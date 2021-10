Can İsminin Anlamı, Özellikleri ve Detaylı İsim Analizi

CAN İSMİ NE DEMEK, NE ANLAMA GELİYOR?

İsim: Can

Can Cinsiyet: Üniseks

Üniseks Köken: Farsça

Farsça TDK'ye göre anlamı: Türk Dil Kurumu'nun Güncel Türkçe Sözlüğü'ne Can kelimesinin anlamları şöyledir:

Türk Dil Kurumu'nun Güncel Türkçe Sözlüğü'ne Can kelimesinin anlamları şöyledir: İnsan ve hayvanlarda yaşamayı sağlayan ve ölümle vücuttan ayrılan madde dışı varlık.

Yaşama, hayat

Güç, dirilik

Kişi, birey

İnsanın kendi varlığı, özü

Gönül

Bektaşilik ve Mevlevilikte tarikat kardeşi

Çok içten, sevimli, sevilen, şirin



CAN İSMİNİN ANLAMI

Farsça kökenli bir isim olan Can ismi hem erkekler hem kadınlar için kullanılabilen bir isimdir. Aslının Sanskritçe olduğu iddia edilir. Buradan Farsça’ya geçmiş ve farklı anlamlar kazanarak Çince ile Arapça da dahil olmak üzere bazı Şark dilleri ve Türkçe’de yakın şekilde telaffuz edilir olmuştur. TDK'nın Kişi Adları Sözlüğü'ne göre Can isminin hem kızlar hem erkekler için anlamları şöyledir:

Ruh Güç, dirilik İnsanın kendi varlığı, özü Gönül Çok içten, sevimli, şirin kimse



CAN İSMİNİN KARAKTERİSTİK ÖZELLİKLERİ

Can ismi tevazu, heyecan ve sadakati çağrıştırır. Duygusal, sezgisel, yaratıcı ve sevecen olan Can ismindekiler, güvenilir, çekici, alçakgönüllü ve yardımsever olurlar. Bu güçlü sezgi birçok yöne uygulanabilir, örneğin mükemmel bir psikolog, yaratıcı bir sanatçı veya zeki bir iş adamı olabilir. Sevdiklerine karşı cömert, anlayışlı ve korumacı olurlar.

CAN İSMİNE SAHİP ÜNLÜLER

Can Yücel, Can Bonomo, Can Yaman, Can Bartu, Can Gürzap,

Can ismine benzeyen diğer erkek isimleri:

Arcan, Aycan, Alpcan, Bayhan, Cengizhan, Emirhan, Kayahan, Tarcan, Tuyan, Tümcan, Yavuzcan (C ile başlayan erkek bebek isimleri ) (C ile başlayan kız bebek isimleri)

KURAN'DA CAN İSMİ GEÇİYOR MU?

Farsça kökenli bir isim olan Can, Kur’an-ı Kerim’de geçmez. Ancak içerdiği güzel anlamı sayesinde Müslümanlar tarafından kız ve erkek çocuklarına verilen isimler arasında yer almaktadır.

HARF OLARAK İSİM ANALİZİ

C: İsmin ilk harfi olarak yer alan “C”, kişiye ortaya çıkması gereken büyük bir potansiyel ve yetenek bahşeder. Bu harfe sahip insanlar mutlaka özel yetenekleri olan ve bu yeteneklerini keşfetmesi gereken insanlardır.

A: “A”, ciddi bir istikrar ve hayatla mücadele etme motivasyonuna işaret eder.

N: “N” harfine sahip insanlar şaşırtıcı derecede idealist olurlar. Bu insanlar çok güvenilir, anlayışlı ve cömert bir yapıya sahip olurlar.

İSİM NUMEROLOJİSİ

Can İsminin Numerolojisi: 9

ŞANS ORANLARI

Kader ★★★★★

Aşk ★★★★

Sağlık ★★

Para ★★

Aile ★★★

Arkadaşlık ★★★

İDEAL MESLEKLERİ

Danışmanlık, Güzel Sanatlar, Dil Bilimi veya benzerleri.

İSİM NUMEROLOJİSİNE GÖRE GENEL ÖZELLİKLERİ

9'un titreşimi, yalnızca zamanla gelen bir tür bilgelik olan iyimserlik ve inançla ilgilidir. Hayata mutlu bir yaklaşım sergileyen 9 numaralı kişiler çok ısrarcıdır ve kolay kolay pes etmeleri muhtemel değildir. 9 sayısının enerjisinin arkasındaki amaç, akranlarına kendileri olmaları ve inançları için savaşmaları için koçluk yapmaktır.

İSİM NUMEROLOJİSİNE GÖRE AŞK HAYATLARI

Aşık 9 sayısı ahlaki ilkelerine öncelik verir, bu nedenle çekici tavırlarına rağmen ciddiyetle doludurlar. Benzer ilgi alanlarına sahip partnerle olmak yerine, onları sürekli şaşırtmaya devam edecek biriyle olmayı tercih eden kişilerdir. Aşk eninde sonunda 9 numaranın ruhunu fethedebilir ve bu gerçekleştikten sonra tutkulu ve sadık bir partnere dönüşecektir.

HARF VE NUMEROLOJİ ÖNGÖRÜLERİ

Bir ismin başlangıç harfi, Numerolojiye göre, birinin yaşam deneyimleri, inişler ve çıkışlar ile nasıl başa çıktığının ana ipucu olan mihenk taşıdır. İsmi “C” ile başlayan kişiler, amaçlarına ulaşmak için içsel arzuya ve öngörüye sahip, çabalamayı seven ve çabanın önemini idrak eden insanlardır. İsmi “N” ile biten kişiler, inatçı ve rekabetçi insanlardır. Bu özellikleri tarafından zaman zaman yanlış anlaşılsalar da bu durum onları daha hırslı hissettirir.

CAN İSMİNİN SEMBOLLERİ

İsmin Rengi:

Gri

Gri renkle ilişkili olan Can ismindeki insanlar uzlaşmacı, tarafsız ve sağduyulu olurlar. Bazı durumlarda sessiz ve içe kapanık olurken, grinin rengi beyaza veya gümüş rengine yaklaştıkça daha canlı ve enerji dolu olurlar.

Şanslı Numaraları:

Bu isme sahip kişiler için uğurlu sayılar 1, 8, 12, 23 ve 35'tir.

Şanslı Günü:

Cumartesi

Satürn gezegeninin temsil ettiği gün olan cumartesi, kesinlik ve sebatın sembolüdür. Şanslı günü cumartesi olanlar, gelecek haftanın planlarını yapmalı ve işlerini tamamlamak için harekete geçmelidirler.

Şanslı Ayı:

Temmuz

Temmuz ayı, yeniden inşa etme ve kesinliğin ayıdır. Şanslı ayı temmuz olan kişiler bu ay içerisinde insanlarla kopan bağlarını yeniden onarmak için büyük bir fırsat yakalarlar. Hoşgörü ve toleransın gücünü hissettiklerinde, temmuz ayının başkalarına yardım etme ve onarma enerjisini doğru kullanmış olacaklardır.