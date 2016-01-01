Yere düşen yiyecek ya da emziğin ‘3 saniye kuralına’ göre çocuğa tekrar verilme döngüsünün çocuklarımızın sağlığını ciddi anlamda etkileyebilecek bir gerçek olduğu bilimsel olarak kanıtlandı. Biz ebeveynler de bu bağlamda bebeklerimizin sağlığını korumak için her türlü önlemi almaya çalışıyoruz. Bu önlemlerin en başında mama kaplarının daha steril olmasını sağlayan ‘bebek sterilizatörleri’ geliyor. Peki, hangi sterilizatör sizin için daha uygun?

Yazı: Volkan Manav

Sterilizatörlerin çalışma mantıkları, içine konulan aparatların yüzeyinde bulunan, hastalığa neden olan (patojen) ya da olmayan mikroorganizmaların ısı ile yok edilmesiyle ilgili... Birçok mikroorganizma 65 derecede yok olurken bazı organizmaların 90 hatta 95 dereceye kadar dayanabildiği de ortadakidiğer bir gerçek. Bu nedenle sterilizatörlerin buharla sterilize etmesi ısıya göre daha fazla tercih ediliyor. Buharlı sterilizatörlerin en önemli sorunu ise yüzeyde bıraktıkları su damlacıkları... Su damlaları mikroorganizmaların tekrar oluşması için gerekli ortamı ve pH’ı sağladığından kurutma özelliği olan buharlı sterilizatörlerini tercih etmeniz özellikle öneriliyor. Sterilizatör alırken farklı amaçlara (sterilizasyon ve kurutma, buharda pişirme, gıda ve süt ısıtma gibi) hizmet edebilen ürünler tercih ederseniz daha doğru seçim yapmış olursunuz. Seçim yaparken en önemli kriter ise aldığınız ürünün BPA (Bisphenol A) içermemesi...





Weewell kurutuculu sterilizatör ve mama ısıtıcı, TL 219

Artıları

• Programlama yapabilmeye imkan tanıyan yazılım desteği sunuyor.

• Kurutucu özelliği var.

• Geniş tasarımı sayesinde her tipteki sekiz adet biberona kadar destek veriyor.

• Dijital LCD ekranı sayesinde işlem ve sıcaklık takibi yapılabiliyor.

• İçinde mini sterilizasyon rafı var.

• Otomatik kapanma imkanına ve sterilizasyon döngüsüne sahip.

• Yumurta pişirme ve bebek mamasını dilediğiniz zaman ısıtma fonksiyonu bulunuyor.

• Sesli ve ışıklı uyarı sistemi sayesinde sterilizasyon süresinin bittiğini gösteriyor.

• Gelişmiş garanti kapsamı sayesinde en fazla yedi iş günü süren servis süresi tüketiciyi etkiliyor.

• Muadil ürünlere göre daha iyi ve esnek fiyatlı.

Eksileri

• Sekiz adet biberona destek vermesinden dolayı taşınabilir değil.

• Yine boyutundan dolayı mutfaklarda kullanım ve saklama zorluğu yaratabilir.