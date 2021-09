Betül İsminin Anlamı, Özellikleri ve Detaylı İsim Analizi

BETÜL İSMİ NE DEMEK, NE ANLAMA GELİYOR?

İsim: Betül

Betül Cinsiyet: Kadın

Kadın Köken: Arapça

Arapça TDK'ye göre anlamı: Betül isminin 4 farklı anlamı Türk Dil Kurumu'nun Kişi Adları Sözlüğü'nde şu şekilde yer almaktadır: 1. Namuslu, temiz kadın. 2. Allah'ın emri. 3. Hazreti Meryem'in ve Hazreti Fatma'nın lakapları. 4. Ana ağaçtan ayrılıp, ayrı kök salan fidan.



BETÜL İSMİNİN ANLAMI

Betül ismi namuslu ve temiz kadın anlamına gelmektedir. Allah'ın emri anlamının yanı sıra Hazreti Meryem'in ve Hazreti Fatma'nın lakaplarıdır. Ayrıca ana ağaçtan ayrılıp, ayrı kök salan fidan anlamı da bulunmaktadır.

BETÜL İSMİNİN KARAKTERİSTİK ÖZELLİKLERİ

Betül ismi kurnazlık, sorumluluk ve saygı uyandırır. Sorumlu, koruyucu, besleyici, dengeli, sempatik, arkadaş canlısı, mükemmel ilişki kurucu, mükemmel ebeveyn, cömert ve samimidir. Betül ismindeki kişiler çok duygusaldır. Sorumluluk sahibidir ve insanlara tüm kalbiyle yardım etmeye inanır. Arkadaşlarının sorunlarını dinlemeye ve gerektiğinde onlara yardım etmeye her zaman isteklidir. Ailesine olan sevgisini ifade etmek için her şeyi yapabilir. Sorumluluk, nezaket, özveri, empati ve sadakat, Betül'ün isminin en harika nitelikleridir. Her şeyi mükemmel bir şekilde halledebilir ve çok güvenilirdir. Zekidir ve olağanüstü analitik zihinlere sahiptir. (Daha fazla isim önerisi için Elele'nin bebek isimleri sözlüğü ve kız bebek isimleri sözlüğüne ve de bakabilirsiniz)

BETÜL İSMİNE SAHİP ÜNLÜLER

Betül Aşçıoğlu, Betül Dünder, Betül Mardin, Betül Demir

Betül ismine benzeyen diğer kadın isimleri:

Behlül, Ağgül, Akgül, Aytül, Bihter, Beyza, Bengü, Bengül, Banu (Daha fazla benzer isim için tıklayın: B harfi ile başlayan kız bebek isimleri)

KURAN'DA BETÜL İSMİ GEÇİYOR MU?

Betül ismi Kuran’da geçmemektedir. İçerdiği anlam güzelliği sayesinde Müslümanlar tarafından kız çocuklarına verilen isimler arasındadır.

HARF OLARAK İSİM ANALİZİ

B: Bu harfle başlayan isimler, kolayca aşık olabilen ve başkalarının hayatlarına fazla müdahale edebilen kişilerdir.

E: Bu harfi barındıran isimler, yardımsever ve pratik kişilerdir. Bu kişiler hızlı öğrenen, dinamik ve eğlenceli insanlardır. Bilimsellik onlar için ön plandadır ve hayatın getirdiği yeniliklere karşı çok açıktırlar.

T: T harfi numerolojide 2 rakamı ile aynı enerjiye sahiptir. İsminde t harfi olan kişiler, denge ve uyumluluğa inanan, işbirliği yapmayı seven kişilerdir.

Ü: İsmin içinde yer alan ü harfi geniş bir sosyal çevreyi, kuvvetli insan ilişkilerini ve zenginlik hırsını temsi eder.

L: İsmin sonunda yer alan l harfi, ideal mutluluk kavramı yerine elindekilerle mutlu olmaya odaklanmış kişileri temsil eder.

İSİM NUMEROLOJİSİ

Betül İsminin Numerolojisi: 6

ŞANS ORANLARI

Kader ★★★★

Aşk ★★

Sağlık ★★★

Para ★★

Aile ★★

Arkadaşlık ★★★★★

İDEAL MESLEKLERİ

Eczacılık, Askerlik, Havacılık ve Uzay Bilimleri veya benzerleri.

İSİM NUMEROLOJİSİNE GÖRE GENEL ÖZELLİKLERİ

6 sayısının enerjisi vizyonu, geleceği ve mizahı sembolize eder. Bu sayıya sahip olan kişiler, ev yaşantılarında intizam ve düzen ararlar. Yaşamın her döneminde gülünecek bir an yakalamayı kolaylıkla başarırlar. İleri görüşlü ve mükemmeliyetçi yapıları, sanata, sese, müziğe düşkün olmaları sebebiyle çevreleri tarafından aranan kişi olurlar.

İSİM NUMEROLOJİSİNE GÖRE AŞK HAYATLARI

Aşkta 6 sayısı, yuvayı ve yuva sorumluluğu almayı arzulamayı temsil eder. Bu sayı enerjisi gereği, karşısındaki insandan sakin, huzurlu bir hayat sürmelerinde yardımcı olmasını bekler. Huzur ve doğa bu insanlar için vazgeçilmezdir. Hayal ettikleri gibi otoriter ama eğlenceli kişilikte olan partnerlerini bulduklarında hemen yuva kurmak isteyeceklerdir.

HARF VE NUMEROLOJİ ÖNGÖRÜLERİ

Bir ismin başlangıç harfi, Numerolojiye göre, birinin yaşam deneyimleri, inişler ve çıkışlar ile nasıl başa çıktığının ana ipucu olan mihenk taşıdır. İsmi B ile başlayan kişiler, sıcakkanlı, arkadaş canlısı, anlayışlı kişilerdir. Birlikte çalışmaktan keyif alır ve huzursuzluklardan kaçınır. İsimleri L harfi ile bitenler, her şeyi kolayca elde etmek isteyecek ve dış baskılara karşı manipüle edilebilir kişiler olacaklardır.

BETÜL İSMİNİN SEMBOLLERİ

İsmin Rengi:

Çivit mavisi

Çivit mavisi rengi sağduyu ve adaleti sembolize eder. Bu rengin enerjisine sahip olan insanlar, başkalarına yardım etmekten ve adaleti sağladıklarından emin olmaktan çok hoşlanırlar. Renk terapisinde çivit mavisi kişinin etrafına karşı farkındalık geliştirmesine yardımcı olmak için kullanılır.

Şanslı Numaraları:

Bu isme sahip kişiler için uğurlu sayılar 4, 7, 20, 22 ve 35'tir.

Şanslı Günü:

Cumartesi

Satürn gezegeninin temsil ettiği gün olan cumartesi, kesinlik ve sebatın sembolüdür. Şanslı günü cumartesi olanlar, gelecek haftanın planlarını yapmalı ve işlerini tamamlamak için harekete geçmelidirler.

Şanslı Ayı:

Temmuz

Temmuz ayı, yeniden inşa etme ve kesinliğin ayıdır. Şanslı ayı temmuz olan kişiler bu ay içerisinde insanlarla kopan bağlarını yeniden onarmak için büyük bir fırsat yakalarlar. Hoşgörü ve toleransın gücünü hissettiklerinde, temmuz ayının başkalarına yardım etme ve onarma enerjisini doğru kullanmış olacaklardır.