Su grubu burçları özellikleri nelerdir? Hangi burçlar su grubu?

Su grubu burçlarının ortak özellikleri, duygular, sezgiler ve içsel dünyayla yakından ilgilidir. Bu burçlar genellikle derin hisseder, empati kurar ve çevrelerindeki duygusal atmosferi çok iyi algılarlar. İşte su grubu burçlarının genel özellikleri:

SU GRUBU BURÇLARININ ORTAK ÖZELLİKLERİ

1. Duygusal Derinlik:

-Hisleri yoğun yaşarlar, kolay etkilenirler.

-Kendi duygularının yanı sıra başkalarının duygularına da çok duyarlıdırlar.

2. Sezgisel Güç:

-Altıncı hisleri çok gelişmiştir.

-Bir olayın ya da kişinin enerjisini hemen hissedebilirler, bu da onları çok iyi gözlemciler yapar.

3. Şefkat ve Empati:

-İnsanlara yardım etmeyi severler.

-Sevdiklerini koruma, kollama ve destek olma eğilimindedirler.

4. Sanatsal ve Yaratıcı:

-Hayal güçleri çok geniştir.

-Müzik, edebiyat, resim gibi alanlarda doğuştan gelen bir yetenekleri olabilir.

5. İçe Dönüklük:

-Zaman zaman kendi dünyalarına çekilirler.

-Yalnız kalmak ya da içsel olarak bir şeyleri sindirmek onlar için önemlidir.

6. Bağlılık ve Sadakat:

-Sevdiklerine karşı son derece sadıktırlar.

-Güven duyduklarında derin ve uzun soluklu ilişkiler kurarlar.

7. Hassaslık ve Alınganlık:

-Eleştiriyi kolayca kişisel algılayabilirler.

-Kırılgan yapılarından dolayı bazen içlerine kapanabilirler.

Her su burcu bu özellikleri farklı bir şekilde gösterir:

Yengeç: Aileye ve geçmişe bağlı, korumacı, hassas.

Akrep: Yoğun, kararlı, güçlü duygulara sahip, sezgileri keskin.

Balık: Fedakâr, romantik, hayalperest ve duygusal olarak derin.

SU GRUBU BURÇLARI HANGİ BURÇLARLA ANLAŞIR?

Su grubu burçları (Yengeç, Akrep, Balık) duygusal, sezgisel ve derin yapılarıyla uyumlu ilişkiler kurmak isterler. En iyi anlaştıkları burçlar, genellikle onları anlayabilen, duygularına hassas yaklaşabilen ya da onları dengeleyebilen burçlardır.

YENGEÇ (21 Haziran – 22 Temmuz)

Uyumlu burçlar:

Balık & Akrep (su grubu): Duygusal bağ kurmak çok kolay olur. Birbirlerini sezgisel olarak çok iyi anlarlar.

Boğa & Başak (toprak grubu): Yengeç’e güven verirler. Toprak burçlarının sabit ve istikrarlı yapısı Yengeç’in duygusal ihtiyaçlarını dengeler.

Oğlak (karşıt burç): Zıt kutuplar gibi çalışabilir. Yengeç duygusallık getirirken, Oğlak mantık getirir – iyi bir denge yakalanabilir.

AKREP (23 Ekim – 21 Kasım)

Uyumlu burçlar:

Yengeç & Balık: Su grubundan olduğu için Akrep’le derin bağlar kurabilirler. Sadakat ve tutku ön plandadır.

Başak & Oğlak (toprak grubu): Gerçekçi ve güvenilir oldukları için Akrep’in güven ihtiyacını karşılarlar.

Boğa (karşıt burç): İkisi de sahiplenici ve tutkuludur. Denge sağlanırsa çok güçlü bir ilişki olur.

BALIK (19 Şubat – 20 Mart)

Uyumlu burçlar:

Yengeç & Akrep: Derin, romantik ve ruhsal düzeyde bağ kurabilirler.

Boğa & Oğlak: Ayakları yere sağlam basan burçlar Balık’a güven ve istikrar verir.

Başak (karşıt burç): Başak düzenli, Balık ise yaratıcıdır. Zıtlıkları dengeleyebilirler.