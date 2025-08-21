22 Ağustos 2025 burçlara neler getiriyor? Hangi burcu neler bekliyor?

Sevgili Kova; önümüzdeki dört hafta boyunca en iyi olmak isteğiniz güçlü olacak. Bu yüzden bir spor salonuna yazılabilir veya diyetinizi değiştirebilirsiniz. Bir kursa katılabilir veya yeni bir şey öğrenebilirsiniz. Seyahat, yayıncılık ve medya da ilginizi çekecek. İşler destekleyici olacak.