi banka işlemlerini sonraya saklayalım.

• Gayrimenkul gibi yatırımlar yapmayalım.

• Marka lansmanları, sosyal medya hesabı açmak gibi itibarınızı da etkileyecek girişimlerde bulunmayalım.

• Dış görünüşümüzde değişimler yapmayalım. Güzellik, estetik işlemleri için de tarz, stil

değişimi için de pek uygun değil.

VENÜS RETROSUNDA NE YAPALIM?

• Kendimizi ve ilişkilerden beklentilerimizi tanımak için zaman ayıralım.

• Partnerimizle daha açık bir iletişim içinde olalım, beklentilerimizi karşılıklı paylaşalım.

• Kurallarımızı gözden geçirelim, gerçekten gerek var mı?

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