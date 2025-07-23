Melisa Aslı Pamuk'tan çekirdek aile pozları: Hayatımın küçük bir kesiti

Melisa Aslı Pamuk, eşi Yusuf Yazıcı ve oğluyla geçirdiği anları; "Hayatımın küçük bir kesiti" notuyla sevenleriyle paylaştı.

Melisa Aslı Pamuk'tan çekirdek aile pozları: Hayatımın küçük bir kesiti

Oyuncu Melisa Aslı Pamuk ile milli futbolcu Yusuf Yazıcı, Mayıs 2024’te dünyaevine girmişti.

Mutlu çift, aynı yıl içinde oğulları Mylan’ın doğumuyla ilk kez anne-baba olmanın heyecanını yaşamıştı.

Sosyal medyada sık sık eşi ve oğluyla geçirdiği özel anları paylaşan Pamuk, bu karelere bir yenisini daha ekledi. Melisa Aslı Pamuk'tan çekirdek aile pozları: Hayatımın küçük bir kesiti - Resim : 1

"HAYATIMIN KÜÇÜK BİR KESİTİ"

Günlük hayatından bir kesit sunan oyuncu, ailesiyle geçirdiği o anları takipçileriyle paylaştı.  Melisa Aslı Pamuk, paylaştığı fotoğraflara; "Hayatımın küçük bir kesiti" notunu düştü.Melisa Aslı Pamuk'tan çekirdek aile pozları: Hayatımın küçük bir kesiti - Resim : 2

 

 

 

 