Bebekleri uyutmak anne-babalar için bazen sıkıntı yaratabiliyor. Bir noktadan sonra da durum 'uyusun da nasıl uyursa uyusun'a dönüşebiliyor. Sallayarak uyutmak en bilinen yöntemlerden biri, peki ne derece sağlıklı?

Sallayarak uyutmanın çocuğu sersemleştirdiğini söyleyen Liv Hospital Çocuk Gelişimi Uzmanı İlknur Güven, yenidoğanların uyku rutinleri hakkında bilgi verdi ve sallanarak uyumanın çocuğa etkilerini anlattı.

Yenidoğan bebeklerde altı çeşit uyku-uyanıklık durumu var

Bebeklerin uyutulmasına yönelik yöntemler büyük ölçüde ailenin sosyokültürel yapısı ile ilişkili olduğunu söyleyen Güven, "Farklı kültürlerde ve toplumlarda bebeklerin uyutulmasına ilişkin farklı metodlar kullanıldığını; annelerin panik ve çocuğunu uyutma telaşının uyku-uyanıklık ritminin bebeklerin beyin gelişiminin önemli bir parçası olmasından kaynaklandığını söylüyor. Yenidoğan bebeklerde altı çeşit uyku-uyanıklık durumu bulunuyor. Bunlar; REM uykusu (aktif uyku), nonREM uykusu (sakin uyku), mahmurluk (drowsy), uyanıklık (alert), yaygaracı (fussy) ve aktif ağlama.

Beyin gelişimi REM uyku ile ilgili

"Yenidoğan bebeklerin uykusunun yarıdan fazlası REM uykusudur. Bebeklerin 1-4’üncü ayları arasında nonREM uyku süreleri artmakta, uyku başlangıcı REM uykudan nonREM uykuya geçmekte ve en uzun uyku dönemleri gece olmaya başlamaktadır. Bununla birlikte beyin gelişimi REM uyku ile ilişkili olduğundan REM uyku miktarındaki azalma insanlarda okul öncesi dönemlere kadar devam eder. REM uyku bebeğin beyin gelişimi için çok önemlidir. Bu sırada endojen nöronal aktivite devam etmekte böylece dışarıdan uyarının az olduğu bu sürede beyin gelişimi desteklenmektedir" diyen Güven, "Sallayarak uyutmak çocuğu sersemleştirir. Çocuğun sallama sırasında algısı düşer. Bu sırada hipnoz olur gibi kendini kaybeden çocuk uykuya geçer. Zaten sallanarak uyumaya alışan çocuk bir süre sonra aktif uykuya geçmekte zorlanır" diyor.

Başını değil vücudunu sallayın

Güven, bebeğin sallanarak uyutulmasının, süt çocukluğu dönemindeki uyku bozukluklarında ailelere önerilebilecek bir uyutma biçimi olabileceğini ancak bu sallamanın hızlı olmamak kaydı ile çocuğun başını değil bütün vücudunu çok hafif ritmik bir şekilde pışpışlanarak yapılması gerektiğini söylüyor.



