İşte Benim Stilim'de kim birinci oldu? 29 Mayıs İşte Benim Stilim en yüksek puanı

Moda dünyasının nabzını tutan ve Türkiye'nin en sevilen stil yarışmalarından biri olan "İşte Benim Stilim", uzun bir aranın ardından 2025 yılında yeniden TV8 ekranlarında izleyiciyle buluşuyor.

Program, her hafta belirlenen konseptlere uygun kombinler hazırlayan yarışmacıların, jüri karşısında kendilerini ifade etmelerine odaklanıyor. İşte Benim Stilim günün puan durumu, programın takipçileri tarafından merak ediliyor.

İŞTE BENİM STİLİM BUGÜN KİM BİRİNCİ OLDU?

İşte Benim Stilim 29 Mayıs Perşembe günü birincileri 19.8 eşit puan alan Ceren ve Nadia oldu.

İŞTE BENİM STİLİM CEREN TOPKARA KİMDİR?

Ceren Topkara 23 yaşındadır. Yarışmaya sonradan katılmıştır. Ancak yarışmada sergilediği özgüvenli duruş ve sahne enerjisi, onun genç ve dinamik bir kişiliğe sahip olduğunu gösteriyor.

İŞTE BENİM STİLİM YARIŞMACISI NADIA KİMDİR?

İran kökenli bir moda tutkunu olan Nadia Afshar'dır. Yaklaşık 3,5 yıldır Türkiye'de yaşayan Nadia, yarışmaya yurt dışından katılan ender isimlerden biri olarak öne çıkıyor. İstanbul'da yaşayan Nadia, kısa sürede modaya olan ilgisiyle yarışmada fark yaratmayı başardı.