Bebeklerde sık rastlanan 15 cilt hastalığı

Paylaş Paylaş CROPY CROPY

Paylaş Paylaş CROPY CROPY

Gözünüzden bile sakındığınız bebeğinizin yumuşacık cildinde bazen hiç beklemediğiniz bir renk değişikliği, sertlik ya da farklı bir görüntü ortaya çıkabilir. Böyle bir durumda neyle karşı karşıya kaldığınızı bilmeli ve gardınızı bu hastalığa karşı bilinçli olarak almalısınız.



Bebek cildi gibi benzetmesi boşuna yapılmıyor. Çünkü çocukların ve bebeklerin teni yumuşacık. Onlara dokundukça daha çok dokunmak bembeyaz tenlerini her şeyden

korumak istiyorsunuz. Fakat bazen bu yumuşak tene hastalıkların dokunmasını engelleyemiyorsunuz. Ciltleri hassas olduğu için dermatolojik kökenli hastalıklar da sık

görülüyor. Bu hastalıkları öğrenmek, başınıza geldiğinde ne yapmanız gerektiğini bilmenize ve miniğinizin rahatsızlığı kolayca atlatmasına yardımcı olacak.



1. Pişik

Halk arasında pişik olarak bilinse de ammonia dermatit, üç bebekten birinde, herhangi bir zaman diliminde, en az bir kez görülen dermatolojik bir hastalık aslında. Bebek dışkısında

yer alan bakteriler, idrardaki amonyak, sıcak havalar gibi nedenlerle ortaya çıkan pişiğe özellikle de hassas ciltli, fazla kilolu ve kalın giydirilen bebeklerde rastlanıyor. Emsey

Hospital’dan Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Yadigar Genç, “Pişik riskine karşı bebeklerin bezinin sık sık değiştirilmesi, cildinin temiz ve kuru tutulması, sürtünmenin neden olacağı tahrişi engellemek için de bol ve rahat giysilerle giydirilmesi çok önemli. Alt değiştirme esnasında tatbik edilecek pişik önleyici ürünler ve pH derecesi bebeklerin hassas cildiyle uyumlu yağlar ile kremlerin kullanımı pişiğin önlenmesine yardımcı oluyor” diyor.



2. Atopik dermatit

Birkaç haftalık bebeklerde sıkça karşılaşılan bu cilt hastalığında bebek cildinin kuru, kabarık, döküntülü ve kırmızı göru¨nu¨yor. Kaşıntının eşlik ettiği atopik dermatit, alerjik hastalıklar arasında yer alıyor. Beş yaş altı çocuklarda daha yu¨ksek oranlarda göru¨len bu hastalık, genetik nedenlerle ortaya çıkabileceği gibi, besin, hayvan, ev tozu akarı ve polen alerjileriyle de kendini gösterebiliyor. Kulak arkalarında açılma, deride gözle görülür kuruluk, kaşıntı gibi belirtilere sahip olan atopik dermatit, ter ile şiddetini artıran bir rahatsızlık. Bu nedenle, özellikle de alerjik yapıdaki bebek ve çocukların, terlemesini önlemeye çalışmak hastalığın engellenmesinde önemli rol oynuyor. Bu nedenle, çocuklara özellikle sıcak ortamlarda hava alan ve ince giysilerin giydirilmesine dikkat edilmeli.



3. Konak

Bebeklerin ve çocukların kafalarında kabuklanmayla kendini gösteren konak, saç derisinde fazla yağ birikimi nedeniyle ortaya çıkıyor. Sarı ya da beyazımsı kabuklanmalarla kendini

gösteriyor. Böyle bir şikayetle karşı karşıya kaldığınızda zeytinyağı ile masaj yapmak bebeğinize iyi gelecektir. Ayrıca, bebeğinizin hassas cildiyle uyumlu bebek yağı ve şampuanları ile konak şikayetleri büyük ölçüde azaltılabiliyor. Konak; tedavisi mümkün, kalıcı olmayan bir cilt rahatsızlığı.



4. Egzama

Ailede genetik yatkınlığı olan bebek ve çocuklarda daha sık karşılaşılan egzamanın ortaya çıkmasında ya da tekrarlanmasındaki en önemli neden cilt kuruluğu oluyor. Dr. Yadigar Genç, “Çocukluk çağı egzamaları, genellikle astım ve alerjik rinit gibi alerjik kökenli hastalıklarla birlikte görülüyor. Kulak ortasında, eklem içlerinde, göğüs çevresinde, yanaklarda kaşıntılarla belirti veren egzama, gece uykusunda da etkisini gösterebiliyor. Bu nedenle, çocukların uykuya dalmada güçlük yaşayarak, yaşam kalitelerinden ödün vermeleri söz konusu olabiliyor” diyor. Egzama olan bebeklerde kaşıntıların ciltte tahribat yapmasını önlemek için tırnaklarının sık sık kesilmesi, çocukların kaşıntısını artırdığı tespit edilen alerjen faktörlerden uzak durulması gerekiyor. Egzama, yaşın ilerlemesiyle bitlikte etkisini azaltıyor, ancak şikayetler yaşam kalitesini bozacağından doktora başvurularak ilaç tedavisi yapılması gerekebiliyor.



5. İsilik

Terlemenin büyük etken olduğu bilinen isilik ya da tıp dilinde miliaria; ter bezi gözeneklerinin sıcak hava neticesinde tıkanmasıyla oluşuyor. Hava geçirgenliği olmayan,

sıkı giysilerin neden olduğu bu hastalık, bebeklerde sık karşılaşılan dermatolojik sorunlar arasında yer alıyor. Vücudun sık sık sabun gibi cildi kurutucu ürünlerle, giysilerin yoğun kimyasal ve parfüm içeren deterjanlarla yıkanması isilik riskini artırıyor. Bebeğin altının ve kıyafetlerinin sık değiştirilmesi, bebeğin bol ve hava alan giysilerle serin tutulmaya çalışılması isiliğin ortaya çıkmasını engellemeye yardımcı oluyor.

