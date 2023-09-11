Bebeklerde moro refleksi nedir? Moro refleksi ne zaman kaybolur? Moro refleksine dair 11 soru cevap

Yenidoğan bebeğinizi uyutmaya çalışırken bazen aniden ürktüğünü fark etmiş olabilirsiniz. Bu, irkilme veya sıçrama refleksi olarak da bilinen moro refleksidir. Memorial Şişli hastanesi Çocuk sağlığı ve hastalıkları bölümünden Uz. Dr. Süeda İş, bebeklerde Moro refleksi hakkında bilgi verdi.

Bebeklerde Moro Refleksi Nedir?

Bebeklerin nörolojik gelişimlerinin değerlendirildiği ilkel reflekslerden birisidir. Bebeğin başının hafifçe kaldırılıp hızlıca bırakıldığında her iki tarafta kollarını, ellerini, parmaklarını açtığı sonrasında toparladığı ve ağladığı görülür. Buna Moro refleksi denir ve bebeklik döneminde de hemen her muayenede kontrol edilir.

Moro Refleksi Ne Zaman Görülür?

Moro refleksi bebeklerde henüz daha anne karnındayken görülmeye başlar, doğumdan itibaren muayenede alınabilir. 3 aya kadar devam eder, 3 ay sonrasında ise azalarak kaybolur. Moro refleksi, bebeklerin çevresel uyarıcılara tepki verme mekanizması olarak kabul edilir. Bu refleks, bebeklerin tehlikeli durumları algılama ve kendilerini koruma amacı taşır.

Bebeklerde Moro Refleksi Neden Tetiklenir?

Bebeklerde Moro refleksi, genellikle ani ve beklenmedik uyarıcılara yanıt olarak tetiklenir. Bazen ağlarken, bazen bebekler uykuya dalarken, bazen ani hareketler yapıldığında ya da yüksek ses ile de Moro refleksi tetiklenebilir. Bu refleksi tetikleyen bazı yaygın nedenler şunlar olabilir;

Bebeklere ani ve yüksek sesler veya patlamalar gibi ses uyarıcıları Moro refleksini tetikleyebilir.

Parlak ışıklar veya ani ışık değişiklikleri, bebeğin Moro refleksini harekete geçirebilir.

Bebeğin cildine ani ve beklenmedik bir şekilde dokunmak veya sıvı bir madde ile temas ettirmek de Moro refleksini tetikleyebilir.

Bebeğin başını hızlı bir şekilde yana çevirmek veya sarsmak, Moro refleksini aktive edebilir.

Bebek ani bir düşüş veya sarsılma yaşarsa, bu da Moro refleksini tetikleyebilir.

Moro Refleksinin Evreleri Nelerdir?

Moro refleksi genellikle şu şekilde gözlemlenir;

1. Bebek ani bir sese veya başka bir uyarıcıya tepki olarak kollarını ve bacaklarını birden açar. Bebek ellerini açar ve parmaklarını yayarak bir çeşit "şaşkın" pozisyon alır. Bebek bu pozisyonda birkaç saniye kadar kalır.

2. Bebek kollarını ve bacaklarını tekrar kendine doğru çeker.

3. Daha sonra ağlamaya başlar.

Bebeklerde Moro Refleksi Neden Önemlidir?

Moro refleksinin doğumdan itibaren her iki tarafta da simetrik eşit olarak alınması ve istenen zamanda kaybolması nörolojik gelişimin iyi olduğunun bir göstergesidir. Asimetrik alınan, zayıf alınan ya da istendiği zamanda kaybolmamış bir Moro refleksi bazı hastalıkların belirtisi olabilir.

İlkel Refleksler Nelerdir?

İlkel refleksler, bebeklerin doğuştan sahip olduğu ve sinir sistemi gelişimlerinin bir parçası olarak ortaya çıkan reflekslerdir. Bu refleksler bebeklerin hayatta kalma ve erken gelişim dönemlerindeki ihtiyaçlarını karşılamalarına yardımcı olur. İlkel refleksler, bebeklerin vücutlarına ve çevrelerine uyum sağlama süreçlerinde önemli bir rol oynar. Emme, arama ve Moro refleksleri bu ilkel reflekslerden bazılarıdır.

Bebeklerde Moro Refleksi Ne Kadar Sürer?

Moro refleksi doğumdan sonra hemen görülmeye başlar ve ilk birkaç hafta boyunca belirgin bir şekilde devam eder. İlk birkaç ay içinde bu refleks giderek azalır ve zayıflar.

Genellikle bebekler altıncı ay civarında Moro refleksini kaybetmeye başlarlar. Ancak bazı bebeklerde bu süre daha uzun veya daha kısa olabilir.

Bebeklerde Moro Refleksi Nasıl Geçer?

Moro refleksi doğal bir süreç olması sebebi ile geçmesi gereken bir patoloji değildir ve nörolojik gelişimin ilerlemesi ile zamanı geldiğinde gerileyecektir. Moro refleksi, bebeklerin çevresel uyaranlara tepki verme yeteneklerini test etmek ve bebeklerin savunma mekanizmalarını sınamak için önemlidir. Ancak, bebekler büyüdükçe ve sinir sistemi olgunlaştıkça, Moro refleksi genellikle kaybolur ve yerini daha gelişmiş tepki mekanizmaları alır.

Moro Refleksi Nasıl Sakinleştirilir?

Bebek Moro refleksiyle tepki verdiğinde, sakinleştirmek için hemen kucağa alınmalıdır. Bebekler sık sık vücut temasını ve güvende hissetmeyi severler, bu nedenle kucaklama onları rahatlatabilir.

Sakinleştirmek için bebeklere sarılmak, yataklarına daha yavaş sarılarak koymak ve hafifçe kollarını sarmak faydalı olabilir. Bebeği sakinleştirmek için beyaz gürültü veya sakinleştirici müzik gibi sesler kullanılabilir. Bu tür sesler, bebeği rahatlatmada yardımcı olabilir. Bebeğin sakinleştirilmesi için hangi yöntemlerin işe yaradığını anlamak biraz deneme yanılma gerektirebilir.

Bebeklerde Moro Refleksi Tehlikeli Midir?

Moro refleksi bebeklerde doğuştan gelen bir refleks olduğu için genellikle tehlikeli değildir. Aslında, Moro refleksi, bebeklerin çevresel uyaranlara tepki verme yeteneklerini test etmek ve savunma mekanizmalarını sınamak için evrimsel olarak gelişmiş bir reflekstir. Moro refleksi genellikle bebekler için normaldir, ancak bazı durumlarda anormal bir şekilde gözlemlenebilir ve bu durumlar profesyonel bir tıbbi değerlendirmeyi gerektirebilir.

Moro Refleksi Geçmezse Ne Olur?

Moro refleksi, normal olarak gelişen bir bebekte bu refleks sağlıklı bir şekilde görünmelidir. Ancak bu refleksin bebeklerde uzun süreli olarak devam etmesi veya normalden farklı bir şekilde gösterilmesi durumunda, bir doktora danışmak önemlidir. Moro refleksinin geçmemesi nörolojik sistemde bazı anormalliklere işaret edebildiği için önce bir çocuk doktorunun ve takibinde Çocuk Nöroloğunun değerlendirmesi gerekir.