Bebeğinizin gelişimiyle ilgili aklınıza takılan sorularınızı sorun uzman doktorlarımız cevaplasın.

İki aylık kızımın meme emerken zorlanması ve memeyi tam kavrayamaması nedeniyle dil bağı olduğunu fark ettik. Bu durumda tek çözüm ameliyat mıdır? Yoksa uygulanabilecek farklı yöntemler de var mı?

Dil bağı, dili ağız tabanına sabitlemeyi sağlar. Bu bağın normalden kısa ya da kalın olması dilin fonksiyonlarını olumsuz etkiler. Bu durumda emme, yeme/yutma problemleri, konuşma bozuklukları, kötü ağız hijyeni ve diş problemleri, dil şeklinde bozukluk görülebilir. Yenidoğan bebeklerde genellikle emme problemlerinde dil bağı olduğu anlaşılır. Bebek memenin kahverengi kısmını tam olarak ağız içine alamaz ve yeterli vakumla sütü çekemez. Eğer bebeğinizde fonksiyon bozukluğu varsa dil bağı için küçük bir müdahale gerekir. Altı aydan küçük bebeklerde çoğunlukla lokal anestezi ile işlem kolayca yapılabilir. İşlem sonrası, birkaç gün meme emerken zorlanma görülebilir. 3-4 gün sonra beyaz iyileşme dokusu ortaya çıkar. Aileler bu görüntüyü iltihap ile karıştırabilir. Genelde 1 haftadan sonra bu iyileşme dokusu yerini pembe ağız içi mukozasına bırakır. Emzirme üzerine olumlu etkisi için ise biraz sabırlı olunması gerekir. Dil bağının kesilmesi genellikle sadece ilk adımdır. Beynin, dilin çalışmasını düzenlemesi ve bebeğin dil bağı serbest bırakıldıktan sonra etkin bir şekilde emmeyi öğrenmesi genelde ikinci haftadan sonra belirginleşmeye başlar.

Memorial Şişli Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Seda Günhar







18 aylık kızım özellikle bu mevsimlerde güneşe bakınca gözlerinde kızarıklık, kaşıntı, sulanma başlıyor. Bu hassasiyetin sebebi gözlerinin renkli olması olabilir mi? Nasıl bir tedbir ve tedavi uygulayabilirim?

Açık renkli göz, açık renkli perdesi olan bir oda gibidir. Bu nedenle ışığa hassasiyeti olması doğaldır. Ancak kızarıklık ve kaşıntı olması alerjik bir durumun belirtisidir. Bu hassasiyet hem medikal tedavi hem de devamında koruma gerektirir. Göz doktoru kontrolünde verilecek ilaç tedavisinin yanında güneş gözlüğü ve şapka gibi yardımcı elemanlarla çocuğunuzun gözlerini güneşin etkilerinden koruyabilirsiniz.

Acıbadem Bahçeşehir Tıp Merkezi Göz Hastalıkları Uzmanı Dr. Dilek Tomatır







Neredeyse iki yaşında olacak kızım meme emmeyi bıraktığından beri parmak emiyor. Onu uyardığımda ise inatla daha çok yapıyor. Bu durum ağız ve diş yapısında bozulmaya neden olur mu?

Bebekler çok kuvvetli bir emme refleksiyle dünyaya gelirler. Çünkü anne karnındayken parmak emmeye başlayan bebek, annesini emdikten sonra parmak emmeyi bıraksa da tekrar bu alışkanlığına dönebilir. Sebebi ise anne memesine olan özlem gidermek ve rahatlamaktır. Ancak bu alışkanlık ilerleyen yaşlara kadar devam ederse, bebeğin ağız ve diş yapısında ciddi bozulmalar meydana gelebilir. Emme esnasında ortaya çıkan basınçlar sonucunda üstteki dişler ileri itilirken, alttaki dişler de geriye itilir. Bu da alt çenenin geride konumlanmasına yol açar, damak ve diş yapısının dengesini bozar. Emme alışkanlığını engellemek için ebeveynlerin dikkat etmesi gereken en önemli nokta; sabırlı olmak, doğru bir yaklaşım benimseyerek şiddet gibi davranış biçimlerine asla başvurmamaktır. Yaşına uygun ve elini oyalayacaklar uğraşlar bulunabilir. Eğer acıktığında bu yönteme başvuruyorsa, sağlıklı atıştırmalık vererek bu davranışının önüne geçebilirsiniz.

Avrasya Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Ersin Sarı



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