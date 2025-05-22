'Kızılcık Şerbeti karakterleri Viking köyünde

Cuma akşamlarının reyting rekortmeni dizisi Kızılcık Şerbeti, kısa bir süre sonra 3. sezon finalini yapmaya hazırlanıyor. Fenomen dizinin karakterleri bu kez yapay zeka ile yeni bir maceraya çıktı.

"Dizinin karakterleri; geçmişe gidip, bir Viking köyünde yaşasalardı neyle uğraşırlardı, meslekleri ne olurdu?" sorusundan yola çıkılarak yapay zekâyla görüntüler elde edildi.