Bebeklerde ve yürümeye başlayan çocuklarda otizmin 8 erken belirtisi

Bebeğinizin normal bir büyüme yaşayıp yaşamadığını veya belirli davranışların tipik olmadığını merak ettiyseniz, yalnız değilsiniz. Bebeklerde ve yürümeye başlayan çocuklarda otizmin en yaygın erken belirtileri nelerdir?

Ne arayacağınızı biliyorsanız, otizmin erken belirtilerini fark edebilirsiniz. Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezlerine (CDC) göre, çoğu ebeveyn ilk 12 ay içinde bazı belirtileri fark eder ve bu, çocuklarının gelişimine yardımcı olmak için zamanında müdahaleler için hayati önem taşır. Bu makale otizmin ne olduğunu, dikkat edilmesi gereken erken belirtileri ve bebeğinizde otizm olduğunu düşünüyorsanız atmanız gereken adımları ele almaktadır.

OTİZM NEDİR?

Otizm Spektrum Bozukluğu (OSB), insanların iletişim kurma, etkileşim kurma ve etraflarındaki dünyayı algılama biçimlerini etkileyen karmaşık bir gelişimsel ve nörolojik durumdur. Bu, otistik bireylerin geniş bir yetenek ve zorluk yelpazesine sahip olduğu anlamına gelen bir "spektrum"dur. Bazı otistik insanlar hayatları boyunca önemli yardıma ihtiyaç duyarken, diğerleri asgari destekle bağımsız hayatlar yaşarlar.

Araştırmacılar otizmin kesin nedenlerini bilmiyorlar ancak bunun genetik ve çevresel faktörlerin bir kombinasyonu olduğuna inanıyorlar. Ayrıca, bir zamanlar ayrı bir tanı olarak kabul edilen Asperger sendromu artık Otizm Spektrum Bozukluğu (ASD) altında sınıflandırılıyor. Artık sosyal etkileşim ve iletişimde zorluklarla ancak önemli dil veya bilişsel gecikmeler olmadan daha hafif bir formu temsil ediyor.

BEBEKLERDE OTİZMİN 8 BELİRTİSİ

1. Sınırlı göz teması

Çocuklar, küçük yaşlardan itibaren sosyal ilişkiler kurmak ve çevrelerinden bilgi toplamak için göz temasını kullanırlar. Çoğu bebek iki aylıkken yüzleri bulabilir ve göz teması kurabilir. Ancak araştırmacılar, ASD'li bebeklerin 0 ila 3 ay arasında göz teması kurmakta zorlanabileceğini veya hareket eden nesneleri gözleriyle takip edemeyebileceğini bulmuşlardır. Ayrıca zayıf yüz tanıma, sınırlı yüz ifadesi ve yüksek seslere karşı hassasiyet gösterebilirler.

2. İşaret etme ve tepki gösterme

İşaret etme, el sallama ve bir şeye uzanma gibi jestler, bebekler konuşamadan önce ortaya çıkar. Genellikle, otistik çocuklar otistik olmayan akranlarından daha az tepki gösterir ve işaret eder. Tepki gösterme ve bir şeye işaret etmenin yanı sıra, çoğu "normal" çocuk 12 aylıkken ebeveyninin işaret ettiği yöne hemen bakabilir. Buna ortak dikkat denir ve ebeveynin işaret ettiği şeye baktıktan sonra bebek genellikle ebeveyne geri bakar ve ifadesini taklit eder. Ancak, otistik çocuklarda daha az ortak dikkat görebilirsiniz.

3. Sosyal gülümseme ve ifade eksikliği

Yaklaşık 6 ila 9 ay arasında, çoğu bebek birileri onlara gülümsediğinde karşılık verir. Yüz ifadeleri genellikle duyguları göstermenin sözsüz bir yoludur ancak otistik bebekler gülümsemelere veya insanların yüz ifadelerine nadiren tepki verir. Unutmayın, bu otistik bireylerin daha az duygu hissettiği anlamına gelmez, sadece yüzlerinde duygularını göstermekte zorluk çektikleri anlamına gelir.

4. Mırıldanmalarda gecikme

Bebekler genellikle yaklaşık 4 ila 6 ayda mırıldanmaya ve gevezelik etmeye başlar. Otizm spektrum bozukluğu olan bir bebek gevezelikte gecikme gösterebilir, sınırlı seslendirmelere sahip olabilir ve bakıcılarıyla ileri geri "sohbet" edemeyebilir.

5. İsimlerine tepki vermeme

6 ila 12 ay arasında, çoğu bebek özellikle anneleri çağırıyorsa, isimleri çağrıldığında başını çevirir veya tepki verir. Otizmli çocuklar ebeveynlerini görmezden gelebilir ve bu da genellikle işitmeleriyle ilgili endişelere yol açar.

6. Sıra dışı duyusal tepkiler veya tekrarlayan hareketler

OSB'li bazı bebekler sallanma, el çırpma veya nesnelere uzun süre bakma gibi tekrarlayan davranışlar gösterebilir. Bu davranışlara koku, ses, tat veya tepki gibi duyusal girdilere karşı sıra dışı tepkiler eşlik edebilir. Bu girdilere maruz kaldıklarında çok üzülebilir veya aşırı hassaslaşabilirler.