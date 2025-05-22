Survivor İsmail Balaban ve İlayda Şeker kavuştu

Survivor All Star'a veda eden son isim olan İsmail Balaban, Türkiye'ye döndü. Balaban'ın hamile eşi İlayda Şeker, o anları takipçileriyle paylaştı.

Survivor İsmail Balaban ve İlayda Şeker kavuştu
Aybüke Sengir

Aybüke Sengir

Survivor All Star 2025, tüm hızıyla devam ediyor. Yarışmanın bitmesine sayılı bir zaman kala nefesler tutulmuş durumda.

Balaban’ın Survivor All Star’daki serüveni, hem sportif başarıları hem de takım içindeki ilişkileriyle izleyiciler tarafından yakından takip ediliyor.

İSMAİL BALABAN ADAYA VEDA ETTİ

19 Mayıs akşamı Survivor'da gerçekleşen düelloda son olarak İsmail Balaban elendi.Survivor İsmail Balaban ve İlayda Şeker kavuştu - Resim : 1

"KISMET BURAYA KADARMIŞ"

Eski Survivor şampiyonu İsmail Balaban, veda konuşmasına şunları söyledi;  "...Kısmet buraya kadarmış. Bazen mental yorgunluk, fiziksel yorgunluk bambaşka bir yerlere sürüklüyor insanı. Belki de bunu yaşadım. Hayırlısı buymuş." Survivor İsmail Balaban ve İlayda Şeker kavuştu - Resim : 2

EŞİ PAYLAŞTI

Balaban, Türkiye'ye döndü. Aylardır eşinden uzak kalan İlayda Şeker, eşiyle bir araya geldiği anları sosyal medya hesabından paylaştı.Survivor İsmail Balaban ve İlayda Şeker kavuştu - Resim : 3

"ASLAN KOCAMA KAVUŞTUM"

İlk kez anne olmanın heyecanını yaşayan İlayda Şeker, eşiyle el ele pozunu da "Aslan kocama kavuştum" diye paylaştı.Survivor İsmail Balaban ve İlayda Şeker kavuştu - Resim : 4