Pınar Deniz minik oğlu ve eşini paylaştı: "Kas var"

1 Nisan'da oğlu Fikret Hakana kavuşan Pınar Deniz ve Kaan Yıldırım zaman zaman sosyal medya hesabından oğluyla karelerini paylaşıyor. Ünlü oyuncu Deniz, o karelere yenisini ekledi.

Özge Çolak

Özge Çolak
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Pınar Deniz minik oğlu ve eşini paylaştı: "Kas var" - Resim : 1

Bir buçuk yıldır aşk yaşayan oyuncu Pınar Deniz ile meslektaşı Kaan Yıldırım, geçtiğimiz yıl İtalya Roma'da dünya evine girmişti.

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Pınar Deniz minik oğlu ve eşini paylaştı: "Kas var" - Resim : 2

Paris Moda Haftası kapsamında düzenlenen defilede dünyaca ünlü isimlerlerle birlikte yürüyen Deniz, karnını tutarak verdiği poz ile de hamileliğini duyurmuştu.

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Pınar Deniz minik oğlu ve eşini paylaştı: "Kas var" - Resim : 3

Çift, minik oğulları Fikret Hakan'a 1 Nisan'da kavuşmuştu.

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Pınar Deniz minik oğlu ve eşini paylaştı: "Kas var" - Resim : 4

Kanal D'de yayınlanan fenomen dizi Yargı ile herkesin beğenisini kazanan Pınar Deniz zaman zaman oğlunu sosyal medya hesabından paylaşıyor. 