2 gebelik arası süre ne kadar olmalı?

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Erken doğumu önlemek için 2 gebelik arasında en az 18 ay olması gerekiyor.

Amerikalı bilim adamları, erken doğumu önlemek için 2 gebelik arasında 18 ay beklenmesi önerisinde bulundu.



Cincinnati Üniversitesi'nden bilim adamları gebelikler arasındaki süre ile erken doğum riski arasındaki bağlantıyı inceledi. 6 yıl süren araştırmada 450 bin çocuğun verileri değerlendirildi. Araştırmada, erken doğum riskini azaltmak için en uygun sürenin 2 gebelik arasında 18 ay beklenmesi olduğu görüldü.



Bilim adamları 2 gebelik arasında 12 aydan az bekleyen kadınların erken doğum yapma riskinin yüzde 53,3, 18 ay bekleyenlerde ise yüzde 23,1 olduğunu belirledi.



Erken doğumun çocuk ölümleri ve bebeklerdeki bazı komplikasyonların yüzde 75'inden sorumlu olduğunu belirten bilim adamları, her yıl dünyada 15 milyon çocuğun erken doğduğuna ve 1 milyonunun hayatta kalabildiğine dikkati çekti.



Araştırmanın sonuçları "BJOG" tıp dergisinde yayımlandı.