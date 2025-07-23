'Kızılcık Şerbeti'nin Firaz'ı spor yaptığı anları paylaştı

'Kızılcık Şerbeti'nde 'Firaz' karakterini canlandıran Batuhan Bozkurt Yüzgüleç, sosyal medya hesabından spor yaptığı anlara dair paylaşımlarda bulundu.

Oyuncunun sportif karesi hayranlarından tam not aldı.

"ASLINDA 3 ADIM VAR"

Kızılcık Şerbeti dizisinde canlandırdığı Firaz karakteriyle adından söz ettiren Batuhan Bozkurt Yüzgüleç, son dönemin en popüler oyuncularından biri. 3 adı olduğunu belirten ama üçüncü ismini sır gibi saklayan Batuhan Bozkurt Yüzgüleç, "Aslında üç adım var. Aile arasında ya da mahalle arkadaşlarım bana öyle sesleniyorlar. Gülmeyi, insanlarla eğlenmeyi seviyorum. Kendi hayatımda enerjik olmayı seviyorum " demişti.

DOĞUM TARİHİM NET DEĞİL

Van'da doğup kısa süre sonra İstanbul'a gelen Batuhan Bozkurt Yüzgüleç, "Van'da doğdum, İstanbul'da büyüdüm. Doğum tarihim net değil. Sene 95 o net ama ay ve gün olarak net değil. Evde doğuyorum, Van'da. Annemin sadece saatle alakalı bir tahmini var. Ben doğduktan 5-6 ay sonra İstanbul'a taşındık. Bir tek ablam var, aramızda iki yaş var. O da Amerika'da yaşıyor. Babam kaportacı yeni bıraktırdık, annem ev hanımı." ifadelerini kullanmıştı.