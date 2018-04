Hamilelikte mide bulantısı engellenebilir mi?

Hamilelikte bulantı ve kusma ile mücadele etmek mümkün!

Günün her saatinde oluşabilen “sabah hastalığı”, hormon değişimine bağlı olarak, genellikle hamileliğin 6. haftasında başlar, 14. haftasında yatışır. Hamilelikte yaşanan mide bulantılarının her hamile kadında görülmese de, bazılarında şiddetli etkilere yol açabileceğini belirten, Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı’ndan Yrd. Doç. Dr. Eyüb Yaycı; çeşitli gıdalarla bulantıyı yatıştırmanın mümkün olduğu bilgisini verdi. İşte önerileri..



“Sabah hastalığı” ile kilo kaybı da görülebilir. Az miktarda kilo kayıpları bebeğe zarar vermese de, kilo kaybıyla birlikte kusmaların uzaması durumuna dikkat edilmelidir. Kaybedilen kilolar, normal şekilde beslenilmeye başlandığında kısa sürede yeniden kazanılabilir. Sabah hastalığında, iyi dengelenmiş bir diyet uygulanarak beslenme arttırılmalıdır. İştah geliştikçe, daha fazla miktarda ve çeşitte gıda alınabilir. Bulantının yorgunken daha kötü etkilenmesi nedeniyle, bolca dinlenilmeli ve stresten uzak durulmalıdır.

Bol sıvı tüketilmeli

Su kaybı, mide bulantısı ve kusmayı kötüleştireceğinden sabah hastası hamileler, bol miktarda sıvı almalıdır. Sıvı ihtiyacını karşılayacak alternatif içecekler de tercih edilebilir; örneğin bazı hastalarda zencefil mide bulantısını yatıştırdığından, şekersiz zencefil birası (gingerale), zencefil çayı ya da zencefil tabletleri denenebilir.

Çeşitli gıdalarla bulantıyı yatıştırmak mümkün

Sabah hastalığı, çeşitli gıda alımıyla da yatıştırılabilir. Çok miktarda yemekler yerine, sık sık az miktarlarda yenilmeli, mide boş kalmamalıdır. Yemek saatleri arasında, yataktan kalkmadan önce ve gece uyanınca bisküvi gibi hafif yiyeceklerin alınması, sabahları erken saatlerde görülen mide bulantısının önlenmesine yardımcı olabilir. Sabah hastalarına ayrıca; patates gevrekleri, tuzlu bisküviler, arpa şekeri, kaynamış tatlılar şekersiz, sade tatlı bisküviler, bal ya da reçelle birlikte kızarmış ekmek, domates, salata gibi az düzeyde yağ içeren gıdalarla yapılmış sandviçler, az yağlı çorbalar, taze ya da haşlanmış meyve, dondurma, muhallebi, yoğurt, ızgarada pişmiş yağsız et, buharda pişmiş piliç, fırında ya da ızgarada pişmiş balık, omlet, haşlanmış pirinç, patates püresi gibi gıdalar önerilir.

Hastalar kendini iyi hissettiği zamanları iyi değerlendirmeli, acıktıklarında bolca yemek yemeli ve mümkünse yemek pişirmekten kaçınılmalıdır. Yemek hazırlamak için çok fazla zaman harcanması durumunda, yeme isteği kalmayabileceğinden, çabuk ve kolay hazırlanabilen basit yemekler seçilmelidir. Hazır yiyeceklerden, karışık acı baharattan, patates kızartması, çikolata gibi yağlı ya da baharlı gıdalardan uzak durulmalıdır.

Yüksek derecede kusma varsa...

Kadınların az bir oranı ise, “hiperemezis” olarak tanımlanan aşırı ve uzun süreli kusma sorunuyla karşılaşır. Tedavi edilmemesi halinde hiperemezis su kaybına yol açabilir. Belirtilerin şiddetli olması durumunda, doktora başvurulmalıdır. Tedavide, şiddetli belirtilerin giderilmesine yardımcı olacak çeşitli güçlerde bir dizi ilaç kullanılmaktadır. İlaçların öngörüldüğü gibi düzenli alınmasına dikkat edilmelidir. Yeterli miktarda sıvı içilememesi durumunda, düzenli olarak damardan sıvı alımı için hastaneye başvurulmalıdır. Sıvı alımının haftada iki ya da üç kez uygulanması önerilebilir. Su düzeyinizi korumak için olabildiğince sıvı içilmelidir. Belirtiler geçtiğinde, giderek sağlıklı gıda tüketimine dönülmeli, kaybedilen besinler yeniden yerine konulmalıdır. Gerekli durumlarda diyetisyenler multivitamin önerebilir.