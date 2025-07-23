Uzak Şehir'in Alya'sı Sinem Ünsal'ın ablası da ünlü çıktı! Ünlü oyuncudan doğum günü kutlaması

Uzak Şehir dizisiyle adından söz ettiren Sinem Ünsal, şimdilerde tatilin tadını çıkarıyor. Tatilden keyifli anlarını takipçileriyle paylaşan ünlü oyuncu, son paylaşımıyla adından söz ettirdi.

Oyuncu Berk Cankat ile aşk yaşayan Ünsal, kendisi gibi oyuncu ablası Gizem Ünsal'ın doğum gününü kutladı.

"SENİ ÇOK SEVİYORUM"

Sinem Ünsal, paylaşımına; "Evimizin ilk bebeği. İyi ki doğdun. Cesaretin, neşen, eğlencen sürpriz mucizelere sebep olun. Seni çok seviyorum aplam" notunu düştü.

Son olarak Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi dizisinden boy gösteren Gizem Ünsal daha önce de Fazilet Hanım ve Kızları, Yarım Kalan Aşklar, Bir Küçük Gün Işığı gibi yapımlarda rol aldı.