Şubat Hangi Burç? Şubat Ayında Doğanların Burcu Ve Özellikleri

Astroloji pandemi döneminde ilginin en çok arttığı alanlardan. Yeni bir kişiyle tanıştınız ve burcu merak ediyorsunuz. Bir kişinin burcunun belirlenmesi için hangi ayda, ayın kaçında ve hangi saatte doğduğu bilgileri önemli. Mesela Şubat ayı hangi burç? Şubat ayında doğanların burcu ne, özellikleri? Gelin bu iki soruyla başlayalım. Bu arada önemli bir not... Farklı kaynaklarda burç tarihleriyle ilgili farklılıklar görebilirsiniz. Çünkü burçlar yıla göre, saate göre, ekinoksa göre değişkenlik gösterebilir. Özellikle ayın 21'i ve 22'sinde doğanlar, aynı gün içinde iki farklı burca sahip olabilirler. Örneğin; bu yıl 22 eylül saat 21.50'ye kadar doğanlar başak burcu, 22.22'de doğanlar terazi burcuna aittir. Bu yüzden doğru burcunuzu öğrenmek için doğum haritasına baktırmanız gerekir.

ŞUBAT AYINDA DOĞANLARIN BURÇLARI

Zodyak’ın ilk burcu 21 Mart başlangıç tarihi ile Koç burcunu temsil eder. Onun ardından bütün burçlar her bir mevsime üçer bölünme sağlayarak sırayla Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık olmak üzere 12’ye ayrılır. Peki Ocak hangi burç? Burç sıralamasına göre Şubat ayında doğanlar Kova Burcu veya Balık Burcu olabilir. 1 Şubat ve 18 Şubat tarihleri arasında doğanların burcu Hava grubundan grubundan olan Kova'dır. Kova burcu 20 Ocak'ta başlamaktadır.

19 Şubat'tan itibaren doğanların burcu ise Su grubundan Balık burcudur. Balık burcu 19 Şubat-20 Mart tarihleri arasında doğanları kapsamaktadır.

KOVA BURCU: 20 Ocak-18 Şubat

20 Ocak-18 Şubat BALIK BURCU: 19 Şubat-20 Mart



BURÇLARIN SIRALAMASI

KOÇ BURCU: 21 Mart-19 Nisan

21 Mart-19 Nisan BOĞA BURCU: 20 Nisan-20 Mayıs

20 Nisan-20 Mayıs İKİZLER BURCU: 21 Mayıs-20 Haziran

21 Mayıs-20 Haziran YENGEÇ BURCU: 21 Haziran-22 Temmuz

21 Haziran-22 Temmuz ASLAN BURCU: 23 Temmuz-22 Ağustos

23 Temmuz-22 Ağustos BAŞAK BURCU: 23 Ağustos-22 Eylül

23 Ağustos-22 Eylül TERAZİ BURCU: 23 Eylül-22 Ekim

23 Eylül-22 Ekim AKREP BURCU: 23 Ekim-21 Kasım

23 Ekim-21 Kasım YAY BURCU: 22 Kasım-21 Aralık

22 Kasım-21 Aralık OĞLAK BURCU: 22 Aralık-19 Ocak

22 Aralık-19 Ocak KOVA BURCU: 20 Ocak-18 Şubat

20 Ocak-18 Şubat BALIK BURCU: 19 Şubat-20 Mart





ŞUBAT AYINDA DOĞANLARIN BURÇ ÖZELLİKLERİ

KOVA BURCU ÖZELLİKLERİ

20 Ocak-18 Şubat arasında doğan Kova burcu özellikleri şöyledir:

Kova Burcu Erkeği Özellikleri

Kova burcu erkeği tam bir arkadaş canlısıdır. Girdiği ortamda direk gözleri üzerine çekebilir ve her zaman ortamın aranan isimi olur.

Kova burcu erkeğinin harika bir hayal gücü vardır, zekidir ve fikirlerini her zaman eyleme geçirmek ister.

Yenilikçi ve öncüdür. Bir projeyi kova burcu erkeği ile hemen hayata geçirebilirsin.

Kova burcu erkeğini tahmin etmen genellikle zordur. Nasıl davranacakları veya bir sonraki adımda ne yapacakları konusunda asla sabit bir duruş sergilemezler.

Kova burcu erkeği her şeye sezgisel yaklaşır ve geleceği her zaman planlar. Ancak gelecekle çok meşgul oldukları için şimdiki zamanda anı yaşamayı unuturlar.

Kova Burcu Kadını Özellikleri

Kova burcu kadını hayatında karşısına çıkan tüm yeni şeyleri, insanları ve yerleri keşfetmeyi sever.

Kova burcu kadını sanata oldukça düşkündür. O yüzden ele aldığı her işe bir sanatçı gözüyle bakar.

Ne zaman ne yapacağı belli olmayan kova kadını tahmin etmek imkansız olabilir. Genelde düşünce yapıları veya davranış şekillerinden onları tahmin etmek imkansızdır. Bu da aslında onları cezbedici kılar.

Bir kova burcu kadını herhangi bir standarda uymayı tercih etmez. Sınırlarda yaşamayı tercih etmeyen kova burcu kadını ve her zaman farklı düşünce kalıplarına sahiptir.

Kova kadınları çok akıllı ve mantıklıdır. Başkalarının ne düşündüğünü umursamazlar. Özgürlüğü severler ve peşinden giderler. Onları kontrol etmek imkansızdır.





KOVA BURCU HANGİ BURÇLARLA UYUMLU?

BALIK BURCU ÖZELLİKLERİ

19 Şubat-20 Mart arasında doğan Balık burcu özellikleri ise şöyledir:

Balık Burcu Erkeği Özellikleri

Balık adamları cömerttir. Kendilerinden çok başkalarını önemserler. Bu adamlar bir başkasını gülümsetmek için kendi mutluluklarını feda etmeye hazırlar.

Empati kurma becerileri oldukça yüksektir. Başkalarının duygularını kolayca anlayabilirler. Birçok yönden, bu "altıncı his", onların psişik yeteneklerini güçlendiren bir tür üçüncü gözdür.

Balık burcu erkekleri genelde kararsızlardır. Karar verme aşamasında balık burcu erkeklerine asla danışmayın

Balık erkekleri şifacıdır. Genelde balık burcu erkeği sağlık sektöründe çalışır.

Balık burcu erkeği duygusaldır ama bunu gizlemeyi iyi bilir. İçsel olarak duygusal olsalar da duygularını başkalarından saklamak konusunda mükemmeldirler.



Balık Burcu Kadını Özellikleri

Balık burcu kadını sanata oldukça düşkündür. Balık burcu kadını tüm burçlar arasında sanat en düşkün grup olarak bilinir ve günlük yaşamda yaratıcılıklarını sıklıkla sergilerler.

Balıklar son derece cömerttir ve başkalarının ihtiyaçlarını kendi ihtiyaçlarının önüne koymasıyla bilinirler.

Önem verdikleri insanların mutlu olması onlar için çok önemlidir.

Balık burcu kadını oldukça duygusaldır. Bir tartışmada göz yaşı dökebilir.

Balık burcu kadını arkadaşlığa ve aileye çok önem verir. Sevdikleri için her şeyi yapabilir.

Balıklar burcu kadını romantiktir. Onlar için önemli olduğunuzu göstermek için sürprizler hazırlamak için ellerinden geleni yapacaklardır.





BALIK BURCU HANGİ BURÇLARLA UYUMLU?

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