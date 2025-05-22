Demet Akalın, Bodrum'daki yüksek fiyatlara isyan etti! İki kişilik kahvaltı için ne kadar ödediğini açıkladı

En ünlü tatil beldelerinden biri olan Bodrum, yaz sezonuna yüksek fiyatlarla ve beklentilerin altında bir başladı. Bölgedeki turizm esnafı; "Sezona sessiz girdik, imdadımıza yetişecek bir Hızır bekliyoruz" diyerek yaşadıkları durgunluğu ve çaresizliği dile getirdi.

Bu açıklamayı gören Demet Akalın sessiz kalmadı. Şarkıcı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Bodrum'daki yüksek fiyatlara tepki gösterdi. Kendi yaşadığı bir olayı örnek veren Akalın, şaşkınlığını ve tepkisini şu ifadelerle dile getirdi; "İki kişi sabah kahvaltısı için 1850 lira ödedim! Hem de bahçede, lüks bir yer de değildi."

Akalın, geçtiğimiz ay Nevşehir'de sahne aldığı mekandaki seyircisine tepki göstermişti. Mekanda sigara içen seyircilerden rahatsız olan şarkıcı sert bir şekilde konuşmuştu.

Ünlü isim seyirciye dönüp "Sigara içiyorsunuz herhalde?” demiş ve “Çocuk uyarıyor 'İçmeyelim' diye, ‘Bana ne ya!’ diyorsunuz. Duyuyorum yani. Görüyorum... Ağabey içmeyin. Ben gidince içersiniz yani!" şeklinde konuşmuştu.