Dostlarınız, aileniz ya da siz; kendinizi nasıl tanımlarsınız? Peki hamileyken de bu tanım aynı kalacak mı dersiniz? Hazır olun; hormonlar devreye girdiğinde o eski halinizden eser kalmayabilir!

Bedeni olduğu kadar ruhu da etkileyen bir süreç olan hamilelik size çılgınca şeyler yaptırabilir. En tatlı-uyumlu insanlar bile hormonların neden olduğu kişilik değişiklikleri yaşayabilir… Eğlenceli testimizi yapıp, hamilelik kişiliğinizi öğrenmeye ne dersiniz?



1. Hamile olduğunuzu nasıl anladınız?

a. Regl dönemim gecikti ve test yaptım.

b. Her şey apaçık ortadaydı. Yine de emin olmak için test yaptım.

c. Yumurtlamadan bir hafta sonra her gün test yaptım.

d. Düzenli olarak bir doktor tarafından takip ediliyordum.



2. Bebeğinizin adını ne zaman seçtiniz?

a. Eşimle birkaç kez isimleri değerlendirdikten sonra anlaşmaya vardık.

b. Ben batıl inançlıyım, bir isim seçmek için çok erken.

c. Henüz bir isme karar vermedik. Bir isim seçsek de birkaç gün sonra vazgeçiyoruz.

d. Yıllar önce… Hamile kalmayı bile düşünmeden önce.



3. Bebeğin cinsiyetini öğrendiniz mi ya da öğrenecek misiniz?

a. Evet, hayır, belki. Bilmiyorum. Evet!

b. Hayır. İkimiz de sürpriz olmasını istiyoruz.

c. Evet kesinlikle. Bunu öğrenmezsek ikimiz de meraktan çatlarız.

d. Mevcut testlerle öğrenmemiz çok da zor olmadı.



4. Çevrenize hamile olduğunuzu ne zaman söylediniz?

a. Hemen.

b. Hamile olduğuma emin olduğum zaman.

c. Farklı insanlara farklı zamanlarda.

d. Doğru zaman olduğunu hissettiğimde.



5. Kaç hamilelik kitabı okudunuz ya da web sayfası ziyaret ettiniz?

a. Okumak istediğim tek şey bebeğimle ilgili belgeler.

b. Hamilelikle ilgili çok şey okuyor ve araştırıyorum.

c. Elimden geldiğince çok. Daha fazlasını tavsiye edebilir misiniz?

d. Belki bir veya iki. Bilgilendirici ve faydalı görünüyorsa ziyaret ediyorum.



6. Hamile kalmanız ne kadar zaman aldı?

a. Uzun değil.

b. Bir süre bazı zorluklar yaşadık.

c. Çok uzun.

d. Emin değilim.



7. Hamileliğin en sevdiğiniz yanı nedir?

a. Her şey. Bundan zevk alıyorum.

b. Biteceğini bilmek.

c. İlginin üzerinde olması, dekorasyon, alışveriş…

d. Bebeğimin tekmelerini hissettiğim anlar, o zaman gerçek olduğunu anlıyorum.



8. Hamileliğin en sevmediğin yanı nedir?

a. Ruh halimin değişmesi.

b. Kronik anksiyete

c. Sırtımın ağrıması.

d. Dokuz ay sonsuz geliyor.



9. 1-10’luk skalada (1:hiç hazır değil- 10: tamamen hazır) bebeğinizin gelmesine ne kadar hazırsınız?

a. 4-6

b. 1-3

c. 10

d. 7-9



10. Tekrar hamile kalmak ister misiniz yoksa tek hamilelik yeter mi? (Bunun sizin ilk hamileliğiniz olduğunu düşünürsek…)

a. Kısmet.

b. Emin değilim.

c. Bir hamilelik yeter.

d. Bir daha asla hamile olmayacağım.







Sonuçlar

A’LAR ÇOĞUNLUKTAYSA

Rahat

Her gün strese girmemek için elinden geleni yapıyorsun. Hamilelik bazen zordur ancak akışına bıraktın ve yolculuğun tadını çıkartıyorsun. Biraz fazla sakin olduğunu düşünen karşıt fikirliler olabilir. İhtiyacın olan her şeye sahipsin. Sahip olmasan bile bunun için endişelenmeyeceksin. Sakin ve huzurlu bir anne olduğun için tebrikler.



B’LER ÇOĞUNLUKTAYSA

Kötümser

Endişe ile paranoya arasında bir fark var ve sen bazen bu çizgiyi geçiyorsun. Anlıyoruz, hamilelik büyük bir bilinmezlik ve her şey olabilir. Ama bu kadar endişelenmenin kimseye faydası yok. Bu endişelere yol açabilecek birden çok durum var. Bebek düşürme deneyimin olduysa ya da hamile kalmak için çok uğraştıysan bebek sahibi olmanın kolay olmadığını biliyorsun demektir. Buraya kadar geldin. Onun için şimdi derin bir nefes al ve doğacak bebeğini kucağına almanın ne kadar muhteşem olduğunu düşünüp, bu anın tadını çıkart.



C’LER ÇOĞUNLUKTAYSA

Manik

Bazen enerjiksin bazen depresif, bazen mutlu bazen üzgün. Her an farklı... Aslında sadece bir yolculuktasın. Hamilelik hormonları seni bir döngü içine alabilir. Yeterince dinlenmeye ve doğru beslenmeye dikkat et. Neyse ki, hamilelik hormonları doğumdan sonra hızlı şekilde değişecek ve kısa süre içerisinde eski haline döneceksin.



D’LER ÇOĞUNLUKTAYSA

Sabırsız

Hamileliği sevmemek konusunda kesinlikle utanmamalısın. Birçok kadın bu dönemin çabuk bitmesini ve bebeğine çabucak kavuşmayı ister. Her anın tadını çıkartmak için elinden gelenin en iyisini yapmalısın. Özellikle sabırsız olduğun dönemde bebeğinin kıyafetlerini ayırıp yıka, hamilelik sonrası yapacaklarını not al veya formda kalmak için yürüyüşler yap. Endişelenme, her şey yakında çok farklı olacak.