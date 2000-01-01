İşte hemen hemen her annenin en hassas noktası: Boy, kilo ve yemekler denklemi! Yedi yemedi, büyüdü büyümedi derken yıllar hızla geçiyor ve bu konu aile içi bir mücadeleye dönüşürse çocuğun tüm hayatını etkileyebiliyor.

Yazı: Elif Ergun Tunçer

Hadi ham yap tatlım”, “Uçak geliyo, geliyo, geliyooo”, “Bak bak, kuş uçuyooo”, “Bak bu gerçekten son (-dan beşinci) lokma” diye uzayıp giden cümleler, şekilden şekile giren yüz ifadeleri, izletilen reklamlar, çizgi filmler, cep telefonundan oynatılan oyunlar ve araya sokulmak istenen yemek dolu bir kaşık... Hatta hava güzel olduğunda anne-çocuk-tabak üçlüsü olarak parka gitmek... Tüm bu çabalara rağmen kilitlenen dudaklar... Sonuç: Yemiyor işte! Tüm tabaktan o minik ağıza giden sadece üç kaşık! Ve sinirlenmiyormuş gibi yapmaya çalışıp, hüsranla koltuğa çöken bir anne ile ‘yemek savaşı’nı kazanan bir ufaklık... Üstüne bir de “Ben çok güzel yediriyorum, bana hiç böyle yapmıyor” diyen aile büyükleri... Arkadaşlarının kendi kendine yiyen çocuklarını görünce kıskançlığa kapılmak. Bu senaryoları uzatmak mümkün. Peki ama neden yemiyor bu çocuk? Gerçekten iştahsız mı? Yoksa hasta mı? Belki de siz bu ‘işi’ akışına bırakırsanız, sorun kendiliğinden çözülecektir. Gelin, şimdi uzmanlara kulak verin ve çocuğunuz gerçekten yemiyor mu test edin.

KÜLTÜREL KAYGILARIMIZ BİZİ ZORLUYOR

Her çocuğun tüketmesi gereken kalorinin o çocuğun kendi özelliklerine göre belirlenmesi gerektiğini belirten İstanbul Pediatri Merkezi’nden Uzm. Dr. Erdem Uzunoğlu, kültürel kaygılarımızın bizleri yemek konusunda takıntılı hale getirdiğini söylüyor.

Pek çok anne çocuğu için ‘yemiyor’ der ama bunun kriteri nedir?

Bu sorunun cevabı çok zor çünkü çocuğun yaşına, ayına, anne sütü alıp almadığına, hareketlilik derecesine, annesinin kaygı düzeyine bağlı olarak değişkenlik gösterebilir. Mesela altı ay boyunca sadece anne sütü almış bir bebeğe altıncı aydan sonra günde iki kez 100-120 ml ek gıda verilmesi yeterli. Oysa aynı yaşta bir bebek hiç anne sütü almıyorsa günde üç ana öğün ve birkaç ara öğünü olmalı. Yediklerinin yeterliliğinin kararını vermede en önemli kriter ise aralıklı kilo takibi... Hareketli çocukların da aldıkları gıdada değişkenlik söz konusu oluyor. 1.5 yaşında bir oyun çocuğu çok hareketliyse yediğini hemen yakar. Aynı yaş ve cinsiyetteki başka bir bebek sakinse, hareketli bebeğin yediği miktarı o yediğinde kilo fazlalığı ortaya çıkabilir. Alınması gereken kalori miktarı da yine yaşa ve cinsiyete göre değişiyor. Mesela üç aylık kız bebeğin alacağı kalori en az 440, en fazla 520 kaloridir. 4-8 yaş arasında hareketsiz bir oyun çocuğunun enerji ihtiyacı 1200 kaloriyken, aktif bir çocukta bu değer 2000 kalorileri bulabilir. Bu tür kalori bilgilerini içeren ve hangi gıdada ne kadar kalori olduğunu gösteren çok sayıda web sayfasına internetten ulaşmak mümkün ama burada kalori takıntı haline de getirilmemeli. 1-2 örnek mönü üzerinden giderek o mönüde ekleme ve çıkarmalarla sağlıklı öğünler elde etmek çok da zor olmasa gerek…

Dengeli beslenme ile çok yemek yemeyi karıştırıyor olabilir miyiz?

Evet, bu sorunun cevabında kültürel kaygılarımız saklı. Çocuğa ‘bakmak’ ona sevgi, güven vermek, psikolojik, sosyal, eğitimsel, kültürel ihtiyaçlarını karşılamaktır. Oysa bizde ‘yedirmek’ ve ‘beslemek’ daha ön planda. Bir hastamın anneannesini hatırlıyorum. Annebaba doktor ve çalışıyorlar. Anneanne bir program yapmış ve o programın dışına çıkınca kadıncağıza fenalık basıyor, tansiyonu yükseliyor. Oysa çocuk boy ve kilo olarak 97’nci persantilin üzerinde ama onlara göre iştahsız.

Yemek yemek için çocuk nereye kadar zorlanmalı?

Asla zorlanmamalı. Kızartma yaparken elinize sıçrayan yağ nasıl acı veriyorsa, açlık hissi bir bebek için öyle acıdır. Bu kadar acı verici bir hissi gideren besleme eyleminin ise bebeğe cinsel bir haz verdiği düşünülüyor. Bu durumda yemek konusunda zorlanan çocuk ne hisseder sizce? Cevabı açık değil mi? Cinsel hazzın tersi neyse onu hisseder, yani tecavüz edilme psikolojisi… Bana uzun süre zorla yemek yedirilen süt çocuğu ve bebeklerde, bilinçaltında ortaya çıkan hasardan dolayı, ileride cinsel sorunları olabilirmiş gibi geliyor.

Çocuğa keyifle yemek yedirmek için nasıl bir yol izlemeli?

Bunu sağlamak için ilk ek gıda başlanma döneminden itibaren yavaş ve temkinli ilerlemek gerekiyor. 3-4 aylıkken bebeklerin net görüş mesafesi uzar, yemek yemekte olan anne-babasını izler, ağzını şapırdatır ve gerçekten onların yediklerinden yemek ister. Diline salçalı etli veya zeytinyağlı herhangi bir yemekten değdirilen veya tatlı bir karpuzu hatta kayısıyı tadan bebek, hemen o tadı, beynindeki tat duyusu merkezine kaydeder. Başka bir geleneksel hata da büyüklerin hala yaptığı şu tutumdur: “Tadını öğrensin, ileride iştahsız olmasın.” Ama tadını öğrettiğiniz ne? Salçalı bir bamya yemeği mesela… Bebek 3-4 aylıkken bunu tattırdığınızda, 6-7 aylıkken ne vereceksiniz peki? Tuzsuz, salçasız havuç-kabak-irmik karışımı… E oldu mu ama? Ayrıca herkes her şeyi aynı iştah ve zevkle yemez ki! İlk kez ek gıdalara alıştırılmaya çalışılan 5-6 aylık bir bebeği ele alalım. Havuç-kabakirmik ve zeytinyağıyla yapılan bir püreyi sevmezse, zorlamadan, birkaç gün üst üste tekrar tekrar denemek gerek. Yine sevmezse kabağı çıkartıp semizotu koyarsınız.

Çocuğun iştahsızlığı nelerden kaynaklanabilir? İştah şurubu verilmesi gereken durumlar neler?

İştahsızlığın ana kaynağı genellikle anlattığım yanlış uygulamalarsa da bazı çocuklarda kansızlık (demir eksikliği anemisi), tahlil yapılmadıkça anlaşılması mümkün olmayan idrar yolu enfeksiyonları, yemek yedikçe karın ağrısı yapan reflüler de iştahsızlık nedeni olabilen durumlarıdır. Nadiren ‘gerçekten’ iştahsız olabilen bazı çocuklar var ki onlara bazı takviyeler yapılması gerekiyor.