Bebek bakımı ve gelişimiyle ilgili sorularınız ve uzmanlarımızın cevapları...

Soru: 14 aylık kızım sürekli ellerini ve parmaklarını ısırıyor, tırnak yiyor ve tırnaklarının etrafındaki etleri koparmaya çalışıyor. Nasıl bir yaklaşımda bulunmalıyım?

Cevap: Bu durumu birisinden görmüş, öğrenmiş olmalı. Yakın çevrede model alabileceği birisi varsa öncelikle onun bu davranışı sonlandırmaya çalışması gerekir. İkinci olarak çocuğu bunları yapmaması için uyarmayın, dikkatini başka bir yere yönlendirmeye çalışın. Acı oje vb. şeyler işe yaramaz, bunları da yemek isteyebilir, denemeyin. Çocuğa gün içerisinde meşgul olabileceği çeşitli aktiviteler bulun ve zihinsel meşguliyet faaliyet saatlerini arttırın. Ev dışında enerjisini atmasını sağlayacak fiziksel faaliyetler de iyi gelir. Bu durum dönemsel bir özellik değildir, konu üzerinde durmak ve sık sık bu konuda uyarmak bu davranışın tekrarlanmasına neden olur. Kaygılı, aşırı koruyucu, baskıcı, öfkeli ebeveyn tutumlarının bu davranışları olumsuz yönde etkileyeceğini unutmayın.

Memorial Ataşehir Hastanesi Çocuk ve Ergen Psikolojisi Bölümü, Uzm. Psikolog Özge Merve Türk







Soru: 1.5 aylık bebeğimde kolik sorunu var. Çok fazla ağlıyor ve sakinleşmesi çok uzun sürüyor. Onu rahatlatmak için neler yapabilirim?

Cevap: Bebeklerde gaz sorunu ortalama 15 günlükken başlayıp 3-4 ayın sonunda biter. Aşırı ağlamalı gaz sorunlarına ‘kolik’ diyoruz. Bunun nedeni bazen besin alerjileridir. Özellikle süt ürünleri buna sebep olabilir. Süt ürünlerini (özellikle kaymak, süt, tereyağını, gerekirse hepsini) kesmenizi öneririm. Genellikle 10 gün kesilirse bir fayda görülür ama kesin sonuç için 21 gün tüketmemek gerek. Bebeğe probiyotik başlamak, ayaklarını ve karnını sıcak tutmak iyi gelebiliyor. Muskat, kimyon tüketmeniz ve rezene çayı içmeniz de faydalı olabilir. Bebeğiniz mama alıyorsa antikolik mamalar seçebilirsiniz. Çok hızla emen bir bebekse fazla hava yutabildiği için çok acıkmadan emzirmek de çözüm olabilir. Ayrıca bebekler için üretilen gaz ilaçlarını doktorunuza danışarak kullanabilirsiniz.

Acıbadem International Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Bölümü, Uzm. Dr. Şeyma Ceyla Cüneydi



Soru: Bebeklerde gece beslenmesini kesmekle ilgili farklı yaklaşımlar var. Bunun için en doğru zaman nedir?

Cevap: Altıncı aydan itibaren gece beslenmesi gereksinimi ortadan kalkar. Bu süreç dokuz aya kadar da uzayabilir. Uyuyan bir bebeğin gece uyandırılarak belli aralıklarla beslenmesine gerek yok. Gece beslenmesinin uzun sürmesi düzensiz uyku alışkanlıklarının oluşması ve devam etmesine, reflüye, diş çürüklerine ve kulak enfeksiyonlarına zemin hazırlar. Düzenli uyku alışkanlığının kazandırılması açısından bebeğin memede uyutulmaması, sallanarak uyutulmaması, emzik ve biberon alışkanlıklarının da geç olmadan bırakılması çok önemli.

Medicalpark Bahçelievler Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Pınar Balgöz Ergül



Sorularınızı bebegimle@doganburda.com adresine gönderebilirsiniz.