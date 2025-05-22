'Kızılcık Şerbeti karakterleri Viking köyünde
Show TV'nin sevilen dizisi 'Kızılcık Şerbeti' karakterleri yapay zeka sayesinde Viking köyüne gitti. Kıvılcım, Ömer, Nursema bakın hangi meslekleri seçti...
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Cuma akşamlarının reyting rekortmeni dizisi Kızılcık Şerbeti, kısa bir süre sonra 3. sezon finalini yapmaya hazırlanıyor. Fenomen dizinin karakterleri bu kez yapay zeka ile yeni bir maceraya çıktı.
"Dizinin karakterleri; geçmişe gidip, bir Viking köyünde yaşasalardı neyle uğraşırlardı, meslekleri ne olurdu?" sorusundan yola çıkılarak yapay zekâyla görüntüler elde edildi.
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Ömer... Fırıncı
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Kıvılcım... Dokumacı
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Abdullah... Kasap