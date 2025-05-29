Anne olmaya hazırlanan Meriç Aral'dan ilk hamilelik pozu
En son Sandık Kokusu dizisinde rol alan Meriç Aral ilk bebeğini kucağına almak için gün sayıyor. Erkek çocuk beklediği açıklayan Aral, belirginleşen karnıyla verdiği pozları sosyal medya hesabından paylaştı.
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Uzun süredir aşk yaşayan Meriç Aral-Serkan Keskin çifti çeşitli aksilikler sebebiyle düğünlerini birçok kez ertelemek zorunda kalmıştı. Oyuncu çift sonunda 2024 yılında dünyaevine girmişti.
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En son Sandık Kokusu dizisinde rol alan Meriç Aral'ın hamile olduğu ortaya çıkmıştı.
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"Erkek olacağını öğrendik" diyen ve mutluluğunu paylaşan ünlü oyuncu, isim üzerine düşündüklerini açıklamıştı.
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Anne olmaya hazırlanan Meriç Aral ilk hamilelik paylaştı.