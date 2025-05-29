Anne olmaya hazırlanan Meriç Aral'dan ilk hamilelik pozu

En son Sandık Kokusu dizisinde rol alan Meriç Aral ilk bebeğini kucağına almak için gün sayıyor. Erkek çocuk beklediği açıklayan Aral, belirginleşen karnıyla verdiği pozları sosyal medya hesabından paylaştı.

Özge Çolak

Özge Çolak
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Anne olmaya hazırlanan Meriç Aral'dan ilk hamilelik pozu - Resim : 1

Uzun süredir aşk yaşayan Meriç Aral-Serkan Keskin çifti çeşitli aksilikler sebebiyle düğünlerini birçok kez ertelemek zorunda kalmıştı. Oyuncu çift sonunda 2024 yılında dünyaevine girmişti. 

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Anne olmaya hazırlanan Meriç Aral'dan ilk hamilelik pozu - Resim : 2

En son Sandık Kokusu dizisinde rol alan Meriç Aral'ın hamile olduğu ortaya çıkmıştı.

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Anne olmaya hazırlanan Meriç Aral'dan ilk hamilelik pozu - Resim : 3

"Erkek olacağını öğrendik" diyen ve mutluluğunu paylaşan ünlü oyuncu, isim üzerine düşündüklerini açıklamıştı.

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Anne olmaya hazırlanan Meriç Aral'dan ilk hamilelik pozu - Resim : 4

Anne olmaya hazırlanan Meriç Aral ilk hamilelik paylaştı.