Hamilelik ve doğum ile ilgili olarak aklınıza gelen soruları sorun uzman doktorlarımız cevaplasın.

Sekiz aylık hamileyim. Bir oğlum olacak. Sünnet için ideal zaman nedir ve sünnet gerçekten gerekli midir?

Sünnet, sağlık açısından son derece faydalı bir uygulamadır. Ailenin karar vermesi halinde doğum sonrası cerrahi yönden değerlendirildiğinde de uygun görülürse sünnet yaptırılması uygundur. Bu dönemde iyileşme süreci daha kısa zamanda gerçekleşir. Aile ileriki yaşlarda yaptırma fikrindeyse, çocuk hastalıkları doktoru takibinde sünneti gerektirecek sünnet derisi darlığı, idrar yolu enfeksiyonu gibi bulgular yoksa çocuğun idrak edebileceği 6-7 yaş civarında da sünnet yaptırılması uygun olur. Ben yine de annenin istediği zamanda çocuğun sünnet olmasını öneririm.

Acıbadem Bahçeşehir Tıp Merkezi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı, Dr. Ramazan Özen



Rahmimde doğumsal olarak bir perde bulunuyor. Yakın zamanda hamile kalmayı planlıyorum. Bu yapısal bozukluk hamile kalmama ya da doğum sırasında bir sorun yaşamama neden olur mu?

Rahim içi perde tanısının net olarak konulması ve diğer patolojilerden ayırt edilmesi büyük önem taşıyor. Tanı için vajinal USG yani ilaçlı rahim filmi çekilmesi ve histeroskopi yapılması gerekiyor. Eğer rahim içi perde varsa bu gebelik oluşmasında ve sonrasında birtakım problemlere yol açabiliyor. Örneğin gebelik oluşmuyor ya da gebelik oluşsa bile ardışık düşük ya da erken doğumlara neden olabiliyor. Tanıda en etkili yöntem histeroskopi ve hastalığın tedavisi de histeroskopik olarak tamamlanabiliyor. Bu işlem günübirlik gerçekleştirilebiliyor. Eğer tek problem rahimdeki doğumsal perde ise tedavinin ardından gebe kalma ve gebeliğin devamındaki problemler tamamen ortadan kalkıyor.

Memorial Şişli Hastanesi Kadın Hastalıkları Uzmanı Op. Dr. Mete Sarıözkan







Gebeliğimin son üç ayındayım ve giderek daha da artan bel ağrısı ve bacak krampları yaşıyorum. Kramplar bazen uykudan uyanmama bile neden olabiliyor. Bu tabloyu en azından hafifletmek için neler yapabilirim?

Gebelikte, özellikle ilerleyen haftalarda bel ağrıları ve kramplar sık karşılaştığımız bir durum. Bebeğin büyümesi ile oluşan baskı ve vücut postürünün bozulması bel ağrısının en sık nedenidir. Bel boşluğunu destekleyerek oturmak, sırt masajı ve hekiminizin önerisi ile yapacağınız egzersizler sizi rahatlatır. Kramp için de hekiminizin önerisiyle alacağınız birtakım vitamin destekleri şikayetlerinizi azaltacaktır.

Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op.Dr. Aslı Alay



Sorularınızı bebegimle@doganburda.com adresine gönderebilirsiniz.