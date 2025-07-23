Melisa Aslı Pamuk'tan çekirdek aile pozları: Hayatımın küçük bir kesiti

Oyuncu Melisa Aslı Pamuk ile milli futbolcu Yusuf Yazıcı, Mayıs 2024’te dünyaevine girmişti.

Mutlu çift, aynı yıl içinde oğulları Mylan’ın doğumuyla ilk kez anne-baba olmanın heyecanını yaşamıştı.

Sosyal medyada sık sık eşi ve oğluyla geçirdiği özel anları paylaşan Pamuk, bu karelere bir yenisini daha ekledi.

"HAYATIMIN KÜÇÜK BİR KESİTİ"

Günlük hayatından bir kesit sunan oyuncu, ailesiyle geçirdiği o anları takipçileriyle paylaştı. Melisa Aslı Pamuk, paylaştığı fotoğraflara; "Hayatımın küçük bir kesiti" notunu düştü.