Bebeklerde uyku düzeni nasıl olmalıdır?

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Siz de bebeğiniz doğdu doğalı, ‘biraz daha uyku, tüm isteğim buydu’ diyerek gözlerinden uyku aka aka gezenlerden misiniz? Bebeğinizin uyku düzeni hala oturmadı mı? Öyleyse, bize kulak verin! Çocukları uyuturken hangi hataları yapıyoruz, yaş aralıklarına göre bebeklerin uyku süreleri ve düzenleri nasıl olmalı, rahat ve kesintisiz bir uyku için bebek odaları nasıl düzenlenmeli, uykusuzluğun temel nedenleri neler ve daha pek çok detayı Uyku Düzeni Bozuklukları Danışmanı ve Koçu Seride Samurkaş Karaç’tan öğrendik.

Uyku ve Bebek!

Aslında harika bir ikili olmaları beklenir; bebek dediğimiz minik ve sevimli canlı uyuyarak büyür neticede. Ancak ne yazık ki, çoğu bebeğin uykuyla arasında bir husumet vardır. Uyku kovalar bebek kaçar, bebek yorulur uyku kaçar... Bu arada tabii ki siz de uykusuzluktan payınıza düşeni fazlasıyla alırsınız. Derler ki, bebek uyuduğunda sen de hemen uyu! Gel gör ki, bu her zaman mümkün olmaz. Geçtiğimiz günlerde The Guardian gazetesinde çıkan bir haber, bebeklerin bu uykusuz hallerinin sadece anneleri sağlığından etmekle kalmadığını, pek çok evliliği de bitirme noktasına getirdiğinden bahsediyordu. Dolayısıyla, işler iyice sarpa sarmadan, sinirler harap olmadan, psikoloji bozulmadan önlem almak şart. Evet, bebekler için de sizin için de bir uyku düzeni oluşturmanın kolay olmadığını biliyoruz. Ancak, işin uzmanından bazı taktiklerle bu işi çözüme kavuşturmanız zor değil.

