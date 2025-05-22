'Kızılcık Şerbeti karakterleri Viking köyünde

Show TV'nin sevilen dizisi 'Kızılcık Şerbeti' karakterleri yapay zeka sayesinde Viking köyüne gitti. Kıvılcım, Ömer, Nursema bakın hangi meslekleri seçti...

Yağmur Topçu

Yağmur Topçu
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'Kızılcık Şerbeti karakterleri Viking köyünde - Resim : 1

Cuma akşamlarının reyting rekortmeni dizisi Kızılcık Şerbeti, kısa bir süre sonra 3. sezon finalini yapmaya hazırlanıyor. Fenomen dizinin karakterleri bu kez yapay zeka ile yeni bir maceraya çıktı.

"Dizinin karakterleri; geçmişe gidip, bir Viking köyünde yaşasalardı neyle uğraşırlardı, meslekleri ne olurdu?" sorusundan yola çıkılarak yapay zekâyla görüntüler elde edildi.

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'Kızılcık Şerbeti karakterleri Viking köyünde - Resim : 2

Ömer... Fırıncı

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'Kızılcık Şerbeti karakterleri Viking köyünde - Resim : 3

Kıvılcım... Dokumacı

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'Kızılcık Şerbeti karakterleri Viking köyünde - Resim : 4

Abdullah... Kasap