Ebeveynlik döneminde kendinizi keşfetmek için 6 tavsiye

Ancak kişisel bakım her ebeveyn için çok önemlidir. Bedeninizi ve ruhunuzu beslemenin, enerjinizi yenilemenin ve ebeveynlikte kendinizi yeniden keşfetmenin 6 yolu...

EBEVEYNLİKTE KENDİNİZİ YENİDEN KEŞFETMENİN 6 YOLU

1. Meditasyona zaman ayırın

Bir ebeveyn olarak kendinize zaman ayırmak zor olabilir. Yeniden şarj olmanın en iyi yollarından biri meditasyondur. Günde sadece 10-15 dakika sessiz meditasyon yapmak bile stresi azaltmanıza, sabrınızı ve odaklanmanızı artırmanıza yardımcı olabilir.

Sessiz bir yere oturun, gözlerinizi kapatın ve dikkatinizi nefesinize verin. Derin bir nefes alın ve nefes alıp vermelerinizin doğal akışına odaklanın. Zihniniz yapılacaklar listenize veya çocuklarınızın ihtiyaçlarına kaydığında, odak noktanızı yavaşça tekrar nefesinize getirin.

Rehberli meditasyonu da deneyebilirsiniz. Birçok ücretsiz uygulama ve çevrimiçi video, süreç boyunca size yol göstermeye yardımcı olur. Vücut taraması meditasyonu, gerginliği azaltmak için dikkatinizi vücudunuzun her bir kısmına tek tek odaklar.

2. Doğada vakit geçirin

Doğada vakit geçirmek hem zihin hem de beden için yenileyicidir. Mahallenizde veya yerel bir parkta 30 dakikalık bir yürüyüşe çıkın. Temiz havayı solumak ve güneşten gelen D vitamini, ruh haliniz ve stres seviyeniz için harikalar yaratabilir. Çevrenizdeki küçük ayrıntıları gözlemleyin; açan çiçekler, cıvıl cıvıl kuşlar, yanınızdan geçen bulutlar. Çocuklarınız, kişisel bakıma zaman ayırdığınızı görmekten mutluluk duyacaktır.

Bahçeniz varsa dışarıda bir kitap veya dergiyle oturmayı deneyin. Siz dinlenirken çocuklarınız oynayabilir. Açık alanınız yoksa temiz hava ve doğal ışığın içeri girmesi için pencereleri açın.

3. Müzik dinleyin

Ruh halinizi yükseltecek ve sizi motive edecek bazı melodiler açın. Müzik, zihninizi ve bedeninizi rahatlatmanın harika bir yoludur. Göz önünde bulundurulması gereken bazı seçenekler şunlardır:

Pop müzik: Taylor Swift, Bruno Mars veya Ed Sheeran gibi sanatçıların neşeli şarkıları, ruh halinizi neşelendirmek için dopamin gibi iyi hissettiren hormonları serbest bırakabilir.

Caz müziği: Cazın yumuşak sesleri rahatlatıcıdır. John Coltrane, Miles Davis ve Billie Holiday gibi sanatçılar dinlenmek için harikadır.

Klasik müzik: Beethoven, Chopin, Debussy gibi bestecilerin klasik müziğin melodik sesleri sizi dinginliğe taşıyabilir.

Lo-fi hip-hop: Sakin elektronik ve hip-hop ritimleri, zihinsel yorgunluğunuzu bastırmak için idealdir. Spotify veya YouTube'daki Lo-fi hip-hop çalma listeleri durmadan yayınlanıyor.

Sesli kitaplar: Müzik size göre değilse ilgi çekici bir sesli kitap deneyin. Bir hikayenin içinde kaybolmak, zihninizi günlük endişelerden uzaklaştırmanıza ve ruhunuzu yeniden canlandırmanıza yardımcı olabilir.

4. Yürüyüşe çıkın

Bir ebeveyn olarak mahallenizde 10-15 dakikalık bir yürüyüş yapmak bile ruh halinizi ve stresinizi iyileştirebilir. Hafif egzersizlerde kasılma yaparken biraz temiz hava ve D vitamini alın. Ekstra faydalar için çocukları veya bebek arabasını da yanınızda getirin.

Yürüyüş, doğal ruh hali yükseltici ve stres giderici görevi gören endorfin gibi iyi hissettiren hormonların salgılanmasını sağlar. Aynı zamanda zihninizi temizlemenize ve yeni bir bakış açısı kazanmanıza da olanak tanır. Bu zamanı, sahip olduğunuz nimetler üzerinde düşünmek, zorlu bir durumu düşünmek veya zihinsel bir molanın tadını çıkarmak için kullanın.

5. Kendinize biraz para harcayın

Bir ebeveyn olarak kendi ihtiyaçlarınızı en sona koymak kolaydır. Ancak kendinize iyi bakmanız da çok önemlidir. Her ay sadece kendinize küçük bir bütçe ayırın. Kendinize bir kahve ısmarlayın, yeni bir kitap alın, masaj yaptırın ya da hoşunuza giden bir konuda ders alın.

Siz bunu hak ediyorsunuz ve çocuklarınız da bundan faydalanacak. Kendinizi beslediğinizde ebeveynlik zorluklarının üstesinden gelmek için daha mutlu ve daha donanımlı olacaksınız.