Survivor Sahra Işık doğum kilolarından kurtuldu

Sahra Işık ve İdris Aybirdi 2019 yılında dünyaevine girmişti. Çift geçtiğimiz yıl yaptığı açıklamada bebek beklediklerini açıklamıştı.

Eşiyle birlikte Paris'e giden Işık, Eyfel Kulesi'nin önünde bebeğinin cinsiyetini öğrenmişti. Erkek bebek bekleyen Işık, çocuklarının adını Pamir koyacaklarını paylaşmıştı.

Instagram'ı sık kullanan Sahra Işık, bebeğiyle ilgili paylaşım yapmaya devam ediyor. Bebeğinin 40'ı için hazırlık yapan ünlü isim bu kez kendisini paylaştı.

ESKİ HALİNE DÖNDÜ

Hamilelik sonrası eski fit haline dönen Sahra Işık, kısa sürede binlerce beğeni aldı.