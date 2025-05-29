Pınar Deniz minik oğlu ve eşini paylaştı: "Kas var"
1 Nisan'da oğlu Fikret Hakana kavuşan Pınar Deniz ve Kaan Yıldırım zaman zaman sosyal medya hesabından oğluyla karelerini paylaşıyor. Ünlü oyuncu Deniz, o karelere yenisini ekledi.
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Bir buçuk yıldır aşk yaşayan oyuncu Pınar Deniz ile meslektaşı Kaan Yıldırım, geçtiğimiz yıl İtalya Roma'da dünya evine girmişti.
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Paris Moda Haftası kapsamında düzenlenen defilede dünyaca ünlü isimlerlerle birlikte yürüyen Deniz, karnını tutarak verdiği poz ile de hamileliğini duyurmuştu.
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Çift, minik oğulları Fikret Hakan'a 1 Nisan'da kavuşmuştu.
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Kanal D'de yayınlanan fenomen dizi Yargı ile herkesin beğenisini kazanan Pınar Deniz zaman zaman oğlunu sosyal medya hesabından paylaşıyor.