Sofrada miniğe yer açın

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Uzmanlar, bebeklerin bir yaşından itibaren yetişkinlerle birlikte yemek masasına oturabileceklerini söylüyor.

Bebeğinizi beşinci-altıncı aylardan itibaren mama sandalyesinde yemeye alıştırabilirsiniz. Böylece siz ailece masaya oturduğunuzda onu da yanınıza alabilir ve birlikte yemek yeme alışkanlığı kazandırabilirsiniz. Mama sandalyesine alıştırmanızın bir başka yararı ise, herkes yemek yerken siz bebeğinizle ilgilenmek zorunda kalmayacak, bebeğinizin arkasından koşturmayacaksınız. Ayrıca, ona yedirmeye çalışırken takınmak zorunda olduğunuz palyaço hallerinden, oyunlar yapmaya çalışmaktan ya da televizyonda ilgisi çekecek bir şeyler bulmaya çalışmaktan da kurtulacaksınız.