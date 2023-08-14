Bir dadı nasıl işe alınır: Insider'a göre mülakatta sorulması gereken 8 soru

Aile dinamiğinize sorunsuz bir şekilde uyan bir dadı bulmak önemlidir, çünkü bu kişi çocuklarınızı olacakları yetişkinlere dönüştürmeye yardımcı olacaktır. Bu nedenle ilk tanıştığınızda - iş görüşmesi aşamasında - doğru soruları sormak çok önemlidir.

Ara sıra anlaşmazlıklar kaçınılmazdır. Hepimiz insanız ve çocuk yetiştirmek duygusal olduğu kadar pratik karar verme süreçlerini de içerir. Business Insider'a göre bir dadıyı işe almadan önce sorulabilecek 8 soru var. Makaledeki öneriler şöyle:

1. Çocuk bakımı görevlerinin yanı sıra bazı ev işleri yapıyor musunuz?

Bazı aileler dadılarının işlerinin bir parçası olarak hafif ev işleri yapmasını isterler, örneğin yaşam alanlarını ve mutfağı temiz ve düzenli tutmak, çocukların yatak odalarının toplandığından emin olmak gibi. Bazı aileler ise dadının tek odak noktasının çocukları olmasını ister. Bu nedenle işe alım süreci öncesi bu konu konuşulmalıdır.

2. Çocuğum başka bir çocuğu ısırırsa, bununla nasıl başa çıkarsınız?

Disiplin konusunda aynı fikirde olmak çok önemlidir. Çocuğunuz parkta başka bir çocuğa zarar verirse, oyuncaklarını toplamayı veya ev ödevlerini yapmayı reddederse dadı nasıl tepki verir? Bu tarz durumlarla başa çıkma önerileri nelerdir?

3. İzin konusunu nasıl ayarlamak istersiniz?

Birçok aile, kendileri tatildeyken dadılarının da izin almasını bekler. Bu, birlikte çözmeniz gereken bir uzlaşmadır.

4. Bize bakıcılık tarzınız hakkında daha fazla bilgi verebilir misiniz?

Tıpkı ebeveynler gibi dadıların da farklı yaklaşımları vardır. Bazıları çocukları mümkün olduğunca dışarıda tutmayı, parkları ziyaret etmeyi, spor ve açık hava oyunları oynamayı tercih ederken, diğerleri sanat ve müzik gibi yaratıcı uğraşlar yapmayı sevebilir. Dadınızın ilgi alanları çocuklarınızın ilgi alanlarıyla örtüşüyor mu?

5. Eve gelmem gecikirse fazla mesai yapmayı kabul eder misiniz?

Dadınızın ne kadar esnek olduğunu kontrol edin ve iş nedeniyle gecikeceğiniz zamanlarda sizi bekleyeceğinden emin olun.

6. Çocuklar ve ekran süresi hakkındaki görüşünüz nedir?

Dünya Sağlık Örgütü'ne göre, bir yaşın altındaki bebekler için ekran süresi önerilmemektedir. 2 ila 5 yaş arası çocuklar için hareketsiz ekran süresi bir saatten fazla olmamalıdır, ancak daha azı daha iyidir. Dadınız bu yönergelerden haberdar mı ve hareketsiz aktiviteler yerine fiziksel aktivitelere öncelik veriyor mu?

7. Kariyerinizde iyi idare ettiğiniz zor bir duruma örnek verebilir misiniz?

Kariyerinizde örneğin uykudan lazımlık eğitimine kadar, bazı stresli durumlarda bir profesyonel yaklaşıp doğru çözümler getirdiğiniz örnekler var mı?

8. Çocuğumuz için yemek yapacak mısınız?

Bu soru, dadınızın siz yokken çocuğunuza ne yedirmeyi planladığı hakkında bir bilgilendirmeye yol açmalıdır. Çünkü çocuk için yemek planlaması önemli bir konudur.