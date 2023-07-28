Bebeğinize dokunmaya çalışan yabancılarla nasıl başa çıkabilirsiniz?

Bebek sahibi olduğunuzda, insanlar genellikle küçük bebeğinize bir mıknatıs gibi çekilir. Bununla birlikte, günümüz dünyasında birçok salgın varken, başka birinin bebeğine dokunmak tam bir tehlike olabilir. Yakın bir arkadaşınızın veya aile üyenizin, herhangi bir hastalık taşımadığı ve temas kurmadan önce iyice dezenfekte olmadığı sürece onlara dokunmasından bile rahatsız olabilirsiniz. Yine de kendinizi halka açık bir yerde bebeğinizle bulursanız ve soran ellerle karşılaşırsanız, insanlardan bebeğinize dokunmamalarını istemek için birkaç etkili yola ihtiyacınız olabilir.

Aşağıdaki önerilerden istediklerinizi tercih edebilir veya hepsini denemek isteyebilirsiniz. Kişisel olarak sizin için rahat hissettiren şeyi yapın. Doğrudan sözlü olarak yüzleşmekten fiziksel engellerin kullanılmasına kadar uzanan bu taktiklerden hangisini kullanırsanız kullanın, sizin ve bebeğinizin kendinizi güvende hissetmesi için sınırlar koymak, sizin ve bebeğinizin korunmasını sağlayacaktır.

İstenmeyen Temastan Kurtulmak İçin Ne Söylemeli?

Sağlıkla İlgili Endişeler

1. “Üzgünüm ama COVID-19 ve mikrop kapma riski nedeniyle kimsenin bebeğimize dokunmasına izin vermiyoruz.”

Kibarca ama kararlı bir şekilde iletişim kurduğunuz ve mevcut virüs ve salgınla ilgili endişelerinizi ifade ettiğiniz için bu yöntem etkilidir.

2. "Ona dokunmasanız olur mu? Kızımızın bağışıklık sistemi henüz güçlü değil, bu yüzden kimsenin temas kurmasını istemiyoruz.”

Pandemi olsun ya da olmasın, bebeklerin bağışıklık sistemleri tam olarak gelişmemiştir. Yenidoğanları mikroplardan korumak özellikle önemlidir. Yani bu ifade, birisinin çocuğunuzu tutmasını veya ona dokunmasını istemediğinizde işe yarar.

3. "Şu anda mikroplara karşı dikkatli davranıyoruz, bu yüzden bebeğime dokunmamanızı tercih ederim. Teşekkürler."

Bu, birisine mikroplar yüzünden çocuğunuza dokunmasından hoşlanmadığınızı söylemenin doğrudan ve samimi bir yoludur. "Mikroplar" dışında bir şey belirtmeniz gerekmez.

4. “Elleriniz temiz mi?”

Yabancılar, bir bebeğin eline, hatta yanaklarına dokunmanın sorun olmadığını düşünür, iyi niyetli olsalar bile bu pek hoş bir durum değil. Yabancılar çok yaklaşmaya, bebeğe dokunmaya veya onu almaya çalışıyorsa, hemen "Ellerin temiz mi?" diye sormak ya da "Ellerimiz temiz değilse ona dokunmamalıyız." demek bebeğinize dokunulmasını engeller.

Kararlı ve Direkt Olun

1. "İnsanların ona dokunmadan önce sormasını tercih ederim."

Bu, birinin kendisine izin vermeniz gerektiğini açıkça bilmesini sağlar.

2. "Açık konuşayım: Şu anda kimsenin bebeğimize dokunmasına izin vermiyoruz."

Açık sözlü olmayı tercih ediyorsanız veya doğrudan konuya girmek istiyorsanız, birisi toplum içinde bebeğinize dokunmaya çalıştığında veya gafil avlandığınızda bu iyi bir yorumdur.

3. "Çocuklarımıza 'rıza' ve 'kişisel alana saygı duyma' konularını erken yaşlarda öğretmeye çalışıyoruz. Bu yüzden önce bana sormanızı tercih ederim."

Birinden bebeğinize dokunmamasını istemek ve onlara daha sosyal ve duygusal bir bağlam vermek istiyorsanız, bu yanıt sınırınızı belirlemenize yardımcı olabilir.

4. “Bu benim için uygun değil. Lütfen bunu yapmayın."

Bu, birisi net bir sınırı aşarsa kullanmak için iyi bir yanıttır. Örneğin, bebeğinizi kucağınızda tutuyorsanız veya bir askıda taşıyorsanız ve birisi size göğsünüze veya sizin ve çocuğunuzun kişisel alanına yakın bir yere dokunursa.

5. "Lütfen ona dokunmayın. Ben buna izin vermiyorum."

Yine, sizin veya bir çocuğun kişisel alan için doğuştan gelen sınırı ihlal edildiyse, birinden dokunmamasını “istemeniz” gerekmez. Başka bir kişiye çocuğunuza dokunmamasını söylemekten çekinmeyin.

Bir Mazeret Bulun

1. "Gitmemiz gerekiyor, acelem var."

Yüzleşme havasında değilseniz, bir bahane bulmakta sorun yoktur. Kendiniz veya bebeğiniz için nasıl savunma yapmak istediğinizi siz seçersiniz. Doğanız gereği utangaç bir insan mısınız? Ya da doğrudan konuşamayacak kadar yorgun musunuz? Sorun değil. Kendinizi durumdan mazur görün.

2. "Alışveriş yapmam gerekiyor."

Siz ayak işlerini yaparken birisi bebeğinize dokunmaya çalışırsa, ona elinizdeki işe geri dönmeniz gerektiğini söyleyin. Büyük olasılıkla, anlayacaklar ve yollarına devam edecekler.

3. "Neredeyse unutuyordum, bankaya gitmem gerekiyor."

Yapılacaklar listenize başvurun ve mevcut durumdan kurtulmak için bir bahane bulun.

Bebeğinizin Tercihleri Hakkında Yorum Ekleyin

1. "Tanımadığı biri ona dokununca ağlamaya başlıyor."

Birinden bebeğinize dokunmamasını doğrudan istemek istemiyorsanız, çocuğunuz adına konuşmaktan çekinmeyin. İnsanlara bebeğinizin yabancılara pek iyi tepki vermediğini ve onlardan korktuğunu söyleyebilirsiniz.

2. “Uykusu hafiftir. Az önce uyuyakaldı ve ben onun uyanmasını istemiyorum.”

Reddettiğiniz kişiyle bir bağ hissederseniz göz kırpmayı veya gülümsemeyi bile deneyebilirsiniz.

3. “Bebeğim tanıdığı biri değilse ağlıyor. Sakıncası yoksa dokunmamanızı tercih ederim."

Bu, birine dokunmasını istemediğinizi söylemenin kibar ve hatta saygılı bir yoludur - örneğin, markette arkanızda sırada bekleyen yaşlı teyzeye.

Dokunmayı Engellemenin Sözsüz Yolları

1. Bebeğinizi Kucağınıza Alın ya da Kangurusuna Koyun

Yeni doğan bebeğinizin vücudunuza yakın olması için bir bebek askısı kullanın. Bu, yabancıların ve genel olarak insanların yakınlıkları üzerinde daha fazla kontrol sahibi olmanızı sağlar.

2. Bebeğinizi Örtün

Bebek arabasının üzerine nefes alabilen fileli bir kumaş koyun. Bu aynı zamanda siz market alışverişi yaparken veya kaldırımda gezinirken birisi hapşırırsa mikropların bebeğinize bulaşmasını da engeller.

3. Bebeğinizi Bloke Edin

Beden dilinizle “hayır” diyebilirsiniz. Kişiden uzaklaşın, bebek arabanızı başka bir yöne çevirin veya onlara bağlantı kurmakla ilgilenmediğinizi gösteren bir bakış atın.

4. Tabela Asın

Belki de insanlardan bebeğinize dokunmamalarını istemenin en kolay yollarından biri sevimli bir tabela kullanmaktır! Pusetin veya araba koltuğunun üzerine, dokunmamalarını istediğinizi belirten küçük bir işaret asın. Bu, “Lütfen dokunma!” gibi doğrudan ifade ya da "Isırabilir" gibi esprili bir etiket olabilir. Birisi yine de sınırını aşmaya devam ederse, yukarıdaki önerilerden birinden bir yedek planınız olduğundan emin olun. Merak etmeyin, çoğu insan dokunmaya izin verme konusundaki tereddütlerinizi anlayacaktır.

5. Diğer tarafa kaçın!

Birinin bebeğe baktığını görürseniz ve size yaklaşmak üzere olduğundan oldukça eminseniz, koşun! Puseti hızla döndürerek ve ters yöne fırlayarak geveze teyzelerden kaçın.