Bihter İsminin Anlamı, Özellikleri ve Detaylı İsim Analizi
Farsça kökenli bir isim olan 'Bihter' Türkiye'de de kullanılan isimler arasında. Peki, Bihter isminin anlamı ne? Bihter ne demek? Bu yazımızda Bihter isminin anlamını, kökenini, isim analizini ve daha fazlasını detaylıca görebilirsiniz. Hazırsanız başlayalım...
BİHTER İSMİ NE DEMEK, NE ANLAMA GELİYOR?
- İsim: Bihter
- Cinsiyet: Kadın
- Köken: Farsça
- TDK'ya göre anlamı: Daha iyi, en iyi, pek iyi.
BİHTER İSMİNİN ANLAMI
Bihter ismi Türk Dil Kurumu'nun Kişi Adları Sözlüğü'nde yer alan bir isimdir. TDK'ya göre kadınlar için kullanılabilen bir isimdir ve 'en iyi, en güzel, mükemmel ve eksiksiz' anlamına gelir.
BİHTER İSMİNİN KARAKTERİSTİK ÖZELLİKLERİ
Büyük işler başaracak güce ve potansiyele sahip olan Bihter, yeryüzünün küçücük bir parçasına bile hakim olmak için herkese meydan okuyabilir. Alanında en iyi ve en başarılı olmak için çok çalışırlar. Son derece rekabetçidirler ve rakibini yenmeden asla pes etmezler. (Daha fazla isim önerisi için Elele'nin bebek isimleri sözlüğü ve kız bebek isimleri sözlüğüne ve de bakabilirsiniz)
Bihter ismine benzeyen diğer kadın isimleri:
Ahter, Akter, Hüner, Lider, Nilüfer, Ülker, Yeter, Zafer. (Daha fazla benzer isim için tıklayın: B harfi ile başlayan kız bebek isimleri)
Bihter ismine sahip ünlüler
Bihter Özdemir.
HARF OLARAK İSİM ANALİZİ
B: Huzur ve uyum arayışı güdüsüyle bu insanlar zihinlerini açık tutarlar ve başkalarının söylediklerini dikkate alırlar.
İ: Zeka ve yaratıcılık onlardan sorulur. Atılım yapmayı çok severler.
H: Gerçekçidirler. Duygulara hayatta pek yer vermezler.
T: 2 sayısıyla eşleşen 'T' harfli kişiler, dinamik ve enerji doludur.
E: E'ler yalansız, temiz bir hayat yaşama ihtiyaç duyarlar. Bu yaşam ilkesi olmuştur onlar için.
R: 'R' harfleri kararsız kaldıkları zaman akılları hemen yanındakinin söylediğine kayar ve çabucak fikrini değiştirebilir.
İSİM NUMEROLOJİSİ
Bihter İsminin Numerolojisi: 8
ŞANS ORANLARI
Kader ★★★
Aşk ★★
Sağlık ★★★★★
Para ★★★★★
Aile ★★
Arkadaşlık ★★★★
BİHTER İSMİNİN AŞK HAYATI
8 numaralı sevgili, sevgilisinden beklentisi olan kişilerdir. Ve açık sözlü oldukları için bunu karşısındakine direkt söylerler. Tüm arzularını gerçekleştirebilecek, belki de sadece aşk değil, iş hayatında da birlikte bir hayat kurabilecekleri birine ihtiyaç duyarlar.
BİHTER İSMİNİN SEMBOLLERİ
İsmin Rengi: Pembe
Şanslı Numaraları: 7, 10, 12, 27 ve 40.
Şanslı Günü: Perşembe
Şanslı Ayı: Şubat
Şanslı Taşı: Karnelyan