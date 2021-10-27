Bünyamin İsminin Anlamı, Özellikleri ve Detaylı İsim Analizi

BÜNYAMİN İSMİ NE DEMEK, NE ANLAMA GELİYOR?

İsim: Bünyamin

Bünyamin Cinsiyet: Erkek

Erkek Köken: İbranice

İbranice TDK'ye göre anlamı: Türk Dil Kurumu'nun Kişi Adları Sözlüğü'ne göre Bünyamin isminin anlamı şöyledir: Yakup Peygamber'in en küçük oğlunun adı.

BÜNYAMİN İSMİNİN ANLAMI

İbranice kökenli bir isim olan Bünyamin erkekler için kullanılır ve ismin anlamı şöyledir: "Hz. Ya‘kūb’un en küçük oğlu ve Hz. Yûsuf’un öz kardeşi". Bazı kaynaklara göre uğur ve bereket anlamına da gelmektedir.

BÜNYAMİN İSMİNİN KARAKTERİSTİK ÖZELLİKLERİ

Bünyamin ismi azim, bağışlayıcılık ve cesareti çağrıştırır. Sabırlı, kibar, sıcak kalpli ve kararlı kişiliklerinin altında sakinlik ve metanet yayar. Karmaşık olmayan, sessiz, nazik bir doğaya ve toprakla özel bir bağa sahiptirler. Anı yaşar ve inatla ağır ağır ilerler, kendi işine bakar ve başarı ve statü elde etmek için çok çalışır. En büyük önceliği finansal güvenliktir ve hayattaki en büyük zevki, emeklerinin meyvelerinin tadını rahatça çıkarmaktır.

BÜNYAMİN İSMİNE SAHİP ÜNLÜLER

Bünyamin Sürmeli, Bünyamin Gezer, Bünyamin Balcı, Bünyamin Sezer

BÜNYAMİN ismine benzeyen diğer erkek isimleri:

Abidin, Aytekin, Emin, Engin, Gültekin, Metin, Muhittin, Muhsin, Seçkin, Tekin, Yasin (B ile başlayan erkek bebek isimleri )

KURAN'DA BÜNYAMİN İSMİ GEÇİYOR MU?

TDV İslam Ansiklopedisinde Bünyamin isminin anlamı için şu ifadeler yer alır: "...Özellikle yahudi kutsal kitabında Bünyâmin hakkında ayrıntılı bilgi mevcuttur. Ahd-i Atîk’te Bünyâmin Binyamîn olarak geçmekte ve Ya‘kūb’un Rahel adlı karısından doğduğu belirtilmektedir (Tekvîn, 35/16). Ya‘kūb’un diğer çocukları o Harran’da dayısının yanında bulunduğu sırada doğmuş, Bünyâmin ise Harran’dan Ken‘an’a döndükten sonra dünyaya gelmiştir. Bünyâmin’in doğumu sırasında ölen annesi ona Ben-oni (kederimin oğlu) adını koymuş, fakat babası onun adını “uğur ve bereket” anlamında Bünyâmin (sağ elin oğlu) diye değiştirmiştir .

"...Kur’ân-ı Kerîm’de Yûsuf sûresinde Hz. Ya‘kūb’un Yûsuf’un dışındaki çocuklarından, dolayısıyla Bünyâmin’den de isim zikredilmeden bahsedilir."

HARF OLARAK İSİM ANALİZİ

B: Bu harfle başlayan isimler, huzur ve uyum arayışının dürtüsü altında, esnek ve akranlarını aktif olarak dinleyen davranışlar sergiler.

Ü: İsmin ilk hecesinde yer alan “Ü” harfi, refah ve istikrarı işaret eder. Bu kişiler etraflarında bulunan eşyaların ve malların şık olmasını lüks olmasını arzular.

N: “N” harfine sahip genellikle duygularını gizler ve çoğu durumda rasyonelden daha duygusal bir duruşa sahip olurlar.

Y: İsmin içinde yer alan “Y” harfi, içinde bulunduğu isme yüksek bir empati duygusu katar. Merhametli, sevecen bir kişiliğe işaret eder.

A: Bazen geçmişi bir kenara bırakmak, “A”nın çok sıkı tutunduğu altın kurallardan biridir.

M: Dengesiz bir durumda, isminin içinde “M” harfine sahip olanlar çok düzensizdir, çatışmaya eğilimlidir ve çok isteksizdir.

İ: İsmin içinde yer alan “İ” harfinin enerjisi, kişiye davranışlarının sorumluluğunu alan, kendisine ziyadesiyle güvenen, söylemek istediğini direkt olarak söyleyen bir enerji katar.

N: İsmin sonunda “N” harfine sahip olanlar keşfetmeyi gezmeyi seven yaşama dair merak duyguları yüksek olan insanlardır.

İSİM NUMEROLOJİSİ

Bünyamin İsminin Numerolojisi: 9

ŞANS ORANLARI

Kader ★★★

Aşk ★★★★

Sağlık ★★★★★

Para ★★★★

Aile ★★★★

Arkadaşlık ★★

İDEAL MESLEKLERİ

Kültür, Eğitim, Spor veya benzerleri.

İSİM NUMEROLOJİSİNE GÖRE GENEL ÖZELLİKLERİ

9'un içindeki güç, kişiye tüm insanlar için her şey olması için ilham verir ve besleyici bir karakter gösterir. Hayattaki çoğu şeye iyimser bir yaklaşım sergileyen 9 sayısı kalıcıdır ve kolay kolay pes etmez. 9 sayısının enerjisinin ardındaki amaç, başkalarına kendileri olmayı ve ilkelerini savunmayı öğretmektir.

İSİM NUMEROLOJİSİNE GÖRE AŞK HAYATLARI

9 numaralı aşık, esprili ve zekidir, ancak romantizmden kolayca bıkacakları için sürekli zihinsel uyarım gerektirir. Bu, derinlerde, çok sevecen ve sonsuza kadar kendisine bağlı kalacak arkadaşını arayan bir kişidir. 9 sayısının ruhu sonunda aşkla fethedilebilir ve bu olur olmaz bu sevgi dolu atmosferi herkese ulaştırmaya çalışacaklardır.

HARF VE NUMEROLOJİ ÖNGÖRÜLERİ

Bir ismin başlangıç harfi, Numerolojiye göre, birinin yaşam deneyimleri, inişler ve çıkışlar ile nasıl başa çıktığının ana ipucu olan mihenk taşıdır. İsmi “B” ile başlayan kişiler, sıcakkanlı, arkadaş canlısı, anlayışlı kişilerdir. Birlikte çalışmaktan keyif alır ve huzursuzluklardan kaçınır. İsmi “N” ile biten kişiler, oldukça şeffaf insanlardır. Ün, şan, şöhret sahibi olmak isterler.

BÜNYAMİN İSMİNİN SEMBOLLERİ

İsmin Rengi:

Kahverengi

Kahverengi renkle ilişkili olan Bünyamin ismindeki insanlar, çevresindekileri içine çeken bu pozitifliğe ve hırsa sahip kişiliklerle ilişkilendirilir. Kahverengi güvende hissetmenin, korumacılığın ve zenginliğin rengidir.

Şanslı Numaraları:

Bu isme sahip kişiler için uğurlu sayılar 2, 4, 16, 29 ve 38'dir.

Şanslı Günü:

Cuma

Venüs gezegeninin günü olan Cuma günü, bu isme sahip kişiler için haftanın şanslı günüdür. Bu günün enerjisi, yeni şeyler denemek ve sosyalleşmek için harika bir gündür. Bu gün enerjisi itibariyle kişiye uyum ve estetik konularında yardımcı olacaktır.

Şanslı Ayı:

Ağustos

Ağustos ayı, sıcaklık ve hoşgörüyü sembolize eder. Harekete geçmek ve yenilenmek için en uygun aydır. Bu ayın enerjisi kişiyi daha organize olmaya ve daha incelikli planlar yapmaya teşvik eder.