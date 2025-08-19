20 Ağustos 2025 burçlara neler getiriyor? Hangi burcu neler bekliyor?
20 Ağustos 2025 Çarşamba günü burçlara neler getiriyor? Hangi burcu neler bekliyor? 20 Ağustos 2025 günlük burç yorumlarını Astrolog Dilara Yıldızhan, Elele okuyucuları için yazdı. İşte tüm burçlara göz atabileceğiniz günlük burç yorumları...
20 Ağustos 2025 Çarşamba günü astroloji burçlar için neler söylüyor? Astrolog Dilara Yıldızhan; Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burçları için günlük burç yorumlarını Elele okuyucuları için yazdı. İşte 20 Ağustos 2025 günü için günlük burç yorumları...
20 AĞUSTOS 2025 GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI
KOÇ BURCU - 20 AĞUSTOS 2025 GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Sevgili Koç; bugün rahatlayın. Özellikle evde, sakin aktivitelerle vakit geçirin. Ay Uyarısı bitene kadar hiçbir şeye gönüllü olmayın veya önemli kararlar almayın. Hobilerinizin ve yaratıcı yeteneklerinizin tadını çıkarın.
BOĞA BURCU - 20 AĞUSTOS 2025 GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Sevgili Boğa; bugün kısa gezilerden ve başkalarıyla konuşmaktan keyif alacaksınız. Enerjik fikirleriniz olabilir. Ancak Ay Uyarısı süresince dikkatli olun. Ay Uyarısı bitene kadar hiçbir taahhütte bulunmayın, şimdilik sadece keyfini çıkarın.
İKİZLER BURCU - 20 AĞUSTOS 2025 GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Sevgili İkizler; dikkatli olun. Bugün Ay Uyarısı var ve bu durum Para Evinde gerçekleşiyor. Alışveriş yapmak veya finansal fırsatları araştırmak isteyebilirsiniz. Yalnızca yiyecek ve benzin alışverişi yapın. Gerçek kararları Ay Uyarısı bitene kadar bekletin.
YENGEÇ BURCU - 20 AĞUSTOS 2025 GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Sevgili Yengeç; bugün Ay Uyarısı sizin burcunuzda, bu yüzden kendinizi kararsız ve gevşek hissedebilirsiniz. Sosyalleşmek, eğlenmek ve yaratıcılığınızı ifade etmek için harika bir gün. İşleri hafif tutun. Kararlar ve alışveriş (yiyecek dışında) yapmaktan kaçının.
ASLAN BURCU - 20 AĞUSTOS 2025 GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Sevgili Aslan; bugün fazla yüklenmeyin. Ay ve Merkür burcunuzda olduğu için kendinizi göstermek isteyeceksiniz! Ancak günün çoğu Ay Uyarısı ile geçiyor, bu yüzden sosyalleşmenin tadını çıkarın. Rahatlayın, alışverişi ve önemli kararları Ay Uyarısı bitene kadar erteleyin.
BAŞAK BURCU - 20 AĞUSTOS 2025 GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Sevgili Başak; bugün arkadaşlarınız ve gruplarla vakit geçirmek için mükemmel bir gün. Ay Uyarısı sırasında hiçbir şeye gönüllü olmayın ve önemli bir şeye onay vermeyin. Harcamalarınızı yalnızca yiyecek ve benzinle sınırlayın. Gelecek hedeflerinizi düşünmek için iyi bir gün; Ay Uyarısı bitince fikirlerinizi tekrar değerlendirin.
TERAZİ BURCU - 20 AĞUSTOS 2025 GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Sevgili Terazi; bugün insanlar sizi fark edecek. (Bazıları özel hayatınızla ilgili detaylar biliyor olabilir.) Ancak günün çoğu Ay Uyarısı olduğundan tepkilerinizi erteleyin. Yetkililerle görüşürken gönüllü olmayın veya önemli bir şeye onay vermeyin. Ay Uyarısı bitene kadar bekleyin.
AKREP BURCU - 20 AĞUSTOS 2025 GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Sevgili Akrep; bugün özellikle seyahat planları veya yeni şeyler öğrenme yolları hakkında fikirlerinizi özgürce ortaya koyabilirsiniz. Ancak Ay Uyarısı sırasında bu fikirleri taahhüt etmeyin. Ay Uyarısı bittikten sonra hangi fikirlerin hâlâ geçerli olduğunu görün.
YAY BURCU - 20 AĞUSTOS 2025 GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Sevgili Yay; dikkatli olun. Bugün Ay Uyarısı Para Evlerinden birinde, bu da sizi borç almaya veya finansal anlaşmalara atlamaya teşvik edebilir. Bu iyi bir fikir değil! Araştırmanızı yapın, bilgileriniz tam olsun; Ay Uyarısı bitene kadar karar vermeyin.
OĞLAK BURCU - 20 AĞUSTOS 2025 GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Sevgili Oğlak; bugün başkalarıyla yapacağınız konuşmalar samimi ve etkileyici olacak. Kendinizi oyunbaz ve sosyalleşmeye açık hissedebilirsiniz. Ne olursa olsun, önemli bir şeye onay vermeyin. Kimseyi bir şeye bağlı tutmayın. Ay Uyarısı bitene kadar bekleyin.
KOVA BURCU - 20 AĞUSTOS 2025 GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Sevgili Kova; bugün iş yerinde eksiklikler ve kötü kararlar olabilir. Zihniniz özgün fikirlerle dolu olacak, bu uzun vadede faydalı olabilir. Ancak Ay Uyarısı olduğunun farkında olun. Bitiminden sonra güvenle ilerleyebilirsiniz.
BALIK BURCU - 20 AĞUSTOS 2025 GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Sevgili Balık; Bugün harika ve yaratıcı bir gün! Eğer yazarsanız, sanatla uğraşıyorsanız veya yaratıcı bir projeyle ilgileniyorsanız, yeni yollar keşfetmek için bu günü kullanın; zihniniz özgün fikirler ve yeni yaklaşımlarla dolu olacak (bu Ay Uyarısı nedeniyle). Ay Uyarısı bittikten sonra hâlâ geçerli olan fikirleri kullanın.