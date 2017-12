Keşke emzirmek için her zaman bir anne ve bir bebek yeterli olsa… Bazen sağlıklı emzirmenin gerçekleşebilmesi için yardımcılara da ihtiyaç olabiliyor!

Emzirmek çok keyifli olmasına karşın bazen sıkıntılarla dolu bir sürece dönüşebiliyor. Emmek istemeyen bebekler, göğüs ucu sorunları, yaralar, bel ağrıları ya da hala emzirdiği halde işe dönmek zorunda olan bir anne… Tüm bu süreçte gerek psikolojik gerekse bedensel olarak birtakım mücadeleler vermeniz gerekebilir. Bu noktada unutulmaması gereken en önemli nokta, anne sütünün ne kadar değerli ve emzirmenin anne-bebek açısından ne kadar özel olduğu… Gerisi? Gerisini dert etmeyin ve tüm bu deneyimden galip çıkmanızı destekleyecek ürünlere göz atın...







Ameda Lactaline Elektrikli ve Pilli Göğüs Pompası - 699 TL

Çiftli süt sağımını tercih eden anneler için iyi bir seçenek olan Ameda Lactaline, özel denetimlere sahip, havayı kilitleyen koruma özelliği kanıtlanmış ve toplanan sütle bebeği beslemek amacıyla emziren bir anneden süt sağımını kolaylaştırmak üzere tasarlanmış bir ürün. Basınç ve ritm ayar düğmeleri bebek emişini taklit ederek her iki memenin aynı anda sağılabilmesine imkan veriyor. Çift pompa seti ile daha çok prolaktin üreterek, annenin sütünün daha çok artmasına yardımcı oluyor. Pompa setinin silikon diyaframı ve motor kısmından bağımsız tasarımı hafif ve rahat bir kullanım ile etkin sağım özelliği sunuyor. Elektrik ya da pil ile sessiz ve vibrasyonsuz çalışma özelliği olan ürünün diyafram parçası güvenli klinik tip kullanım sağlarken, istendiğinde Ameda Manuel Pompa kitiyle el pompası olarak da kullanılabiliyor.







Philips Avent SCF33060 Natural Manuel Göğüs Pompası - 88 TL

Süt sağımından daha fazla verim etmek için geliştirilmiş patentli, yumuşak beş yapraklı masaj başlığı ile öne eğilmeden süt sağımı gerçekleştirebileceğiniz ürün ile en rahat pozisyonda konforlu bir süt akışı sağlayabiliyorsunuz. İçeriğindeki anne sütü kabı ile sağımdan sonra sütü başka kaplara aktarmanıza da gerek kalmıyor.







Lansinoh Lanolin Göğüs Ucu Kremi (40 ml) - 45.90 TL

Emziren annelerin en sık yaşadıkları göğüs ucu ağrısı ve çatlaklarına çözüm bulmak üzere geliştirilen Lansinoh göğüs ucu kremi, nemli dokuda derinin kurumasını ve kabuk oluşmasını engelliyor. Hiçbir koruyucu, katkı maddesi ve bebekte alerjiye neden olabilecek papatya, kabuklu yemiş yağları, E vitamini vb. ürün içermeyen krem, İngiliz Alerji Kurumu’nun onayını alan tek göğüs ucu kremi. Emziren annelerin göğüs ucu ağrılarını hızla dindiren ürünün içeriğinde HPA teknolojisi ile saflaştırılmış yüzde 1oo doğal lanolin bulunuyor. Tatsız, kokusuz ve renksiz olan HPA lanolin sayesinde bebek annesinin kokusunu ve anne sütünün tadını alabiliyor. Hem bebek hem de anne için güvenli olan kremin emzirmeden önce silinmesi gerekmiyor. Hamileliğin 32’nci haftasından itibaren annenin her ihtiyaç duyduğunda kullanabileceği kremin daha etkili sonuç vermesi için her emzirmeden sonra uygulanması öneriliyor.