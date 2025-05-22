Mauro Icardi: Wanda Nara kızlarımla görüşmemi engelliyor

Mauro Icardi ve eski eşi Wanda Nara, uzun yıllardır inişli çıkışlı ilişkileri, sosyal medya paylaşımları ve medyaya yansıyan özel hayatlarıyla dikkat çekiyor.

Wanda Nara’nın sosyal medyadaki rolü ve Icardi'nin sahadaki performansı, ikiliyi hem sportif hem de magazinsel açıdan ilgi odağı hâline getiriyor.

GÖZLER ÇOCUKLARINA ÇEVRİLDİ

Çiftin resmen boşanmasının ardından gözler, en çok kız çocuklarına çevrildi. Wanda Nara, önceki evliliğinden olan çocuklarının yanı sıra, Icardi ile olan iki kızının da velayetini üstleniyor.

"SAHTE SUÇLAMALAR YAPTILAR"

Icardi, son olarak sosyal medya hesabından Wanda Nara’nın kızlarını görmesini engellediğini söyledi:

Kızlarımla görüşmemi engelliyor. Kızlarımla olmak için 6 aydır Arjantin’deyim ve onları sadece 1 gün gördüm. Mahkemenin verdiği pek çok emre uyulmadı. Sosyal medyada kızlarımı sürekli paylaşmamdan dolayı bana dava açtı. Sürekli olarak sahte suçlamalar yaptılar. Ama az kaldı, tüm bu yalanların neden uydurulduğunu anlayacağız.

AVUKATINI HEDEF ALDI

Yıldız futbolcu, Wanda Nara’nın avukatı Ana Rosenfeld'ı da hedef aldı;

“Ne beklenebilir ki; yaşlıları dolandıran, çocuk istismarcılarını savunan bir ‘avukat’tan? Aynı kişi bana karşı sahte suçlamalar uyduruyor.”