Supergirl, Bumblebee, Batgirl, Harley Quinn, Poison Ivy ve Wonder Women... Mattel, “Süper Kahraman Kızlar” ile kız çocuklarının kendine güvenini açığa çıkarmayı hedefliyor.

Mattel, Warner Bros. Consumer Products, DC Entertainment ve Warner Bros. Animation işbirliği ile kız çocuklarının karakterlerini ve özgüvenini geliştirmeye; potansiyellerini keşfetmeye yardımcı olacak ‘Süper Kahraman Kızlar’ı piyasaya sunuyor.



Farklı yetenek ve güçlerdeki 6 karakteri içeren DC Süper Hero Girls oyuncakları, kahramanca tavırlar içinde kendi başlarına pozlar veren güçlü ve atletik vücutları ile kız çocukları için tasarlanmış ilk rol canlandırma oyuncağı serisi özelliğini taşıyor. 30 cm uzunluğundaki DC Super Hero Girls Aksiyon bebekleri, her karakterin benzersiz özelliğini sergileyen aksesuarıyla birlikte, Kasım ayından itibaren satışa sunulacak.



DC Super Hero Girls karakterleri birbirinden yetenekli

Isı saçan bakışları ile çeliği eritebilen ya da buzdağını buharlaştırabilen Supergirl, küçülme yeteneği sayesinde düşmanlarına fark ettirmeden onların hain planlarını öğrenebilen Bumblebee, eşek şakaları yapmaya bayılan Harley Quinn, acemice yapılan bir laboratuvar deneyi sonrasında bitkileri kontrol etme gücü kazanan Poison Ivy ve süper gücü olmamasına karşın çok zeki olan Batgirl ve dişi savaşçıların yaşadığı cennet ada Themyscira'da doğan, doğuştan lider WonderWomen eşlik ediyor. Birbirinden yetenekli süper kahraman kızlar, dünyayı daha iyi ve güvenli bir yer haline getirmeye çalışıyor.





İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR!





BAKICI SEÇMENİN PÜF NOKTALARI İÇİN TIKLAYIN!

