Kürtaj sonrasında kanama ne kadar sürer? Kürtaj sonrası gebe kalınır mı? Kürtaj hakkında bilmemiz gereken 11 soru cevap

Kürtaj, kadın doğum uzmanlarının en sık uyguladığı küçük cerrahi müdahalelerden biri. Sadece istenmeyen gebeliklerin değil aynı zamanda özellikle gebeliğin ilk dönemlerinde meydana gelen durumlarda ihtiyaç duyulması halinde de uygulanmaktadır. Peki "Kürtaj hangi durumlarda zorunlu? Düşük sonrası kürtaj gerekli midir? Kürtaj sonrası gebe kalmada sorun yaşanır mı, kürtaj gebe kalmayı engeller mi? Kürtaj sonrası iyileşme süreci ne kadar sürer?" Memorial Şişli Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Bölümü'nden Op. Dr. Gürkan Gürsoy kürtaj hakkında merak edilen soruların yanıtlarını verdi.

Kürtaj nedir, hangi durumlarda zorunludur?

Kürtaj, daha doğru bir tanımlama ile küretaj işlemi rahim içerisindeki gebelik ya da rahim zarı dokusunun tıbbı müdahale ile alınması işlemidir. Ciddi vajinal kanamalarda, düşükle sonuçlanan gebeliklerde, menopoz döneminde rahim duvarı kalınlığının arttığı durumlarda gerekli olabilmektedir.

Vakumlu kürtaj nedir?

Vakum kürtaj dediğimiz işlem ise negatif basınç yaratan büyük enjektör benzeri tıbbi aletle rahim içinin boşaltılması (gebeliğin tahliyesi) işlemidir. Rahime daha az travma verir.

Düşük sonrası kürtaj gerekli midir?

Düşük sonrasında genellikle kürtaj gerekli olur. Gebelik düşükle dışarı atılsa bile yardımcı ek dokular rahimde kalır. Bu durum, sonrasında kanama ve enfeksiyona sebep olabilir. O yüzden düşük sonrası ultrason kontrolü ve kürtaj gereklidir.

Kürtaj anneye zarar verir mi?

Kürtaj işleminin anneye bir zararı yoktur. Çok nadir olmakla beraber, kanama, enfeksiyon, kronik ağrı şikayeti olabilir.

Kürtaj sonrası gebe kalmada sorun yaşanır mı, kürtaj gebe kalmayı engeller mi?

Kürtaj işlemininden 4-6 hafta sonra tekrar gebelik düşünülebilir. Tekrarlayan kürtaj işlemleri ve sık sık kürtaj işlemini yaptırmak ilerleyen dönemde sağlıklı gebe kalma şansını düşürmektedir.

Kürtaj sırasında tamamen anestezi verilir mi?

Kürtaj işlemi genelikle kısa süreli bir işlem olduğu için, “sedasyon” olarak bilinen derin anestetik maddeler kullanmadan ama hasta uyutularak ameliyathane şartlarında anestezi ile yapılır.

Kürtaj sırasında rahim zarar görür mü?

Kürtaj işleminde rahim zarar görmez, sadece rahimin yeniden toparlanması için 4-6 hafta süre yeterli olur. Tekrarlayan ve sık yapılan kürtaj işlemi ise uzun vadede rahim için risk faktörüdür.

Kürtaj yapıldıktan sonra kanama olur mu?

Kürtaj işleminden sonra kanama görülebilir. Bu kanama, 7-10 gün içerisinde azalarak biter. Devam eden kanamalarda ve eşlik eden ağrıda doktor kontrolü önerilir.

Kürtaj sonrasında ne zaman regl olunur?

Kürtaj işleminden sonra regl 4-6 hafta arası içinde olmakla beraber, nadir de olsa bu süre bazen 8 haftaya uzayabilir.

Kürtaj sonrası iyileşme süreci ne kadar sürer?

Kürtaj işlemi sonrası hasta 1 gün istiharat sonrası günlük yaşamına dönebilir. Rahim ise 4-6 hafta içerisinde kendini eski haline getirmiş olur.

Kürtaj öncesi hastanın dikkat etmesi gerekenler nelerdir?

Kürtaj öncesi mutlak suretle laboratuvar testleri yapılmalı, kronik hastalık ve geçirilmiş ameliyat varsa belirtilmelidir. Bir diğer önemli husus ise anne ve baba kan gruplarının tayin edilmesi olası kan uyuşmazlığı (Rh uyuşmazlığı) için medikal tedavi düzenlenmesidir. İstemli kürtaj için yazılı onam isteneceği unutulmamalıdır. Bunun yanında hekimin söylediği konulara uymak kürtaj öncesinde önemlidir.