İlhamını Avrupa’daki vintage yarış arabalarından alan Stokke® Scoot™ ile bebek arabaları sportif bir görünüm kazanıyor.

Stokke® Scoot™, yeni renkleri ve yarış arabası detayları ile klasik yarış geçmişinin ruhunu yansıtıyor. Dört farklı stilden oluşan kitler yarış arabalarının geleneksel renklerini dikkat çeken detaylarla birleştiriyor. Scoot™, kompakt boyutu, kullanıcı dostu taşıma sistemi ve rahat döndürülebilen tasarımı ile dışarıda gezerken sizin ve bebeğinizin hayatını daha keyifli ve eğlenceli hale getiriyor.





Kompakt katlama sistemi ve manevra kabiliyeti ise sokaklarda gezinmek için ideal bir çözüm sunuyor. Yatırılabilen iki yönlü koltuğu, küçük bebeğinizle en iyi iletişimi kurabilmenizi sağlıyor.



